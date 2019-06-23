Звездные истории Как выглядели Галкин, Орбакайте и другие звезды на свои выпускные
Звездные истории

Как выглядели Галкин, Орбакайте и другие звезды на свои выпускные

Ирина Викторова

На этой неделе в школах страны проходят выпускные вечера. «Телепрограмма» заглянула в семейные альбомы наших знаменитостей.

Максим Галкин окончил столичную гимназию № 1543 в 1993 году. Учился на 4 и 5, особо не выделялся, но зато покорил народ, когда стал играть в школьных капустниках. В 10-м классе спародировал директора.

Максим Галкин. Фото
Максим Галкин. Фото: личный архив

Уже в 2007 году Регина Тодоренко была звездой - на собственном выпускном. Пела и демонстрировала шикарные ноги. 

Регина Тодоренко. Фото
Регина Тодоренко. Фото: личный архив

За аттестатом в 1988 году Кристина Орбакайте пришла с колечком на безымянном пальце — она уже была обручена. Жених Владимир Пресняков наблюдал за вручением аттестата из зала — рядом с ним сидела Алла Пугачева. 

Кристина Орбакайте. Фото
Кристина Орбакайте. Фото: личный архив

В 1993 году будущая артистка Катя Гусева одевалась, как и сейчас, - скромно, но со вкусом. Кружевное платье выпускницы максимально закрыто.

Катя Гусева. Фото
Катя Гусева. Фото: личный архив

Евгений Петросян в 1962 году выглядел старше одноклассников и был весьма симпатичным - девчонки проходу не давали. В родном Баку он уже участвовал в самодеятельности, а после выпускного рванул в Москву, чтобы осуществить мечту и стать большим артистом. 

Евгений Петросян. Фото
Евгений Петросян. Фото: личный архив
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Тэги:

Евгений ПетросянЕкатерина ГусеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинРегина ТодоренкоРита Дакота

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Как выглядели Галкин, Орбакайте и другие звезды на свои выпускные
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