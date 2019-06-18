Звездные истории Еда размером с кулак: фирменная диета от Ирины Пеговой
Звездные истории

Еда размером с кулак: фирменная диета от Ирины Пеговой

Ольга Моисеева

Эта круглолицая красавица с добрыми глазами известна нашим зрителям в основном по фильмам и сериалам – таким, как «Варенька», «Прогулка», «Подруга особого назначения», «Космос как предчувствие» и многим другим.

Однако Ирина Пеговаотмечающая 18 июня свой день рождения, помимо кино, еще и плотно занята на театральной сцене – она востребованная актриса сразу нескольких столичных театров. А в последние годы зрителям интересны не только ее новые роли, но и секреты, с помощью которых вчерашняя «пышечка» приобрела стройность. 

Спортсменка, комсомолка, просто красавица! 

Ирина Пегова на занятиях танцами. КП/Фролов Михаил
Ирина Пегова на занятиях танцами. Фото: КП/Фролов Михаил

В детстве и Ирина, и ее сестра Татьяна много занимались спортом. А иначе и быть не могло – ведь их папа, Сергей Пегов, работал тренером и преподавал физкультуру. Поэтому Ирина сохранила некоторые навыки с той поры, пластичность и гибкость. А когда зрители увидели ее в одном из спектаклей вставшей на пуанты и уверенно исполнившей несколько балетных па, посыпались вопросы – она занимается балетом?

 

На что актриса с улыбкой объясняла: нет, балета в ее жизни не было, зато в детстве она много занималась художественной гимнастикой и легкой атлетикой. В юности Ира была, по ее выражению, «худая, как селедка». Ей ничего не стоило втянуть живот так, что он касался позвоночника. 

И до сих пор Ирина регулярно бегает, мечтая о том, что однажды пробежит московский марафон. 

Как правильно бегать, чтобы похудеть?

Ирина Пегова с дочкой Татьяной. ЭГ/Кудрявцева Лариса
Ирина Пегова с дочкой Татьяной. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

В теплое время года Ирина Пегова выходит на беговую дорожку почти каждый день. Зимой, конечно, это получается у нее реже. Но самое главное – актриса убеждена: если уж бежишь ради здоровья и похудения, нужно посвятить этому делу не меньше часа, а иначе все без толку. 

При этом вовсе необязательно «умирать» от быстрого бега – следует выбрать наиболее подходящий для себя темп и придерживаться его, пусть это будет даже просто быстрая ходьба. 

Кроме бега, Ирина Сергеевна обязательно выкраивает время на занятия аэробикой, крутит хулахуп, а перед спектаклем, чтобы быть в форме, делает разминку и усердно качает пресс. Однако бег на открытом воздухе остается для нее любимым видом спорта. 

Как худая «селедка» превратилась в женщину «с формами»

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов. ЭГ/Кудрявцева Лариса
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Ирина Пегова никогда не испытывала комплексов по поводу своей фигуры. До старших классов она была очень худенькой, даже костлявой. А потом увлеклась вокалом, посвящала пению все свое свободное время, мечтала стать такой же, как Эдит Пиаф, и думать о мальчиках было просто некогда.  

Каждые каникулы юная Ира проводила у бабушки в деревне, та очень старалась «откормить» внучку – и достигла своего: домашняя корова и поросята сделали свое дело, из деревни Ира возвращалась уже «пышечкой». 

Затем последовало начало творческой карьеры, съемки в фильмах, — режиссеры удачно эксплуатировали уникальный образ Пеговой, не требуя от нее худеть. А на кинофестивале в Варшаве Ирина познакомилась с известным актером Дмитрием Орловым. Осенью 2005 года пара поженилась, скоро на свет появилась дочь Татьяна. И Ирина стала весить еще больше – за время беременности сильно прибавила в объемах, потом почти до 3 лет кормила Таню грудью, и избавиться от лишних килограммов никак не получалось. 

Семейное счастье продлилось 7 лет, затем последовал развод.  

Как Ирина снова сделалась «стройняшкой» 

Ирина Пегова. КП/Фролов Михаил
Ирина Пегова. Фото: КП/Фролов Михаил

С момента расставания прошло уже много времени, и сегодня бывшие супруги говорят друг о друге только хорошее. А тогда, думается, как и любой женщине, Ирине было больно, она чувствовала желание как-то изменить свою жизнь.   

Актриса согласилась принять участие в проекте, в результате чего за три месяца достигла отличного результата – ее вес снизился до 63 килограммов, что при росте 155 сантиметров можно считать почти идеальным показателем. Вывод, который сделала тогда Ирина, — необходимо совмещать диету, движение и правильные массажи. 

В то же время актриса участвовала в проекте «Танцы со звездами», из которого вышла победителем. Все вместе помогло Ирине поддерживать хорошую форму и при случае демонстрировать подтянутую фигуру. 

А самое главное – как бы она ни худела, ее роскошный бюст от этого не страдает, — на радость поклонникам, которые просто обожают такую уютную, милую Ирину и умоляют ее больше не худеть. 

Почему Ирина отказалась от чая и кофе

Ирина Пегова с дочкой Татьяной. Инстаграм
Ирина Пегова с дочкой Татьяной. Фото: Инстаграм

Ирина Пегова очень хорошо изучила за свою жизнь, что такое правильное питание. Но, как она признается, одно дело – знать, и совсем другое – делать. Ее живой, непоседливый характер не позволяет подолгу делать одно и то же, поэтому долгое время сидеть на диете – это не для Иры. Просто надоедает! 

Однажды, например, она целую неделю питалась одной дистиллированной водой. Первые три дня чувствовала слабость, потом пришла эйфория, а следующие дни она испытывала настоящее удовольствие, ощущая, как организм очищается и лишние килограммы уходят. А на восьмой день актриса потеряла интерес к этому процессу и прекратила голодовку. 

Такая же история повторялась и со всевозможными диетами. Кроме того, Ирина очень много работает, а когда она концентрируется на роли, думать еще и о правильном питании просто некогда. Поэтому периоды диет чередуются у актрисы со «срывами». Впрочем, они давно уже не вредят ее фигуре. 

А главными врагами своей красоты Ирина считает чай и кофе – во-первых, они обезвоживают организм, а во-вторых, с этими напитками так и хочется съесть что-нибудь сладкое. Вместо них Пегова давно уже пьет исключительно чистую воду. 

Секреты правильного питания и красоты от Ирины Пеговой 

Ирина Пегова. Инстаграм
Ирина Пегова. Фото: Инстаграм

Объем съеденного не должен превышать размер вашего кулака. При этом есть надо неторопливо – на обед, к примеру, лучше тратить целый час, тогда быстрее почувствуете насыщение. 

Проголодались? Выпейте стакан воды! Желудок наполнится и «успокоится», удастся еще на некоторое время «обмануть» чувство голода. 

От завтрака Ирина часто вообще отказывается, а если ест, то только немного сыра с кусочком-двумя бездрожжевого хлебаПри этом до завтрака она выпивает 3-4 стакана воды. Фрукты она старается есть в первой половине дня. Обедом ей служит салат – супы актриса не очень любит. А на ужин – приготовленная в аэрогриле рыба или кусочек нежирного мяса с гарниром из овощей. 

Мы поздравляем Ирину Пегову с днем рождения и желаем еще много интересных работ в театре и кино, радости от общения с близкими и удовольствия от каждого прожитого дня! 

Вам может быть интересно:

«Гулять так гулять!»: Ирина Пегова искупалась в фонтане возле Эйфелевой башни Казусы жизни: Ирина Пегова вспомнила, как два года назад ее не выпустили из России «Никаких таблеток, добавок, чаев»: Ирина Пегова рассказала, как следит за весом

Тэги:

Ирина Пегова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Еда размером с кулак: фирменная диета от Ирины Пеговой
Интересно?
Поделись с друзьями: