Как выглядели Галкин, Орбакайте и другие звезды на свои выпускные

На этой неделе в школах страны проходят выпускные вечера. «Телепрограмма» заглянула в семейные альбомы наших знаменитостей.

Максим Галкин окончил столичную гимназию № 1543 в 1993 году. Учился на 4 и 5, особо не выделялся, но зато покорил народ, когда стал играть в школьных капустниках. В 10-м классе спародировал директора.

Уже в 2007 году Регина Тодоренко была звездой - на собственном выпускном. Пела и демонстрировала шикарные ноги.

За аттестатом в 1988 году Кристина Орбакайте пришла с колечком на безымянном пальце — она уже была обручена. Жених Владимир Пресняков наблюдал за вручением аттестата из зала — рядом с ним сидела Алла Пугачева.

В 1993 году будущая артистка Катя Гусева одевалась, как и сейчас, - скромно, но со вкусом. Кружевное платье выпускницы максимально закрыто.

Евгений Петросян в 1962 году выглядел старше одноклассников и был весьма симпатичным - девчонки проходу не давали. В родном Баку он уже участвовал в самодеятельности, а после выпускного рванул в Москву, чтобы осуществить мечту и стать большим артистом.