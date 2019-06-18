Звездные истории Ирина Безрукова: «Озвучивание фильмов для слепых должно стать профессией»
Звездные истории

Ирина Безрукова: «Озвучивание фильмов для слепых должно стать профессией»

Ирина Безрукова

Актриса, телеведущая Ирина Безрукова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Приветствую вас, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! Вы когда-нибудь задумывались о том, как 39 миллионов незрячих людей по всему миру «смотрят» кино, спектакли в театре, представления в цирке или модные показы известных модельеров? Да-да, незрячие могут «видеть» — они сами используют именно такой термин, когда речь идет о зрелищных мероприятиях.

Как и кто же может сделать их восприятие искусства максимально информативным? Впервые о существовании тифлокомментирования я узнала от певицы Дианы Гурцкой. Когда готовилась премьера фильма «Реальная сказка», в котором я снималась, Диана попросила сделать к этой картине тифлокомментирование. На тот момент это слово я слышала впервые и даже растерялась, потому что то, как я себе это представляла, очень отличалось от того, что я знаю о тифлокомментировании сейчас.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова получает статуэтку РусФонда за вклад в развитие тифлокомментирования в России. Фото: Инстаграм

Я заинтересовалась и пошла учиться в институт «Реакомп». Поначалу наивно думала, что, поскольку я актриса и имею большой опыт в озвучивании фильмов, сложностей не возникнет. Но уже на третьем занятии поняла, что очень сильно ошибалась, и с головой погрузилась в учебу. В итоге закончила, получив высшую категорию.

Увы, тифлокомментаторы существуют, а профессии такой в реестре нет — парадокс. В последние годы запросов на изготовление тифлокомментариев для незрячих все больше. На протяжении последних пяти лет мы пытаемся достучаться до чиновников с тем, чтобы эта профессия была официально признана наравне с работой сурдопереводчика, к примеру. Уникальность ее в том, что тифлокомментатор в одном лице — автор, исполнитель и диктор.

Для того, чтобы помочь незрячему воспринять фильм, спектакль и другие виды искусств, нужно для начала приступить к написанию оригинального текста, желательно с использованием первоисточника (книги, пьесы). Необходимо владеть рядом компьютерных программам для того, чтобы этот текст (сами комментарии) выверить до доли секунды с использованием монтажных листов. И комментировать желательно между репликами артистов. Ну и в этом деле нужно иметь навыки диктора, чтобы записать текст в голосовом сопровождении (если это фильм), либо осуществлять комментирование «горячее» — в режиме реального времени. Так делаю я с моими коллегами в нашем Московском Губернском театре.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова получает статуэтку РусФонда за вклад в развитие тифлокомментирования в России. Фото: Инстаграм

В нашем театре десять разножанровых спектаклей идут регулярно, и на сайте в разделе «Афиша» есть специальный символ, обозначающий, что спектакль адаптирован для незрячих. Да, спектакль играется вживую, бывает много изменений и нюансов, и потому лучше «живое ТК», но всегда подготовленное заранее.

Мы с моей командой также делаем ТК и для фильмов. Например, голливудский блокбастер «Человек-паук», «Три сестры» Юрия Грымова, немецкий фильм «Несмотря ни на что» и другие можно посмотреть с нашими комментариями. Я уверена в своей команде. И незрячие это подтверждают. Они говорят, что ТК в нашем театре помогает им воспринять постановку на 70% лучше, чем без комментирования.

Уже многое сделано, и мы получаем благодарные отклики от наших особенных зрителей, беседуем после спектаклей, встречаемся на специализированных конференциях, общаемся в соцсетях. Мне очень хочется верить в то, что услуга тифлокомментирования для незрячих в ближайшее время появится и на нашем ТВ, и, возможно, даже на сайте Teleprogramma.pro незрячие смогут читать последние новости о жизни популярных личностей, моде, красоте и здоровье.

Вам может быть интересно:

Цвет пудровой розы: Безрукова играет с цветом одежды Ирина Безрукова: Все меньше людей от кино присутствуют на кинофестивалях Ирина Безрукова: «Я стала комментатором кино для незрячих»

Тэги:

Ирина Безрукова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Безрукова: «Озвучивание фильмов для слепых должно стать профессией»
Интересно?
Поделись с друзьями: