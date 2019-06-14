Сергей Селин рассказал, как влюбился в студентку

Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

Лера Кудрявцева Звездный редактор Teleprogramma.pro, ведущая шоу "Секрет на миллион" (НТВ). Лера еженедельно в рамках своей программы встречается со звездными гостями, делится с нами своими ощущениями от разговора и деталями съемочного процесса.

«Мент» Дукалис стал новым гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Заслуженный артист России Сергей Селин, которого прославила роль «мента» Дукалиса, круто изменил свою судьбу: ушел от жены к девушке, которая годится ему в дочери. С тех пор прошло уже десять лет, Анна родила актеру дочь и сына, подарила вторую молодость… Однако счастлив ли Сергей Селин в этих отношениях? Артист согласился стать гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ и откровенно рассказал о своей личной жизни.

Это сейчас Сергей Селин – востребованный артист, который может похвастаться солидными гонорарами. В юности же они с Юрием Гальцевым подрабатывали… дворниками, чтобы денег хватало хотя бы на еду. Зато потом, когда начались съемки в сериале «Улицы разбитых фонарей», ситуация хоть и не сразу, но изменилась.

– Однажды мы каким-то образом уговорили режиссера, чтобы вместо воды нам налили водки, – ностальгирует Селин. – Чтобы все было по правде.

Если бы маленькому Селину сказали, что его ждет блестящая карьера в кино, он бы, наверное, не поверил. Надо сказать, что он рос в замечательной семье, где всем правила любовь, хотя мама воспитывала сына одна. А еще она взяла на воспитание его двоюродную сестру Надежду, когда ее родная мама умерла.

– Надя старше меня, а мне кажется, что младше, – рассказывает Селин. – Я отношусь к ней, как старший брат. Когда была такая возможность, я купил ей небольшую квартиру в Воронеже.

Надежда пришла ко мне в студию и рассказала о том, как ей повезло с братом, который никогда не бросал ее в беде.

Отца у Сергея, можно сказать, не было: мужчина не интересовался делами сына и никак не помогал.

– Конечно, когда мне было двенадцать-тринадцать лет, я завидовал ребятам, у которых был папа, – вздыхает Селин. – Я хочу сказать всем мужикам: надо довести ребенка до определенного возраста, как бы тебе ни была не мила жена, а потом объяснить ребенку, почему ты так поступаешь, почему уходишь.

Сам Сергей именно так и сделал: он вырастил сына Прохора и только тогда ушел от жены. Девушке, которая очаровала артиста, на момент их знакомства было всего семнадцать. Селину же уже шел пятый десяток.

– Я был на творческой встрече в Академии МВД, где в то время училась Анечка, – вспоминает Селин. – После мероприятия ко мне подошел ее руководитель и спросил, не могу ли я подвезти двух девушек, которым нужно в ту же сторону, что и мне.

Сергей согласился и не удержался: взял у Анны номер телефона. Позвонить решился только через полгода и сразу понял, что ему интересно беседовать с этой девушкой. Затем он изредка позванивал студентке, интересовался оценками – и больше ничего, ведь на тот момент он был еще женат. Сначала он только звонил девушке, которая его так взволновала, а потом решился и пригласил на свидание.

– Она молчала, а я о чем-то говорил, говорил, говорил и никак не мог выговорить, и мне было очень приятно, что кто-то меня может просто внимательно выслушать, – тепло улыбается Сергей.

Близости с Анной Сергей терпеливо ждал два года. Он окончательно разъехался с супругой и пригласил любимую домой. Прошло несколько лет, Анне исполнился 21 год, и Сергей понял, что девушка его искренне любит. А когда понял – сделал любимой предложение. Пышной свадьбы у молодоженов не было, зато они сразу полетели в свадебное путешествие в Доминикану.

Супруги очень хотели детей, но стать родителями у них получилось не сразу. Когда Анна узнала, что станет мамой, она разбудила мужа в шесть утра! Анна пришла ко мне в студию, чтобы рассказать о том, какой у нее замечательный, любящий и заботливый муж.

С бывшей женой Сергей Анна знакома: Лариса сама пришла познакомиться, причем совершенно неожиданно.

– Сергея дома не было, мы сели на кухне и просто поговорили, – вспоминает Анна. – Она предупредила, что Сергей нелегкий человек, а напоследок сказала: «Если что – звони», и дала свой номер телефона.

С Ларисой Сергей прожил 21 год. Актер честно признался, что изменял жене. Ларису мы приглашали на съемки, но она отказалась – не хочет видеть бывшего мужа.

– Я несколько лет подряд предлагал Ларисе развестись, – признается Сергей. – Мы садились, начинали разговаривать, а потом находили какие-то точки соприкосновения и продолжали жить вместе.

Лариса в своих интервью говорила, что устала, в том числе, и от запоев мужа. Сергей не спорит и признается, что иногда мог пить несколько дней подряд. Его, в свою очередь, не устраивало, что Лариса могла уходить в клуб и всю ночь там танцевать… Когда Сергей принял решение оставить жену, он честно поделил совместно нажитое имущество – его жена может позволить себе не работать и просто наслаждаться жизнью. Невероятно, но Сергей до сих пор содержит бывшую жену! Я ушам своим не поверила, но это так. Мне кажется, именно так и должен себя вести настоящий мужчина.

Когда Сергей и Лариса расстались, их сын Прохор был уже взрослым – ему было двадцать лет. Он отнесся к этому спокойно, потому что прекрасно понимал: развод неизбежен.

– Я поддерживал и маму, и папу, – рассказал Прохор, в гости к которому в Петербург отправилась наша съемочная группа. – В таких ситуациях всегда виноваты двое.

Прохору Селину 31 год, он живет в Петербурге, женат, воспитывает сына Николоза. Прохор учится на шеф-повара, и отец его в этом поддерживает. Внука он тоже очень любит, часто балует дорогими подарками. Зла на отца Прохор не держит, потому что никогда не чувствовал себя брошенным. Сергей действительно очень хороший отец, ради детей он готов на все.

Это подтверждает и вторая жена Селина, которая – это видно по глазам – обожает своего мужа. Сначала Анна и Сергей жили в одной квартире с мамой Анны. А потом артист расщедрился и купил теще отдельную квартиру. Ну как не полюбить такого зятя!

Когда дочь Машенька немного подросла, супруга сделала мужу еще один подарок – родила сына Макара! Мальчик появился на свет 1 января. Анна говорит, что Сергей – замечательный отец. Так оно и есть – он с удовольствием играет с детьми и наслаждается отцовством.

Машенька и Макар пришли ко мне в студию и совершенно всех очаровали. Маша мечтает стать дизайнером, а Макар о будущей профессии пока не задумывается, хотя ему очень нравится читать книги про космос.

С папой детям повезло – он уже сейчас обеспечил им безбедное будущее. Свои гонорары за съемки в сериалах Сергей выгодно вложил в коммерческую недвижимость и, в принципе, может себе позволить не работать. Вот только не работать он не может – не так устроен.

– Как-то раз мы всей семьей поехали на Тенерифе и прожили там три месяца, – рассказывает актер. – Дети пошли в испанскую школу, а я последний месяц не жил, а доживал – ждал, когда начнется работа.

Еще у Селиных есть элитная недвижимость в солнечной Болгарии, где каждое лето Анна проводит время с детьми. Селину тоже очень нравится там бывать.

Сергей был предельно откровенен на протяжение всей программы, и мне в какой-то момент показалось, что он раскроет и свой главный секрет, который стоит один миллион рублей. В конверте была информация о событии, о котором артисту стыдно вспоминать, хотя речь идет о далеких девяностых годах.

– Пусть то, что было в девяностых, там и останется, – сказал Сергей, решительно сжигая конверт.

Что ж, это его право. Мужчина должен уметь хранить секреты, а Сергей Селин – настоящий мужчина, во время эфира я в этом убедилась.