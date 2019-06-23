Как громкие роли ломают жизни знаменитых артистов

Проклятие «Игры престолов», или Зловещая печать «Матрицы»

«Каждый день актер приносит себя в жертву на алтарь искусства», - эту фразу как мантру твердят все без исключения артисты и чаще всего верят в это. Иначе как объяснить, что из-за работы они легко жертвуют здоровьем, семьей, рассудком, а то и жизнью. «Телепрограмма» собрала самые роковые истории, когда роль поменяла человека безвозвратно. Или убила.

Дом Степанова стал необитаемым

Голубоглазый и кудрявый блондин Василий Степанов сразу после выхода «Обитаемого острова» Федора Бондарчука стал чуть ли не народным героем. Пресса окрестила парня, сыгравшего Максима Каммерера, и надеждой российского кино, и секс-символом нулевых, и русским Брэдом Питтом. Однако на этом все и закончилось. Степанов уверял, что именно Бондарчук и поломал ему будущее - мол, на кастингах «бондарчуковским актерам» сразу говорят нет. В телеведущие тоже не взяли. Пробовал даже пойти в фитнес-центр инструктором и курьером. Не взяли - слишком узнаваемое лицо. Из-за невостребованности актер начал хандрить и в 2017 году… выпал из окна. Это официальная версия - актер лежал в больнице с поврежденным позвоночником. Пришлось влезть в кредиты, чтобы вылечиться. А чтобы выплатить их, Степанов, по словам его брата Максима, ночью мыл троллейбусы в парке - по 15 за смену. «Кто следующий, мечтатели?» - это не девиз Василия, а название нового фильма, в котором он снялся и попросил поклонников помочь собрать деньги на завершение работы над картиной.

Звезде «Груза 200» мстили за образ садиста

Очень часто отпечаток роли актерам приходится нести до конца дней. И зритель не всегда отличает человека от сыгранного им персонажа. Так было и с капитаном Журовым из балабановского «Груза 200» - мрачным маньяком, который убивает людей и насилует прикованную к кровати девушку. Фильм вызвал мощный резонанс, а сыгравший милиционера Алексей Полуян вызвал огонь на себя. Его даже после роли мучили кошмары, он уходил в нервические истерики, а прохожие могли запросто избить мужчину, распознав в нем садиста Журова. Актер не стеснялся признаться: «Груз 200» сломал мою жизнь». Полуян умер в 44 года в деревне Яровщина (Ленинградская область), его похоронили на местном кладбище - лишь на десятый день после смерти. Из коллег или родных на похороны никто не приехал.

Ривз стал белой вороной

После роли Избранного в культовой «Матрице» Киану Ривз и сам стал, скажем так, исключительным. За несколько лет он потерял: ребенка, его маму - Дженнифер Сайм, от наркотиков умер близкий друг, а сестре актера Ким поставили диагноз «лейкемия». Ривз начал злоупотреблять алкоголем, психотропными веществами. Иногда всплывали фейковые внебрачные сыновья Киану. Актер замкнулся и максимально отдалился от общества. Фото, где он одиноко ест бургер на лавке или задумчиво едет в метро, теперь уже никого не удивляют. Он так и живет.

Леджер ушел в мир иной

До сих пор отец Хита Леджера считает, что именно роль Джокера в «Темном рыцаре» свела в могилу сына. Заигравшись, актер начал вести дневник от лица зловещего героя. Исходя из записей, которые были изучены после смерти Леджера от передозировки таблетками, стало понятно - в какой-то момент он утратил связь с реальностью и сам превратился в Джокера. Он жил в изоляции, развил у себя депрессию и бессонницу и окончательно стал зависеть от болеутоляющих, антидепрессантов и снотворных. Последняя запись в том самом дневнике: «Пока, пока».

Лето помешался и всех изводил

Роль психопата и маньяка Джокера ни для кого еще не проходила бесследно. Исключением не стал и милый Джаред Лето - в общем-то музыкант, изучавший живопись в институте. Полумер он не принимает. Поэтому решил: раз уж довелось сыграть злодея, надо им стать. Лето проводил лето в компании реальных преступников с психическими расстройствами, беседовал с практикующими психотерапевтами, криминалистами, что в итоге приводило к довольно странному поведению. Он мог вдруг огорошить незнакомого человека инфернальным «джокерским» приступом смеха. А затем и вовсе начал путать действительность со вселенной комиксов - и по-настоящему пугать коллег. Уилл Смит получил от актера коробку пуль, а Марго Робби - живую крысу. Другие актеры получали видеопослания с угрозами, которые Лето всерьез снимал на фоне туши свиньи, или просто голову свиньи в коробке. Во время съемки да и потом многие опасались приближаться к неадекватно ведущему себя актеру.

Кларк молила о смерти

Кто бы мог подумать, что еще одна звезда мегауспешной саги, молодая и красивая Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), чуть не умерла после первого сезона. На фоне эмоциональных перегрузок у 24-летней девушки случилось субарахноидальное кровоизлияние - разновидность инсульта после разрыва аневризмы сосуда головного мозга. Треть пациентов с таким диагнозом умирают сразу. После операции у Кларк начала развиваться афазия - потеря речи, отчего актриса решила: на карьере поставлен крест. И просила врачей дать ей умереть. Но специалисты восстановили Эмилию. После она вернулась к съемкам, но пережила еще две аналогичные операции, ей даже вскрывали черепную коробку. «Я была убеждена, что не выживу», - признавалась Кларк. Но ошиблась. И теперь живет и процветает.

Сноу ушел в запой

Кит Харингтон, которого прославила роль Джона Сноу в «Игре престолов», так и не смог справиться с обрушившейся популярностью. То ли окончание съемок так расстроило актера, то ли проблемы, начавшиеся еще во время работы над сагой (он обращался к психотерапевту), достигли апофеоза. Сразу после финала «Игры престолов» Кит ушел в запой. А потом обратился в дорогостоящую клинику Prive-Swiss в Коннектикуте, где за месячный курс реабилитации выложил $120 тысяч. Душевное равновесие Харингтон пытался обрести с помощью методов когнитивной терапии, психологических тренингов и медитации. «Он понял, что это конец (финал «Игры престолов». - Авт.), это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет», - попытался объяснить причину один из друзей Кита в интервью изданию Page Six.