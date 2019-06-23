Звездные истории Как громкие роли ломают жизни знаменитых артистов
Звездные истории

Как громкие роли ломают жизни знаменитых артистов

Егор Арефьев

Проклятие «Игры престолов», или Зловещая печать «Матрицы»

«Каждый день актер приносит себя в жертву на алтарь искусства», - эту фразу как мантру твердят все без исключения артисты и чаще всего верят в это. Иначе как объяснить, что из-за работы они легко жертвуют здоровьем, семьей, рассудком, а то и жизнью. «Телепрограмма» собрала самые роковые истории, когда роль поменяла человека безвозвратно. Или убила. 

Дом Степанова стал необитаемым 

Василий Степанов. Кадр из фильма «Обитаемый Остров»
Василий Степанов. Кадр из фильма «Обитаемый Остров»

Голубоглазый и кудрявый блондин Василий Степанов сразу после выхода «Обитаемого острова» Федора Бондарчука стал чуть ли не народным героем. Пресса окрестила парня, сыгравшего Максима Каммерера, и надеждой российского кино, и секс-символом нулевых, и русским Брэдом Питтом. Однако на этом все и закончилось. Степанов уверял, что именно Бондарчук и поломал ему будущее - мол, на кастингах «бондарчуковским актерам» сразу говорят нет. В телеведущие тоже не взяли. Пробовал даже пойти в фитнес-центр инструктором и курьером. Не взяли - слишком узнаваемое лицо. Из-за невостребованности актер начал хандрить и в 2017 году… выпал из окна. Это официальная версия - актер лежал в больнице с поврежденным позвоночником. Пришлось влезть в кредиты, чтобы вылечиться. А чтобы выплатить их, Степанов, по словам его брата Максима, ночью мыл троллейбусы в парке - по 15 за смену. «Кто следующий, мечтатели?» - это не девиз Василия, а название нового фильма, в котором он снялся и попросил поклонников помочь собрать деньги на завершение работы над картиной. 

Звезде «Груза 200» мстили за образ садиста 

Алексей Полуян. Кадр из фильма «Груз 200»
Алексей Полуян. Кадр из фильма «Груз 200»

Очень часто отпечаток роли актерам приходится нести до конца дней. И зритель не всегда отличает человека от сыгранного им персонажа. Так было и с капитаном Журовым из балабановского «Груза 200» - мрачным маньяком, который убивает людей и насилует прикованную к кровати девушку. Фильм вызвал мощный резонанс, а сыгравший милиционера Алексей Полуян вызвал огонь на себя. Его даже после роли мучили кошмары, он уходил в нервические истерики, а прохожие могли запросто избить мужчину, распознав в нем садиста Журова. Актер не стеснялся признаться: «Груз 200» сломал мою жизнь». Полуян умер в 44 года в деревне Яровщина (Ленинградская область), его похоронили на местном кладбище - лишь на десятый день после смерти. Из коллег или родных на похороны никто не приехал. 

Ривз стал белой вороной

Киану Ривз. Кадр из фильма «Матрица»
Киану Ривз. Кадр из фильма «Матрица»

После роли Избранного в культовой «Матрице» Киану Ривз и сам стал, скажем так, исключительным. За несколько лет он потерял: ребенка, его маму - Дженнифер Сайм, от наркотиков умер близкий друг, а сестре актера Ким поставили диагноз «лейкемия». Ривз начал злоупотреблять алкоголем, психотропными веществами. Иногда всплывали фейковые внебрачные сыновья Киану. Актер замкнулся и максимально отдалился от общества. Фото, где он одиноко ест бургер на лавке или задумчиво едет в метро, теперь уже никого не удивляют. Он так и живет.  

Леджер ушел в мир иной 

Хит Ленджер. Кадр из фильма «Темный Рыцарь»
Хит Ленджер. Кадр из фильма «Темный Рыцарь»

До сих пор отец Хита Леджера считает, что именно роль Джокера в «Темном рыцаре» свела в могилу сына. Заигравшись, актер начал вести дневник от лица зловещего героя. Исходя из записей, которые были изучены после смерти Леджера от передозировки таблетками, стало понятно - в какой-то момент он утратил связь с реальностью и сам превратился в Джокера. Он жил в изоляции, развил у себя депрессию и бессонницу и окончательно стал зависеть от болеутоляющих, антидепрессантов и снотворных. Последняя запись в том самом дневнике: «Пока, пока». 

Лето помешался и всех изводил 

Джаред Лето ( в роли Джокера). Кадр из фильма «Отряд самоубийц»
Джаред Лето ( в роли Джокера). Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Роль психопата и маньяка Джокера ни для кого еще не проходила бесследно. Исключением не стал и милый Джаред Лето - в общем-то музыкант, изучавший живопись в институте. Полумер он не принимает. Поэтому решил: раз уж довелось сыграть злодея, надо им стать. Лето проводил лето в компании реальных преступников с психическими расстройствами, беседовал с практикующими психотерапевтами, криминалистами, что в итоге приводило к довольно странному поведению. Он мог вдруг огорошить незнакомого человека инфернальным «джокерским» приступом смеха. А затем и вовсе начал путать действительность со вселенной комиксов - и по-настоящему пугать коллег. Уилл Смит получил от актера коробку пуль, а Марго Робби - живую крысу. Другие актеры получали видеопослания с угрозами, которые Лето всерьез снимал на фоне туши свиньи, или просто голову свиньи в коробке. Во время съемки да и потом многие опасались приближаться к неадекватно ведущему себя актеру. 

Кларк молила о смерти

Эмилия Кларк. Кадр из сериала «Игра престолов»
Эмилия Кларк. Кадр из сериала «Игра престолов»

Кто бы мог подумать, что еще одна звезда мегауспешной саги, молодая и красивая Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), чуть не умерла после первого сезона. На фоне эмоциональных перегрузок у 24-летней девушки случилось субарахноидальное кровоизлияние - разновидность инсульта после разрыва аневризмы сосуда головного мозга. Треть пациентов с таким диагнозом умирают сразу. После операции у Кларк начала развиваться афазия - потеря речи, отчего актриса решила: на карьере поставлен крест. И просила врачей дать ей умереть. Но специалисты восстановили Эмилию. После она вернулась к съемкам, но пережила еще две аналогичные операции, ей даже вскрывали черепную коробку. «Я была убеждена, что не выживу», - признавалась Кларк. Но ошиблась. И теперь живет и процветает. 

Сноу ушел в запой

Кит Харингтон. Кадр из сериала «Игра престолов»
Кит Харингтон. Кадр из сериала «Игра престолов»

Кит Харингтон, которого прославила роль Джона Сноу в «Игре престолов», так и не смог справиться с обрушившейся популярностью. То ли окончание съемок так расстроило актера, то ли проблемы, начавшиеся еще во время работы над сагой (он обращался к психотерапевту), достигли апофеоза. Сразу после финала «Игры престолов» Кит ушел в запой. А потом обратился в дорогостоящую клинику Prive-Swiss в Коннектикуте, где за месячный курс реабилитации выложил $120 тысяч. Душевное равновесие Харингтон пытался обрести с помощью методов когнитивной терапии, психологических тренингов и медитации. «Он понял, что это конец (финал «Игры престолов». - Авт.), это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет», - попытался объяснить причину один из друзей Кита в интервью изданию Page Six. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ПолуянДжаред ЛетоКиану РивзКит ХарингтонФедор БондарчукХит ЛеджерЭмилия Кларк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как громкие роли ломают жизни знаменитых артистов
Интересно?
Поделись с друзьями: