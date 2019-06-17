Сын Алибасова: «Склифу» большое спасибо! Сейчас надо лечить голову»

Бари Каримович мог улететь в Казахстан еще в понедельник, но захотел остаться в Москве с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Продюсер Бари Алибасов, оказавшийся при смерти в результате отравления средством для чистки труб, в понедельник неожиданно выписался из НИИ им. Склифосовского, где он находился с 4 июня, и вместе со своей супругой отбыл в Подмосковье.

Его сын, Бари Алибасов-младший, ранее уже подтвердил эту информацию в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro. Чуть позже мы вновь созвонились с ним, чтобы узнать подробности.

Дело в том, что в самом институте, несмотря на появившуюся новость о выписке Алибасова, продолжали утверждать, что он все еще находится там. Как пояснил Бари-младший, представители медучреждения делали это по его просьбе.

«Это было нужно для того, чтобы я его сегодня смог спокойно, без журналистов, вывезти из НИИ им. Склифосовского, чтобы мы его могли с Лидией Николаевной без стресса, без камер отправить на дальнейшую реабилитацию. Мне не очень хотелось, чтобы в таком состоянии он общался с большим количеством прессы. Так что в Склифосовского его уже нет».

Сын руководителя «НА-НА» также рассказал нам, почему Бари Каримович не остался в «Склифе», хотя, учитывая все диагнозы, он вполне мог отдыхать на больничной койке еще пару недель.

«Там два момента. Первый – это то, что свои задачи институт Склифосовского блестяще выполнил. Их главной задачей было вылечить ожоги дыхательных путей, бронхов, пищевода, желудка, кишечника. Они с этим прекрасно справились. У папы осталась лишь психологическая травма. Он плохо разговаривает, не ориентируется во времени и действительно ведет себя неадекватно – он похож на озорного семилетнего ребенка, которого постоянно бросает во временной шкале. Поэтому я его сегодня должен был отправить в Казахстан», – рассказал нам Бари.

Почему именно Казахстан?

Этот вопрос интересует многих. Не секрет, что в Москве работают замечательные врачи, в том числе специализирующиеся на неврологии и психиатрии. Так почему же «впавшего в детство» Бари Каримовича решили везти в Казахстан?

«Там очень высокопоставленные люди помогли всё организовать, оплатить лечение и даже специалистов из Европы они готовы пригласить за свой счет специально для лечения отца».

Казахстан – родина Алибасова, земляки его уважают – не только из-за «НА-На» и «Интеграла», но и из-за его активного участия в церемонии переноса столицы из Алматы в Астану.

«Думаю, что сейчас, когда Астану переименовали в Нур-Султан, про папу вспомнили, вспомнили слова, которые он говорил, какое он активное участие во всем этом принимал, и в благодарность за его поддержку захотели ему помочь. Поэтому Казахстан. Если бы какая-то другая страна или какой-то другой человек выразил желание вложить несколько десятков миллионов рублей в его реабилитацию из благодарности или из чувства восхищения его талантами, я бы с удовольствием рассмотрел и другие варианты».

После больницы захотел побыть с женой

Бари-младший отметил, что врачи, которые занимались лечением его отца на протяжении этих двух недель, проявили себя как истинные профессионалы.