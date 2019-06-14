Звездные истории Друзья «растолстевшего» Григорьева-Аполлонова: «Он стройный, как в 18 лет»
Звездные истории

Друзья «растолстевшего» Григорьева-Аполлонова: «Он стройный, как в 18 лет»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

По словам близких Андрея, он снимал себя с неудачного ракурса, чем и добавил лишние килограммы.

Уже несколько дней подряд в Рунете обсуждают лишний вес певца Андрея Григорьева-Аполлонова. Исполнитель в среду, 12 июня, поздравил подписчиков в Instagram с Днем России и выложил короткое видео, но не все фанаты остались довольны. Некоторые сделали вывод, что рыжий из «Иванушек» уже не тот: растолстел, обрюзг, и совсем не так сексуален, как … 20 лет назад.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко хотела задать щекотливый вопрос самому Андрею, однако дозвониться до него не удалось. Зато друзья певца с удовольствием рассказали о его «лишнем весе».

«Стройный, как в 18 лет»

Звездный «Иванушка» Кирилл Андреев удивился такому вопросу. Он честно признался, что не заметил, чтобы в последнее время Андрей потолстел:

Андрей Григорьев-Аполлонов растолстел: фото
Кирилл Андреев заявил, что его коллега занимается спортом и следит за питанием. Фото: globallookpress.

— Мой коллега и друг занимается спортом, а также плавает. Он очень следит за собой, в этом плане большой молодец! Никаких изменений в его фигуре в худшую сторону не произошло. У него все хорошо, стройный, как в 18 лет. Он правильно питается и ест мало! Единственная вредная привычка, которую Андрею пока побороть не удалось — это курение, — рассказал порталу Teleprogramma.pro Кирилл.

Андрей Григорьев-Аполлонов растолстел: фото
26 июня Григорьеву-Аполлонову исполнится 49 лет. Фото: globallookpress.

«Это неудачный ракурс»

Специалист по пиару, которая работает с Андреем, Яна Кузнецова рассказала, что видела исполнителя буквально вчера и…

— Он прекрасно выглядит! Вот только виделись с ним. Может быть просто неудачный ракурс. Андрей в отличной форме. Сейчас Андрей также работает в группе «Иванушки», гастролирует.  Все с ним в порядке, — прокомментировала Яна.

Андрей Григорьев-Аполлонов растолстел: фото
Помощница Андрея уверяет, что его испортил неудачный ракурс. Фото: globallookpress.

Как Андрей Расстроил фанаток

А началась вся эта история с неудачного видео. Андрей выложил кусочек ролик, где он катается на водном транспорте — лодка это или квадрацикл — не понятно.

«С Днем России! Люблю свою родину! Мир всем!», — написал Аполлонов.

Но поздравления поклонницам пришлись не по душе. Увидев Григорьева-Аполлонова вблизи фантатки ужаснулись: «А ведь еще вчера ему было всего 23», «Как же так можно себя запустить».

Кстати, 26 июня рыжему из «Иванушек» исполнится 49 лет. Может, он совсем и не плохо сохранился?

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Друзья «растолстевшего» Григорьева-Аполлонова: «Он стройный, как в 18 лет»
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