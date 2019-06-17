Гуськов ответил на слухи о романах с Успенской и Судзиловской

Актер Алексей Гуськов стал гостем программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, что ему в разное время приписывали романы с актрисой Олесей Судзиловской и «королевой шансона» Любовью Успенской.

С Судзиловской они пересеклись на съемках картины «Мусорщик». В процессе работы над лентой им пришлось участвовать в достаточно откровенных сценах, но, как уверяет актер, они никогда не переходили рамки дозволенного. «У нас с Олесей день рождения 20 мая. Скажу, что когда мы снимали эту картину она была вся в любви. Ей было не до меня. Помню, что в тот период она постоянно ссорилась со своим парнем. Конечно, некая химия между актерами, которые играют в картинах любовные сцены должна быть. Но я считаю, что нужно перед любой постельной сценой сесть и договориться, чтобы потом не было вопросов», — сказал актер.

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Отметим, что в начале двухтысячных годов актер снимался в клипе певицы Любови Успенской «К единственному, нежному». Причем исполнительница сама предложила ему сыграть ее возлюбленного. По словам актера, Успенская прислала ему песню и рассказала о задумке клипа. Актер был не против. К тому времени у него уже была определенная известность.

«Мой супруга Лида — очень музыкальный человек. Я не знал, как она отреагирует на эту идею. Жена сказала, что песня очень красивая. Попросила меня сделать маленькое кино на съёмках клипа. Никаких романов у нас с Успенской не было. Я собираюсь «донашивать» брак с женой, с которой живу уже 30 лет», — заметил актер.