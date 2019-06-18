Еда размером с кулак: фирменная диета от Ирины Пеговой

Эта круглолицая красавица с добрыми глазами известна нашим зрителям в основном по фильмам и сериалам – таким, как «Варенька», «Прогулка», «Подруга особого назначения», «Космос как предчувствие» и многим другим.

Однако Ирина Пегова, отмечающая 18 июня свой день рождения, помимо кино, еще и плотно занята на театральной сцене – она востребованная актриса сразу нескольких столичных театров. А в последние годы зрителям интересны не только ее новые роли, но и секреты, с помощью которых вчерашняя «пышечка» приобрела стройность.

Спортсменка, комсомолка, просто красавица!

В детстве и Ирина, и ее сестра Татьяна много занимались спортом. А иначе и быть не могло – ведь их папа, Сергей Пегов, работал тренером и преподавал физкультуру. Поэтому Ирина сохранила некоторые навыки с той поры, пластичность и гибкость. А когда зрители увидели ее в одном из спектаклей вставшей на пуанты и уверенно исполнившей несколько балетных па, посыпались вопросы – она занимается балетом?

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На что актриса с улыбкой объясняла: нет, балета в ее жизни не было, зато в детстве она много занималась художественной гимнастикой и легкой атлетикой. В юности Ира была, по ее выражению, «худая, как селедка». Ей ничего не стоило втянуть живот так, что он касался позвоночника.

И до сих пор Ирина регулярно бегает, мечтая о том, что однажды пробежит московский марафон.

Как правильно бегать, чтобы похудеть?

В теплое время года Ирина Пегова выходит на беговую дорожку почти каждый день. Зимой, конечно, это получается у нее реже. Но самое главное – актриса убеждена: если уж бежишь ради здоровья и похудения, нужно посвятить этому делу не меньше часа, а иначе все без толку.

При этом вовсе необязательно «умирать» от быстрого бега – следует выбрать наиболее подходящий для себя темп и придерживаться его, пусть это будет даже просто быстрая ходьба.

Кроме бега, Ирина Сергеевна обязательно выкраивает время на занятия аэробикой, крутит хулахуп, а перед спектаклем, чтобы быть в форме, делает разминку и усердно качает пресс. Однако бег на открытом воздухе остается для нее любимым видом спорта.

Как худая «селедка» превратилась в женщину «с формами»

Ирина Пегова никогда не испытывала комплексов по поводу своей фигуры. До старших классов она была очень худенькой, даже костлявой. А потом увлеклась вокалом, посвящала пению все свое свободное время, мечтала стать такой же, как Эдит Пиаф, и думать о мальчиках было просто некогда.

Каждые каникулы юная Ира проводила у бабушки в деревне, та очень старалась «откормить» внучку – и достигла своего: домашняя корова и поросята сделали свое дело, из деревни Ира возвращалась уже «пышечкой».

больше по теме Ирина Пегова вспомнила первую встречу с Сергеем Юрским в середине девяностых Актриса познакомилась с мэтром, когда он выступал на сцене Нижегородского театра драмы.

Затем последовало начало творческой карьеры, съемки в фильмах, — режиссеры удачно эксплуатировали уникальный образ Пеговой, не требуя от нее худеть. А на кинофестивале в Варшаве Ирина познакомилась с известным актером Дмитрием Орловым. Осенью 2005 года пара поженилась, скоро на свет появилась дочь Татьяна. И Ирина стала весить еще больше – за время беременности сильно прибавила в объемах, потом почти до 3 лет кормила Таню грудью, и избавиться от лишних килограммов никак не получалось.

Семейное счастье продлилось 7 лет, затем последовал развод.

Как Ирина снова сделалась «стройняшкой»

С момента расставания прошло уже много времени, и сегодня бывшие супруги говорят друг о друге только хорошее. А тогда, думается, как и любой женщине, Ирине было больно, она чувствовала желание как-то изменить свою жизнь.

Актриса согласилась принять участие в проекте, в результате чего за три месяца достигла отличного результата – ее вес снизился до 63 килограммов, что при росте 155 сантиметров можно считать почти идеальным показателем. Вывод, который сделала тогда Ирина, — необходимо совмещать диету, движение и правильные массажи.

В то же время актриса участвовала в проекте «Танцы со звездами», из которого вышла победителем. Все вместе помогло Ирине поддерживать хорошую форму и при случае демонстрировать подтянутую фигуру.

А самое главное – как бы она ни худела, ее роскошный бюст от этого не страдает, — на радость поклонникам, которые просто обожают такую уютную, милую Ирину и умоляют ее больше не худеть.

Почему Ирина отказалась от чая и кофе

Ирина Пегова очень хорошо изучила за свою жизнь, что такое правильное питание. Но, как она признается, одно дело – знать, и совсем другое – делать. Ее живой, непоседливый характер не позволяет подолгу делать одно и то же, поэтому долгое время сидеть на диете – это не для Иры. Просто надоедает!

Однажды, например, она целую неделю питалась одной дистиллированной водой. Первые три дня чувствовала слабость, потом пришла эйфория, а следующие дни она испытывала настоящее удовольствие, ощущая, как организм очищается и лишние килограммы уходят. А на восьмой день актриса потеряла интерес к этому процессу и прекратила голодовку.

Такая же история повторялась и со всевозможными диетами. Кроме того, Ирина очень много работает, а когда она концентрируется на роли, думать еще и о правильном питании просто некогда. Поэтому периоды диет чередуются у актрисы со «срывами». Впрочем, они давно уже не вредят ее фигуре.

А главными врагами своей красоты Ирина считает чай и кофе – во-первых, они обезвоживают организм, а во-вторых, с этими напитками так и хочется съесть что-нибудь сладкое. Вместо них Пегова давно уже пьет исключительно чистую воду.

Секреты правильного питания и красоты от Ирины Пеговой

Объем съеденного не должен превышать размер вашего кулака. При этом есть надо неторопливо – на обед, к примеру, лучше тратить целый час, тогда быстрее почувствуете насыщение.

Проголодались? Выпейте стакан воды! Желудок наполнится и «успокоится», удастся еще на некоторое время «обмануть» чувство голода.

От завтрака Ирина часто вообще отказывается, а если ест, то только немного сыра с кусочком-двумя бездрожжевого хлеба. При этом до завтрака она выпивает 3-4 стакана воды. Фрукты она старается есть в первой половине дня. Обедом ей служит салат – супы актриса не очень любит. А на ужин – приготовленная в аэрогриле рыба или кусочек нежирного мяса с гарниром из овощей.

Мы поздравляем Ирину Пегову с днем рождения и желаем еще много интересных работ в театре и кино, радости от общения с близкими и удовольствия от каждого прожитого дня!