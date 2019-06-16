Судьба актрисы: тюрьма, выкидыши и другие испытания Ирины Чериченко

Кристально честная и неподкупная Искра Полякова из фильма «Завтра была война» надолго стала визитной карточкой актрисы Ирины Чериченко.

Кто бы мог подумать, что этой актрисе со строгими глазами несгибаемой комсомолки придется испытать в жизни многое: Ирина была послушницей в монастыре, сидела в испанской тюрьме, мечтала родить ребенка, но потеряла сразу двоих… А еще ей пришлось, следуя законам нового времени, бросить профессию и заняться бизнесом, после чего оказалось очень сложно вернуться на экран.

Как юная Ирина обиделась на приемную комиссию ГИТИСа

Родом Ирина из Мурманской области. Впрочем, уже с 4 лет она жила в Запорожье – туда переехала семья. Гибкая, пластичная, хорошо танцующая девушка окончила Мелитопольское культпросветучилище, а затем решительно направилась прямиком в Москву, подавать документы в ГИТИС.

Ирина была уверена: ее обязательно примут! И даже не потрудилась избавиться от украинского акцента, когда читала подготовленные отрывки перед приемной комиссией. Когда же не обнаружила своей фамилии в списке поступивших, сильно удивилась. И обиделась.

Прошел год. Упорная девушка снова приехала в столицу. Но ГИТИС «не простила», поэтому подала документы в Щукинское училище. И поступила. На этот раз обиделась ее мама – она-то не хотела, чтобы дочь становилась актрисой! И наотрез отказалась помогать Ирине. Девушке пришлось работать дворником – жизнь в Москве требовала расходов, надо было зарабатывать, а из дома она лишь изредка получала посылки с продуктами.

Настоящая Искра

Когда Ира училась на втором курсе, ее заметил режиссер фильма «Завтра была война» Юрий Кара и пригласил сняться в одной из главных ролей – принципиальной комсомолки Искры. Работа удалась девушке настолько хорошо, что образ Искры буквально «прилип» к ней. Это был тот случай, о которых говорят – «наутро проснулась знаменитой».

Режиссеры принялись наперебой приглашать ее в свои фильмы. Только вот роли все предлагались однотипные – та же Искра, только в разных вариантах.

А потом Ирина Чериченко согласилась исполнить роль в фильме «Птицам крылья не в тягость» — там она сыграла воспитательницу детского дома. Кто бы мог предположить, что эта работа круто изменит всю жизнь молодой актрисы…

Как Ирина ушла в монастырь

Картину снимали в Псковской области, которая, как известно, богата старинными храмами, монастырями, намоленными местами. Ирина приехала к месту съемок в свой день рождения. И сразу же отправилась в Псковский Кром – вместе с подругой. Там девушки познакомились с местными священниками, вместе с ними и отпраздновали.

Атмосфера монастыря настолько проникла в душу Ирины, что с того дня она каждое утро стала приходить туда на молитву. А после окончания съемок приняла решение остаться в местах, где почувствовала такую благодать, и стала послушницей.

Целых 9 месяцев она безропотно выполняла любую порученную работу в монастыре, испытывая только радость. А потом ей предложили принять постриг. Ирина задумалась: готова ли она к монашеской жизни? Долго плакала, но потом все-таки отказалась. И уехала.

Как Ирина фиктивно вышла замуж

Она вернулась к прежней жизни – жизни актрисы. И реальность тут же предъявила свои требования: чтобы играть в столичном театре, необходима была московская прописка, которой у Чериченко, разумеется, не было. Выход из положения предложил актер Валерий Яременко, с которым Ирина дружила: фиктивный брак.

Совершенно неожиданно для них самих брак скоро стал самым настоящим – молодые люди влюбились друг в друга. Друзья видели, что молодожены буквально светятся от счастья: это была жизнь, полная гармонии и взаимопонимания. Так продолжалось 4 года.

Испанская тюрьма для советской актрисы

Когда Ирину пригласили поработать танцовщицей в Испанию, она не стала отказываться – платили довольно щедро, 45 долларов в неделю. А по выходным она возила двух местных футболистов в другие города – за это она получала еще 50 долларов.

Все шло хорошо до тех пор, пока в Барселоне их всех не арестовали – и футболистов, и Ирину. Выяснилось, что ребята приторговывали наркотиками. Ирина от ужаса потеряла сознание – потом ей сказали, что она перенесла микроинсульт.

К счастью, в испанской тюрьме актрисе пришлось провести только трое суток. Убедившись в ее невиновности, власти освободили Ирину. Натерпевшаяся Ира, не дожидаясь окончания контракта, сразу же вернулась на Родину.

Мечта о детях не осуществилась

Актрисе пришлось долго восстанавливать здоровье и силы. А потом она потеряла нерожденных детей – у нее должны были родиться двойняшки. Удар оказался настолько сильным, что она развелась с мужем, хотя позднее так и не смогла объяснить этот свой поступок.

Именно так говорили о Чериченко, когда она подалась в бизнес. У нее отлично получалось, ее взяли на работу в бельгийскую компанию – директором представительства. Единственное, чем Ирина Вячеславовна не соглашалась торговать, — сигаретами. Из принципа (чем не Искра?). Конечно, ей пришлось на время оставить актерскую профессию – невозможно было совмещать торговлю и театр.

Однажды в командировке Ирина познакомилась с мужчиной по имени Артур. Начался роман, но замуж за него выходить она отказывалась. И, забеременев, четко объяснила: это будет только ее ребенок.

За эти 9 месяцев, которые длилась беременность, Ирина потеряла почти всех, кого любила: родителей, затем брата… И все же ей удалось доносить и родить сына, которого она назвала Филиппом. Отца Филиппа она попросила не вмешиваться в воспитание ребенка, по крайней мере, пока ему не исполнится 16 лет.

Болезнь заставила уйти из бизнеса

Видимо, на фоне стрессов – все-таки бизнес требует огромных нервных затрат – у Ирины начала развиваться онкология. Она прошла курс лечения, а потом решила: это знак, нужно заканчивать. И вернулась в актерскую профессию.

Был у нее и еще один брак – с телеведущим Андреем Лысенковым. Правда, официально они свои отношения не регистрировали, тем не менее, прожили счастливо и безоблачно довольно долго – 11 лет. Потом Ирина поняла: чувства ушли. И сама ушла, собрав вещи.

Пожалуй, неверно утверждать, что Ирина Чериченко – актриса одной роли. После Искры у нее было еще немало ярких и запоминающихся работ. И сейчас она продолжает активно сниматься, наслаждаясь каждым прожитым днем. Когда выдается отпуск – она проводит его в Индии, которую считает местом силы для себя.

На долю Ирины Вячеславовны выпало немало испытаний, но глаза у нее остались такими же – честными и чистыми.