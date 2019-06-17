Комаров из «Мира наизнанку» женился на главной красавице Украины

За него мечтали отдать дочерей вожди индийских и африканских племён, а перед экранами млели миллионы телезрительниц. Умный, смелый, сильный ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров в минувшие выходные лишился титула завидного холостяка и женился на «Мисс Украина 2016» Александре Кучеренко.

Казалось, мы знаем о нём всё: что ест, как чистит зубы, рецепт фирменного борща его мамы, но свою личную жизнь Дмитрий скрывал так тщательно и оберегал так ревностно, что умудрился жениться втайне от всего мира! Слова «Мы счастливы» вместе со свадебным фото он опубликовал в своем Инстаграме накануне вечером. А за подробностями отправил всех… в телевизор, программу «Светская жизнь» на канале 1+1. Эксклюзивное интервью молодожены дали своим коллегам.

Оказалось, что поженились ребята тайно, в Киеве, на церемонию никого не позвали, даже родителей. А вот венчаться полетели в Иерусалим, там, как признается Дмитрий, место его силы. С собой в самолет взяли 11 человек, но и те до последнего не подозревали, что окажутся на свадебной церемонии. Ведь ребята настолько «шифровались», что сели в разных концах самолёта, чтобы никто не заподозрил их в близких отношениях.

— Предложение сделал в вертолете, в тот день попросил друга-пилота поднять нас над Днепром, пролетели мимо Лавры. В самолёте очень шумно, разговоры бессмысленны. Достал кольцо и взглядом спросил: «Ты выйдешь за меня?». Она сказала «Да».

Познакомились на конкурсе красоты

Дмитрий и Александра познакомились на конкурсе красоты, том самом, что сделал девушку первой красавицей Украины в 2016 году. Дмитрий сидел в жюри и, конечно, голосовал за Сашу. А потом они вместе танцевали в украинской версии шоу «Танцы со звёздами». Еще тогда паре приписывали бурный роман, но будущие молодожены всячески отрицали тёплые чувства, хоть и проводили в репетициях по 4-5 часов в сутки. Тогда они признавались, что видятся друг с другом чаще, чем с родными.

— Боялись, что кто-то узнает о нашем романе, прямо фобия была. Даже родные до помолвки не знали. Когда мы стали встречаться, Саше было 18, мне 30. Сто раз ругались на «Танцах», шоу было очень серьезной проверкой. Но мы ее прошли, значит, проживём вместе до 90 лет, — смеется Дмитрий.

В интервью молодой супруг рассказал, что они с женой совпадают как две половинки одного целого. Оба по натуре авантюристы, обожают активный отдых и нетуристические места. Поэтому день рождения Дмитрия (17 июня) они решили впервые отпраздновать за рубежом. Купили билеты в одну из европейских стран и… не стоят никаких планов. Всё решится как в «Мире наизнанку» на месте.

— Скорее всего, возьмём машинку напрокат и начнем колесить по стране, ночевать, где придется. Лучше и придумать нельзя, — сказал Дмитрий.

Решение отправиться в свадебное путешествие именно в день рождения Дмитрия было принято спонтанно, буквально за 10 минут. Ребята говорят, что просто зашли на сайт одного из европейских лоукостеров и мгновенно приняли решение отправиться к новым приключениям.