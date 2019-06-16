Ольга Бузова и Тимофей Майоров: от любви до дружбы и обратно

Teleprogramma.pro вспоминает, как начинались отношения телезвезды с бизнесменом и что с ними стало.

Личная жизнь Ольги Бузовой, начиная с ее появления на телепроекте «Дом-2», является предметом интереса. Фанаты переживали за девушку, когда она строила любовь с Романом Третьяковым, радовались ее счастью в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, сочувствовали ей во время болезненного развода.

Теперь же Ольга, богатая и знаменитая, пытается залечить душевные раны, но сделать это не так-то просто: попытка в виде реалити-шоу «Замуж за Бузову» с блеском провалилась, а все тайные кандидаты в «женихи», на наличие которых она намекала в Instagram, видимо, были для нее лишь попыткой отвлечься.

Между тем, на этой неделе Ольга Бузова всё же дала армии своих поклонников надежду на то, что рядом с ней появился мужчина. Речь идет о Тимофее Майорове — парне, с которым телезвезда встречалась еще до Тарасова. На днях они в качестве пары гуляли на свадьбе друзей и, кто знает, может быть их собственная свадьба тоже не за горами.

Давайте вспомним, кто такой Тимофей Майоров, как развивались его отношения с Ольгой Бузовой и как из любви они перешли в дружбу.

Бизнесмен и друг знаменитостей

Бывшему парню Ольги Бузовой 39 лет. Тимофей имеет двойное российско-финское гражданство и работает в компании, занимающейся проектированием и строительством современных финских домов.

По данным СМИ, ранее он не был женат и личную жизнь предпочитает не афишировать. В начале 2017 года ходили слухи о его романе с телеведущей Аллой Михеевой, но, справедливости ради, надо сказать, что они основывались лишь на фотографиях с горнолыжного курорта Куршевель, где Майоров и Алла встречали Новый год в одной компании. Девушка к тому же снабжала фотографии хэштэгами на тему дружбы.

Итак, жены у него нет, постоянной девушки тоже. Среди тех, кого он регулярно показывает в соцсетях, можно выделить лишь его любимого пса – джек-рассел-терьера по кличке Лаки, да нескольких друзей, таких как режиссер Максим Боев и актер Константин Крюков с женой.

Есть у этого парня и полезные хобби — путешествия по миру, походы в театр и игра в хоккей. Кроме того, он занимается благотворительностью.

Майоров и Ольга Бузова: первая попытка

Роман Тимофея с Ольгой Бузовой Тимофея Майорова начался в 2009 году, когда папарацци то и дело заставали их вместе то в ночных клубах, то на футбольных матчах, то в парках развлечений. Парочка обнималась, целовалась и не оставляла никаких сомнений о характере своих отношений.

К сожалению, в том же году они поссорились из-за скандала, связанного с угоном машины. Заявление о пропаже своего BMW подал в правоохранительные органы сам Тимофей, назвав при этом Ольгу свидетельницей происшествия.

Как писали газеты, главной странностью этого дела было то, что он заявил об угоне лишь через месяц после пропажи иномарки, к тому же их с Бузовой показания в некоторых моментах серьезно расходились. Правоохранительные органы заподозрили, что молодой человек водит их за нос и пытается незаконным путем получить страховку, составлявшую ни много ни мало 4,5 миллиона рублей.

По факту пара вскоре свела отношения на нет. Инициатором расставания якобы стал Майоров.

Дружба между бывшими возможна

На протяжении нескольких лет после расставания этих двоих никто вместе не видел. Да и когда им было встречаться, если Ольга по уши влюбилась в Дмитрия Тарасова и вышла за него замуж. Но в жизни разведенной и одинокой женщины, испытывающей нехватку искреннего дружеского общения, место бывшему парню тоже нашлось.

Иногда Ольга и Тимофей встречались в Москве, затем его имя всплыло перед стартом проекта «Замуж за Бузову». Николай Басков даже намекал, что бывший возлюбленный станет одним из участников шоу.

«Ну что ж, дорогие друзья! Если мой друг Тимофей решится сделать предложение Олечке, пока другие претенденты не завоюют ее сердце, то я веду эту свадьбу!», — написал Басков на своей странице.

Участия в проекте Тимофей не принимал. И всё же во время съемок, проходивших в Италии, певица ухитрялась сбежать от потенциальных мужей, чтобы провести время вместе с ним. В тот же период она нередко хвасталась в Instagram цветами, которые он ей дарил. Девушке явно льстило это внимание.

Всё еще бывший или опять настоящий?

15 июня, Ольга и Тимофей вместе прибыли на свадьбу общих друзей в Италии. И фотографии, которые они выставили в Сеть, свидетельствуют о том, что на свадьбе они вели себя как пара.

«Моя… @buzova86», — написал под фото Тимофей и поставил эмоджи-сердечко.

Ольга же, напротив, попыталась добавить в это дело капельку интриги.

«А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?», — спросила она под снимком у себя в аккаунте, на что люди ответили, что дружба бывает, но их с Тимофеем выдают влюбленные глаза.

Обрадованные тем, что шанс на воссоединение Бузовой с ее бывшим всё же есть, тут же принялись давать Тимофею советы. «Забирай ее уже и веди в ЗАГС», «Не отпускай ее», «Тим, она ведь лучшая!», — пишут поклонники.