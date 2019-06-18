Ирина Безрукова: «Озвучивание фильмов для слепых должно стать профессией»

Актриса, телеведущая Ирина Безрукова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Приветствую вас, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro! Вы когда-нибудь задумывались о том, как 39 миллионов незрячих людей по всему миру «смотрят» кино, спектакли в театре, представления в цирке или модные показы известных модельеров? Да-да, незрячие могут «видеть» — они сами используют именно такой термин, когда речь идет о зрелищных мероприятиях.

Как и кто же может сделать их восприятие искусства максимально информативным? Впервые о существовании тифлокомментирования я узнала от певицы Дианы Гурцкой. Когда готовилась премьера фильма «Реальная сказка», в котором я снималась, Диана попросила сделать к этой картине тифлокомментирование. На тот момент это слово я слышала впервые и даже растерялась, потому что то, как я себе это представляла, очень отличалось от того, что я знаю о тифлокомментировании сейчас.

Я заинтересовалась и пошла учиться в институт «Реакомп». Поначалу наивно думала, что, поскольку я актриса и имею большой опыт в озвучивании фильмов, сложностей не возникнет. Но уже на третьем занятии поняла, что очень сильно ошибалась, и с головой погрузилась в учебу. В итоге закончила, получив высшую категорию.

Увы, тифлокомментаторы существуют, а профессии такой в реестре нет — парадокс. В последние годы запросов на изготовление тифлокомментариев для незрячих все больше. На протяжении последних пяти лет мы пытаемся достучаться до чиновников с тем, чтобы эта профессия была официально признана наравне с работой сурдопереводчика, к примеру. Уникальность ее в том, что тифлокомментатор в одном лице — автор, исполнитель и диктор.

Для того, чтобы помочь незрячему воспринять фильм, спектакль и другие виды искусств, нужно для начала приступить к написанию оригинального текста, желательно с использованием первоисточника (книги, пьесы). Необходимо владеть рядом компьютерных программам для того, чтобы этот текст (сами комментарии) выверить до доли секунды с использованием монтажных листов. И комментировать желательно между репликами артистов. Ну и в этом деле нужно иметь навыки диктора, чтобы записать текст в голосовом сопровождении (если это фильм), либо осуществлять комментирование «горячее» — в режиме реального времени. Так делаю я с моими коллегами в нашем Московском Губернском театре.

В нашем театре десять разножанровых спектаклей идут регулярно, и на сайте в разделе «Афиша» есть специальный символ, обозначающий, что спектакль адаптирован для незрячих. Да, спектакль играется вживую, бывает много изменений и нюансов, и потому лучше «живое ТК», но всегда подготовленное заранее.

Мы с моей командой также делаем ТК и для фильмов. Например, голливудский блокбастер «Человек-паук», «Три сестры» Юрия Грымова, немецкий фильм «Несмотря ни на что» и другие можно посмотреть с нашими комментариями. Я уверена в своей команде. И незрячие это подтверждают. Они говорят, что ТК в нашем театре помогает им воспринять постановку на 70% лучше, чем без комментирования.

Уже многое сделано, и мы получаем благодарные отклики от наших особенных зрителей, беседуем после спектаклей, встречаемся на специализированных конференциях, общаемся в соцсетях. Мне очень хочется верить в то, что услуга тифлокомментирования для незрячих в ближайшее время появится и на нашем ТВ, и, возможно, даже на сайте Teleprogramma.pro незрячие смогут читать последние новости о жизни популярных личностей, моде, красоте и здоровье.