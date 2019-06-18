«По любви»: Калашникова и Воробьев презентовали совместный клип

По сюжету Воробьев предстает в образе Джеймса Бонда, а Калашникова – его прекрасной спутницы.

17 июня свет столичного бомонда собрался в ресторане Royal Arbat, чтобы поздравить телеведущую, певицу и модель Анну Калашникову сразу с двумя событиями: днем рождения и презентацией клипа «По любви». Режиссером видео выступил певец Алексей Воробьев.

Тон вечеру задала тематика клипа: по сюжету Воробьев предстает в образе Джеймса Бонда, а Калашникова – его прекрасной спутницы, которые должны выкрасть дорогостоящую картину под носом у преступников. Гостям предложили примерить шпионские шляпы, пистолеты, очки, а также короны.

— Мне кажется, легче, чем я, просто невозможно найти человека для работы. Очень быстро подстраиваюсь под изменения на съемочной площадке. Я чаще всего использую то, что происходит неудачного, в плюс, — поделился Воробьев и подчеркнул, что все собственные клипы он режиссирует самостоятельно.

Поздравить артистку с двойным событием пришли «Земляне», Гоша Куценко, Эвелина Бледанс, «Френды», Вадим Казаченко, Даниил Данилевский, Нелли Ермолаева, Мария Ост и многие другие.

— Я ожидаю чего-то невероятного. Я уже больше года знаю Аню, ее проекты и все, чем она занимается. То, к чему она имеет отношение, получается невероятно круто. А тут такая коллаборация прямо в день рождения – это круто! — поделился эмоциями перед просмотром музыкант, финалист «Новой фабрики звезд» Даниил Данилевский.

Во время презентации клипа в зале яблоку негде было упасть от большого количества светских дам, каждая из которых могла бы претендовать на звание «девушки Агента 007».

— Девушка Бонда может быть разной. Более того, я уверена, что она, как и сам Бонд, может иметь не совсем юный возраст, хотя наши герои (в клипе. – Ред.) попадают еще под классику, они молодые, — отметила актриса и певица Эвелина Бледанс.

Презентация завершилась музыкальными номерами в исполнении звездных гостей, а также самой Анны Калашниковой.