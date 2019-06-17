Ланской грозит судом за клевету о своих изменах Началовой

Бывший супруг погибшей певицы больше не хочет оправдываться.

На днях СМИ вновь вспомнили про певицу Юлию Началову, которая умерла 16 марта 2019 года от заражения крови. Продюсер Олеся Сазыкина, которая была близкой подругой исполнительницы, в интервью рассказала о том, что бывший муж Началовой, музыкант Дмитрий Ланской изменял ей. Ланской назвал обвинения лживыми и теперь намерен идти в суд. Об этом он сам рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«Я собираюсь довести дело до конца»

Дмитрий считает, что писать негативные материалы о судьбе человека, которого уже нет в живых, некорректно. Ведь Юля не может опровергнуть эту информацию. А он сам уже устал оправдываться за события 15-летней давности.

— Я не обижен. Просто, согласитесь, что это странно: информации уже 15 лет, нет в живых человека, который может подтвердить или опровергнуть эти слова, а я нахожусь в положении, когда мне приходится выступать в оправдательной позиции. Я устал от этого. Несерьезно перепечатывать фотографии, которым больше 15 лет с искаженной информацией.

Первый скандал на эту тему был связан с трагическими событиями (Ланской имеет в виду статьи о смерти Юлии Началовой — Прим. Ред.). Тогда я никак не отреагировал на это в правовом поле. Сейчас же собираюсь довести дело до конца, потому что так себя вести со мной нельзя. Вот такая моя скромная позиция, – прокомментировал бывший супруг Началовой.

«Подруга Юли сказала, что не давала интервью»

После того, как Дмитрий прочитал новую волну негатива в свой адрес, он связался с Олесей Сазыкиной. Та отказалась от цитат, которые были приведены в интервью с ее слов. Также Сазыкина пообещала записать и разместить на личных страницах в социальных сетях видеообращение, чтобы опровергнуть информацию:

– Подруга Юли (имеется в виду Олеся Сазыкина — Прим. Ред.) сказала, что не давала интервью. У меня это есть в переписке с ней. Она обещала разместить видео с опровержением, но до сегодняшнего дня этого не случилось, – рассказал порталу Teleprogramma.pro Ланской.

Справка Teleprogramma.pro

За своего первого мужа, музыканта и певца Дмитрия Ланского, Юлия Началова вышла 20 января 2001 года. Тогда невесте было всего 20 лет, а ее избраннику 23 года. Молодые люди прожили в браке 3 года. В 2004 году они официально развелись. Детей у Юлии и Дмитрия не было.