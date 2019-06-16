Прозрачные платья и смокинги: в чем звезды пришли на закрытие «Кинотавра»

Самыми оригинальными на красной дорожке сочинского фестиваля оказались Елена Подкаминская и Катерина Шпица

В Сочи вечером 16 июня завершил свою работу 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», гран-при которого в этом году достался фильму «Бык» молодого режиссера Бориса Акопова. Между тем, внимание зрителей фестиваля было приковано не только к его кинопрограмме, но и к интересным событиям, происходящим вне кинозала.

Бюджет юбилейного фестиваля составил около 180 миллионов рублей, и в этом году туда съехалось небывалое количество звезд – актеров, режиссеров, сценаристов и прочих деятелей киноискусства.

Все, кто находился в эти дни в Сочи, получили возможность увидеть знаменитостей вживую. Последний шанс сделать это выпал им сегодня вечером, когда кумиры миллионов прошли по красной ковровой дорожке перед началом церемонии закрытия.

Финальное шествие по красной дорожке

Зрители начали собираться возле Зимнего театра в Сочи еще за два часа до церемонии. И их ожидание было вознаграждено.

Одними из первых по красной дорожке прошли члены жюри — актриса Анна Чиповская, режиссер Резо Гигинеишвили и великолепный Константин Хабенский, который был председателем жюри.

Зрители также увидели на дорожке таких прекрасных артистов как Александра Бортич, Анна Банщикова, Елена Подкаминская, Равшана Куркова. Актер Александр Петров, который, по словам мнению многих поклонников, достоин сниматься не только у нас, но и в Голливуде, этим вечером был в ударе – он позировал фотографам, раздавал автографы и не отказывал зрителям в совместном селфи.

На красной дорожке этим вечером блистала одна из самых красивых пар российского кино — Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Паулина, чья короткометражка «Плачу с вами» получила диплом жюри «За точную цветопередачу черного в комедии», появилась перед зрителями в великолепном длинном платье с открытыми плечами.

Порадовал своим присутствием и актер Дмитрий Дюжев. С этим актером фотографировались как женщины, так и мужчины, для которых он был и остается прежде всего «Космосом» из сериала «Бригада».

Андрей Мерзликин для этого вечера выбрал красивый смокинг, его супруга была в закрытом черном платье. Даже здесь актер не упустил шанса выразить свои чувства.

— Приятно быть обрамлением милой моей супруги Анны достойной во всех отношениях!», — написал актер под совместным фото с женой и Федором Бондарчуком.

Актриса Катерина Шпица, в отличие от Анны Мерзликиной, надела весьма откровенное платье с глубоким декольте и благодаря ему стала одной из самых шикарных женщин этого праздника кино.

Еще одно черное платье, и вновь скромное — у актрисы Виктории Толстогановой. Викторию жюри фестиваля признало лучшей актрисой этого года. Награду она получила за роль в фильме «Выше неба» Оксаны Карас.

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова тоже была в весьма интересном черном платье. Один его рукав был длинным, второго не было вовсе.

А вот Елена Подкаминская, звезда сериалов «Кухня» «ИП Пирогова», решила сегодня выбрать более оригинальный наряд. Ее платье — белое и с огромным цветком на левом плече — многие сравнили с платьем Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения «Оскара» в 2015 году.

Днем ранее, напомним, Елена тоже вышла в свет в белом, но тогда это было платье-ламбада.

И снова белый цвет. В пышном белом платье из фатина на оглашение имен лауреатов пришла актриса Любовь Аксенова.

Гостям фестиваля подарили выступление Ленни Кравица

Чем еще, кроме отличных фильмов и необычных нарядов, запомнился гостям юбилейный «Кинотавр»? К примеру, музыкальным сюрпризом в виде концерта всемирно известного музыканта. В предпоследний вечер фестиваля две с половиной тысячи человек – участники и местные жители, успевшие получить бесплатные билеты – смогли увидеть и послушать выступление американского певца Ленни Кравица.

— Сумасшедшая энергетика. Звук фантастический. Адреналин. Все на расстоянии вытянутой руки, без фан-зоны и строгих охранников. Спасибо за эти эмоции всем, кто к этому причастен. Мы запомним этот юбилей навсегда, — написал в Instagram один из счастливчиков, попавших на этот концерт.

Сам Кравиц, судя по всему, тоже остался доволен поездкой в Сочи. На своей странице он опубликовал фото с балкона отеля, в котором остановился. Оттуда открывался прекрасный вид на Черное море, и Ленни, взяв камеру, фотографировал закат.

«Ложка дегтя» — отключение света во время просмотра фильма

К сожалению, без форс-мажоров нынешний фестиваль не обошелся, но вины организаторов в этом не было. В субботу вечером на большом экране, установленном прямо на фасаде Зимнего театра в Сочи, показывали фильм «Балканский рубеж». Показ начался в 23:00, однако вскоре в городе отключили электричество и зрителям пришлось целых 40 минут ждать продолжения.

В итоге фильм закончился лишь в 2:30 ночи, чем многие из собравшихся оказались крайне недовольны. Кое-кто даже не стал ждать продолжения, а просто ушел домой.

— О разочаровании от непросмотренного фильма я промолчу, но никто даже ни слова не сказал о причинах, прогнозах, да и просто сотрудникам было на все вопросы плевать. В первый раз за столько лет было стыдно перед гостями города, — пишет пользователь lena_ilyina17.

В свою очередь, актер Нодар Джанелидзе, сыгравший в нем одну из ролей, поблагодарил тех зрителей, кто проявил терпение и досмотрел фильм.

— «Сочинцы», спасибо вам огромное, за вашу любовь и терпение! Это дорогого стоит! Низкий вам поклон и обязательно встретимся с вами еще раз на «Кинотавре»! — написал он.