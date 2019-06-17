Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом

Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков. За кулисами завязалась драка со стрельбой. Тайна гибели артиста до сих пор не раскрыта. Никто из участников потасовки не признал свою вину. Среди них был возлюбленный Азизы Игорь Малахов. Тогда она ждала от него ребенка, но в итоге потеряла малыша. Примечательно, что за два года до трагедии исполнительница песни «Милый мой, твоя улыбка» снялась в клипе с Тальковым. Ходили слухи об их романтических отношениях.

А на днях Азиза пришла в студию передачи «На самом деле», чтобы сделать признание. Но первой в студии появилась ее сестра Гульнара Мухамедова. Она поведала историю, которою еще никому не рассказывала. «Это был 90-й год, декабрь месяц, когда мы с мамой еще были в Ташкенте. Где-то в половину четвертого ночи раздался звонок. Это была Азиза», — вспомнила женщина. Она отметила, что ее сестра была в смятении, сильно подавлена. Тогда, по словам Гульнары, певица сообщила ей, что разочаровалась в Игоре Талькове.

«Она рассказала, что пришла со съемок. А он ее пригласил на ужин. Подъехал к гостинице. Он был не один, а со своим водителем. Она оделась, хоть и была уставшей, вышла, села в машину. Уже Подмосковье, лес. Она его спрашивает: „Игорь, а куда мы едем? Никак не доедем“. А он ей говорит: „Азиз, дело в том, что я хочу познакомить тебя с одним человеком. Это авторитет, имеет большие полномочия, большую власть. Очень ты ему нравишься, попросил привести“», — поделилась Гульнара.

Она отметила, что Азиза была возмущена тому, что музыкант хитростью заманил ее на встречу с незнакомым мужчиной. По словам родственницы артистки, она отказалась ехать с Тальковым и тот высадил ее на трассе в потемках.

Пришедшая в студию Азиза более подробно рассказала о том вечере. Она поправила сестру, добавив, что вышла не из гостиницы, а из дворца Молодежи, где у нее проходили съемки. Певица призналась, что в то время Тальков ей очень нравился. Она подтвердила, что музыкант под предлогом ужина заманил ее на свидание со своим знакомым.

«Я отказалась ехать и попросила остановить машину, но Игорь и его водитель как глухие не реагировали. Тогда я открыла дверь на ходу и прям закричала, что выпрыгну. Тогда водитель остановился. Я закрыла дверь и попросила Талькова отвезти меня в гостиницу или поймать мне машину, на что он просто сказал: „Пусть идет“. Я осталась на дороге у леса в белой шубе. Я думала, что пройдет минут десять и они вернутся, но нет», — поделилась артистка.

По ее словам, в итоге добрая пара молодых людей подвезли ее до гостиницы. «С того момента Игорь не смотрел мне в глаза при встрече, а я вообще в его сторону не смотрела», — добавила она.

Марк Руденштейн отказался верить Азизе. Он заявил, что женщина все придумала. Последняя любовь Талькова Елена Кондаулова заверила, что никогда не видела, чтобы ее возлюбленный имел какие-либо связи с людьми из криминального мира. А проверка на полиграфе показала, что Азиза действительно ехала в машине с Тальковым по его приглашению. Также подтвердилось, что музыкант хотел познакомить ее со своим знакомым. Однако после вопросов экспертов певице пришлось уточнить, что остальное она могла нафантазировать. Женщина просто не знает, зачем коллега завел разговор о криминальном авторитете тогда в машине. По этой причине она сама вышла из машины, обидевшись на Игоря.

Также по словам Азизы, со своим возлюбленным Малаховым она познакомилась позже. При этом звезда не стала скрывать, что рассказала ему о неприятном инциденте, который произошел с ней ранее, и это могло стать поводом для убийства Талькова.