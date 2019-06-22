Звездные истории Как Хилькевич, Ивлеева и другие звезды проводят лето
Звездные истории

Как Хилькевич, Ивлеева и другие звезды проводят лето

Инна Федотова

Хорошо летом на море... Но в театрах еще идут спектакли, на ТВ - съемки. Так что многие артисты, у которых полно работы, наслаждаются июнем прямо в городе. Ведь главное - хорошая компания.

Вопреки слухам о расставании с возлюбленным Настя Ивлеева позирует в купальнике для все того же бойфренда. Настя и рэпер Элджей проводят летние каникулы, как всегда, вдвоем.

Настя Ивлеева. Фото
Настя Ивлеева. Фото: Инстаграм

Народный артист Юрий Чернов надавно отметил 70-летний юбилей. Актер в отличной форме — занят в пяти спектаклях, а в настольный теннис запросто обыгрывает молодых коллег.

Юрий Чернов. Фото
Юрий Чернов. Фото: КП/Мельников Александр

Анна Хилькевич так интенсивно тренируется и уже такая худенькая, что может позволить себе мороженое прямо на тренировке у своего дома.

Анна Хилькевич. Фото
Анна Хилькевич. Фото: Инстаграм

Любимая дочь олимпийского чемпиона Романа Костомарова Настенька из отца веревки вьет. Ну и катается с папой на мотоцикле.

Роман Костомаров с дочкой. Фото
Роман Костомаров с дочкой. Фото: Инстаграм

Режиссер и актер театра «Школа современной пьесы» Александр Галибин с супругой Ириной и сыном Василием плывут на теплоходе на пикник по случаю дня рождения театра.

Александр Галибин. Фото: КП/Мельников Александр
Александр Галибин. Фото: КП/Мельников Александр

Татьяна Веденеева на турбазе поздравляет с днем рождения коллегу и худрука театра, где служит уже 10 лет. Иосиф Райхельгауз получил в подарок от Веденеевой ее книгу для детей «Я — жираф».

Татьяна Веденеева. Фото
Татьяна Веденеева. Фото: Инстаграм
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Тэги:

Александр ГалибинАнастасия ИвлееваАнна ХилькевичТатьяна Веденеева

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Как Хилькевич, Ивлеева и другие звезды проводят лето
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