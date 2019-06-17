Звездные истории Алибасов-младший: «Папа и Лидия Николаевна улетают в Казахстан»
Звездные истории

Алибасов-младший: «Папа и Лидия Николаевна улетают в Казахстан»

Екатерина Нестеренко Мария Горская

Продюсера уже выписали из больницы, он продолжит лечиться в домашних условиях, соблюдая специальную диету для ожоговых больных.

Замечательная новость ждала в этот понедельник поклонников группы «НА-НА» и ее бессменного руководителя Бари Алибасова. Знаменитый продюсер, 4 июня госпитализированный с ожогом пищевода четвертой степени, благополучно преодолел опасный период и гораздо раньше, чем прогнозировалось, был выписан из больницы.

Напомним, обычно пациентов с такими тяжелыми повреждениями держат на больничной койке около месяца, но Бари Каримович, благодаря своему крепкому организму и воле к жизни, восстановился всего за две недели.

Его сын, Бари Алибасов-младший, уже забрал отца из НИИ им. Склифосовского.

– Папу с Лидией Николаевной спрятал, куда спрятал – не скажу. В пятницу частным самолетом улетают в Казахстан, – рассказал Бари-младший корреспонденту Teleprogramma.pro и, попрощавшись, отправился на съемочную площадку «Пусть говорят».

Больше ни чая, ни колбасы

Более подробно о состоянии здоровья продюсера мы сможем узнать во вторник утром, а сегодня Марият Мухина, звездный диетолог и подруга Бари Алибасова, смогла рассказать нам о том, как и чем Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной придется кормить своего мужа после несчастного случая с «Кротом».

– После ожогов ему предписан особый режим питания. Это суфле из рыбы и паровые котлеты, отварные овощи, бульон. Ему абсолютно противопоказаны блюда с солью, кислые яблоки, орехи, сухофрукты, копчености, пряности.

По словам Марият, теперь Алибасову нельзя пить ни крепкий чай, ни кофе, ему разрешены только травяные чаи.

– Перловую, пшенную и пшеничную крупы нельзя. Можно овсяную. Ожоговым больным также запрещено есть мясо и колбасные изделия. Цитрусы и помидоры тоже под запретом, – рассказала нам Мухина.

Она также сообщила, что завтра в больнице соберется консилиум, где будет расписана программа лечения и реабилитации Бари Каримовича.

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Алибасов-младший: «Папа и Лидия Николаевна улетают в Казахстан»
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