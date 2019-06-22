Как Хилькевич, Ивлеева и другие звезды проводят лето

Хорошо летом на море... Но в театрах еще идут спектакли, на ТВ - съемки. Так что многие артисты, у которых полно работы, наслаждаются июнем прямо в городе. Ведь главное - хорошая компания.

Вопреки слухам о расставании с возлюбленным Настя Ивлеева позирует в купальнике для все того же бойфренда. Настя и рэпер Элджей проводят летние каникулы, как всегда, вдвоем.

Народный артист Юрий Чернов надавно отметил 70-летний юбилей. Актер в отличной форме — занят в пяти спектаклях, а в настольный теннис запросто обыгрывает молодых коллег.

Анна Хилькевич так интенсивно тренируется и уже такая худенькая, что может позволить себе мороженое прямо на тренировке у своего дома.

Любимая дочь олимпийского чемпиона Романа Костомарова Настенька из отца веревки вьет. Ну и катается с папой на мотоцикле.

Режиссер и актер театра «Школа современной пьесы» Александр Галибин с супругой Ириной и сыном Василием плывут на теплоходе на пикник по случаю дня рождения театра.

Татьяна Веденеева на турбазе поздравляет с днем рождения коллегу и худрука театра, где служит уже 10 лет. Иосиф Райхельгауз получил в подарок от Веденеевой ее книгу для детей «Я — жираф».