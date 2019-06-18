Как Максим Галкин едва не стал ученым-лингвистом

18 июня исполняется 43 года известному юмористу, пародисту, телеведущему Максиму Галкину. Поздравляем!

Он может рассмешить и разговорить любого, даже самого закрытого человека. Его появления на экране с нетерпением ждут зрители самых разных возрастов. Он очень много работает, ведя одновременно несколько проектов, но такой напряженный график ему по душе.

Надо признаться, зрителей всегда волнует не только профессиональная деятельность любимых артистов, но и их личная жизнь, — порой даже больше. Что ж, Максим практически ничего и не скрывает, откровенно рассказывая в интервью о семье – супруге Алле Пугачевой и детях Лизе и Гарри. И все же есть некоторые интересные факты из его биографии, о которых, возможно, вы не знали.

У него нет ни одной вредной привычки!

Острый на язык, не стесняющийся, кажется, ничего на свете, Максим Галкин в то же время – очень положительный человек, у которого нет ни одной вредной привычки. Он не курит, почти не пьет алкоголь, не употребляет запрещенные препараты. Он не любит азартные игры и редко посещает шумные вечеринки. Словом, о таком мужчине можно только мечтать!

А секрет прост: «правильный» образ жизни Максиму привили с детства. Он рос в интеллигентной семье: папа — генерал-полковник, мама – кандидат наук, старший научный сотрудник. В такой семье – не до глупостей, так что Максим воспитывался в здоровой атмосфере. Отвращение к алкоголю, курению и другим излишествам он впитал, что называется, с молоком матери.

В детстве и юности играл цыпленка, собаку, Остапа Бендера и старого алкоголика

Тяга к лицедейству проснулась в Максиме еще в пору детского сада: в возрасте 4 лет он исполнил на утреннике роль цыпленка. На школьной сцене ему доставались уже более серьезные роли: начиная от собаки и старика-алкоголика и заканчивая Остапом Бендером и царем Соломоном.

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В 12 лет школьник поразил зрителей, устроив кукольное представление. Получился настоящий бенефис – юный Галкин озвучивал всех персонажей.

Именно тогда и проснулась в нем страсть пародировать. Первым примером стал для него номер Геннадия Хазанова – пародия на Михаила Горбачева. Вдохновленный искрометным исполнением Хазанова, Максим принялся без устали репетировать и скоро уже сам успешно изображал легендарного генсека.

В начальной школе сидел с девочками

Школьные друзья Максима вспоминают, что в первом-втором классе он сидел за одной партой с девочками. Всегда! А это считалось среди мальчишек несолидным, поэтому Максима часто дразнили. Но вся его застенчивость исчезала, когда приходило время участвовать в школьном спектакле.

Он единственный ходил на уроки в синей форме – у остальных мальчиков была коричневая. Это тоже выделяло Галкина из общей массы.

Помогал бывшим одноклассникам

За время учебы Максиму пришлось поменять несколько мест жительства и школ: отца переводили по службе, и семья, естественно, ехала вместе с ним. Родившись в Наро-Фоминске Московской области, уже в 3 года Максим оказался в Германии. Затем последовала Одесса, Улан-Удэ, Москва…

Начальную школу он окончил в Одессе, а уехав оттуда, продолжал некоторое время переписываться с бывшими одноклассниками. В Улан-Удэ у мальчика появились новые друзья, но и отсюда пришлось уехать. Когда через много лет, уже будучи знаменитостью, Галкин приехал в Улан-Удэ на гастроли, он решил навестить школу, в которой когда-то учился. С удовольствием встретился с теми, с кем когда-то вместе играл на школьных переменках.

Оставил нескольким приятелям свой телефон. И, когда один из них, попав в сложную ситуацию, позвонил и попросил Максима достать в Москве редкое лекарство для его мамы, артист не отказал в помощи: отправил необходимое лекарство экспресс-почтой, так что уже через несколько дней оно дошло до адресата. По словам бывшего одноклассника артиста, его мама потом долго еще вспоминала Галкина добрым словом.

Пародировал директора школы

В 10 классе Максим отважился показать на школьной сцене пародию не на кого-нибудь, а на самого директора гимназии! Впрочем, никаких штрафных санкций за это не последовало: юный артист настолько точно скопировал жесты, особенности мимики и речи директора, что тот сам не мог удержаться от смеха.

Написал диссертацию, но так и не защитил ее из-за болезни и смерти отца

Конечно, школьные друзья ждали, что Максим будет учиться «на артиста». Но он, к всеобщему удивлению, отнес документы на факультет теоретической и прикладной лингвистики. Поступил легко – ведь в школе всегда учился очень хорошо.

После окончания университета Галкин успел поступить в аспирантуру и даже написал диссертацию на довольно сложную тему о переводах «Фауста» Гете. Первую главу его работы опубликовали в научном журнале. Все ждали от способного аспиранта блестящей защиты, но… Те несколько месяцев, которые ему дали на подготовку, он провел у постели тяжело больного отца. В 2002 году отец Максима умер, и ему уже стало не до диссертации.

От депрессии и прочих неприятностей спасла работа на телевидении – к тому времени его талант оценили в Театре эстрады и часто приглашали выступить, затем последовала работа ведущим в телепроекте «Кто хочет стать миллионером?», сольный концерт в Витебске… Артистическая и телевизионная деятельность полностью захватила Галкина.

К середине нулевых его называли не только главным телеведущим страны, — он официально считался артистом, которому принадлежал весь прайм-тайм: он вел новогодние «Огоньки», на его сольных бенефисах неизменно был аншлаг…

Брак с Аллой Пугачевой

А в 2011 году Максим Галкин удивил всю страну, женившись на Примадонне российской эстрады. Разница в возрасте между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным составляет больше 20 лет, однако, несмотря на скептицизм многих поклонников, они создали крепкую дружную семью.

В 2013 году с помощью суррогатной матери на свет появились их дети – близнецы Гарри и Лиза. Сейчас им уже по 5 лет, и с самого рождения дети растут и воспитываются в самой роскошной обстановке, которую смогли им обеспечить звездные родители: у Галкина и Пугачевой – большой замок в деревне Грязь, и интерьеры и внутреннее убранство вполне соответствуют статусу мегазвезд российской эстрады.

И сегодня Максим Галкин – один из самых популярных и востребованных шоуменов, ведущих и артистов в нашей стране. Мы поздравляем Максима и желаем сохранить ту неиссякаемую энергию и оптимизм, которые ему присущи, еще на долгие-долгие годы!