Сын Алибасова: «Склифу» большое спасибо! Сейчас надо лечить голову»

Продюсер Бари Алибасов, оказавшийся при смерти в результате отравления средством для чистки труб, в понедельник неожиданно выписался из НИИ им. Склифосовского, где он находился с 4 июня, и вместе со своей супругой отбыл в Подмосковье.
Его сын, Бари Алибасов-младший, ранее уже подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Чуть позже мы вновь созвонились с ним, чтобы узнать подробности.
Дело в том, что в самом институте, несмотря на появившуюся новость о выписке Алибасова, продолжали утверждать, что он все еще находится там. Как пояснил Бари-младший, представители медучреждения делали это по его просьбе.
«Это было нужно для того, чтобы я его сегодня смог спокойно, без журналистов, вывезти из НИИ им. Склифосовского, чтобы мы его могли с Лидией Николаевной без стресса, без камер отправить на дальнейшую реабилитацию. Мне не очень хотелось, чтобы в таком состоянии он общался с большим количеством прессы. Так что в Склифосовского его уже нет».
Сын руководителя «НА-НА» также рассказал нам, почему Бари Каримович не остался в «Склифе», хотя, учитывая все диагнозы, он вполне мог отдыхать на больничной койке еще пару недель.
«Там два момента. Первый – это то, что свои задачи институт Склифосовского блестяще выполнил. Их главной задачей было вылечить ожоги дыхательных путей, бронхов, пищевода, желудка, кишечника. Они с этим прекрасно справились.
У папы осталась лишь психологическая травма. Он плохо разговаривает, не ориентируется во времени и действительно ведет себя неадекватно – он похож на озорного семилетнего ребенка, которого постоянно бросает во временной шкале. Поэтому я его сегодня должен был отправить в Казахстан», – рассказал нам Бари.
Почему именно Казахстан?
Этот вопрос интересует многих. Не секрет, что в Москве работают замечательные врачи, в том числе специализирующиеся на неврологии и психиатрии. Так почему же «впавшего в детство» Бари Каримовича решили везти в Казахстан?
«Там очень высокопоставленные люди помогли всё организовать, оплатить лечение и даже специалистов из Европы они готовы пригласить за свой счет специально для лечения отца».
Казахстан – родина Алибасова, земляки его уважают – не только из-за «НА-На» и «Интеграла», но и из-за его активного участия в церемонии переноса столицы из Алматы в Астану.
«Думаю, что сейчас, когда Астану переименовали в Нур-Султан, про папу вспомнили, вспомнили слова, которые он говорил, какое он активное участие во всем этом принимал, и в благодарность за его поддержку захотели ему помочь.
Поэтому Казахстан. Если бы какая-то другая страна или какой-то другой человек выразил желание вложить несколько десятков миллионов рублей в его реабилитацию из благодарности или из чувства восхищения его талантами, я бы с удовольствием рассмотрел и другие варианты».
После больницы захотел побыть с женой
Бари-младший отметил, что врачи, которые занимались лечением его отца на протяжении этих двух недель, проявили себя как истинные профессионалы.
«На данный момент никто круче чем «Склиф» не лечит ожоги. «Склиф» свои задачи выполнил, большое ему спасибо! Сейчас надо восстанавливать голову.
Сегодня он никуда не полетел, хотя его ждал чартер. Его бы туда занесли, а выйти он должен был в Казахстане. Но его сегодня встречала Лидия Николаевна, и он сказал: «Я никуда не полечу, я хочу остаться с Лидией Николаевной». Ему кажется, что мы его зовем на гастроли.
Когда полетим, это будет без врачей. У него сейчас остались исключительно психологические проблемы и надо восстанавливать мозг. Так что лучшее лекарство для него сейчас – это близкие люди рядом и отсутствие стрессов. И горный казахский воздух. Всё это, я думаю, внесет вклад в его здоровье».