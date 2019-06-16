Звездные истории Судьба актрисы: тюрьма, выкидыши и другие испытания Ирины Чериченко
Звездные истории

Судьба актрисы: тюрьма, выкидыши и другие испытания Ирины Чериченко

Ольга Моисеева

Кристально честная и неподкупная Искра Полякова из фильма «Завтра была война» надолго стала визитной карточкой актрисы Ирины Чериченко.

Кто бы мог подумать, что этой актрисе со строгими глазами несгибаемой комсомолки придется испытать в жизни многое: Ирина была послушницей в монастыре, сидела в испанской тюрьме, мечтала родить ребенка, но потеряла сразу двоих… А еще ей пришлось, следуя законам нового времени, бросить профессию и заняться бизнесом, после чего оказалось очень сложно вернуться на экран. 

Как юная Ирина обиделась на приемную комиссию ГИТИСа 

Ирина Чериченко.
Ирина Чериченко. Кадр из фильма «Город невест», 1985 г.

Родом Ирина из Мурманской области. Впрочем, уже с 4 лет она жила в Запорожье – туда переехала семья. Гибкая, пластичная, хорошо танцующая девушка окончила Мелитопольское культпросветучилище, а затем решительно направилась прямиком в Москву, подавать документы в ГИТИС. 

Ирина была уверена: ее обязательно примут! И даже не потрудилась избавиться от украинского акцента, когда читала подготовленные отрывки перед приемной комиссией. Когда же не обнаружила своей фамилии в списке поступивших, сильно удивилась. И обиделась. 

Прошел год. Упорная девушка снова приехала в столицу. Но ГИТИС «не простила», поэтому подала документы в Щукинское училище. И поступила. На этот раз обиделась ее мама – она-то не хотела, чтобы дочь становилась актрисой! И наотрез отказалась помогать Ирине. Девушке пришлось работать дворником – жизнь в Москве требовала расходов, надо было зарабатывать, а из дома она лишь изредка получала посылки с продуктами. 

Настоящая Искра 

Ирина Чериченко. Кадр из фильма «Завтра была война», 1987 г.
Ирина Чериченко. Кадр из фильма «Завтра была война», 1987 г.

Когда Ира училась на втором курсе, ее заметил режиссер фильма «Завтра была война» Юрий Кара и пригласил сняться в одной из главных ролей – принципиальной комсомолки Искры. Работа удалась девушке настолько хорошо, что образ Искры буквально «прилип» к ней. Это был тот случай, о которых говорят – «наутро проснулась знаменитой». 

Режиссеры принялись наперебой приглашать ее в свои фильмы. Только вот роли все предлагались однотипные – та же Искра, только в разных вариантах.  

А потом Ирина Чериченко согласилась исполнить роль в фильме «Птицам крылья не в тягость» — там она сыграла воспитательницу детского дома. Кто бы мог предположить, что эта работа круто изменит всю жизнь молодой актрисы… 

Как Ирина ушла в монастырь 

Ирина Чериченко. Фильм «Откровение Иоанна Первопечатника», 1991 г.
Ирина Чериченко. Кадр из фильма «Откровение Иоанна Первопечатника», 1991 г.

Картину снимали в Псковской области, которая, как известно, богата старинными храмами, монастырями, намоленными местами. Ирина приехала к месту съемок в свой день рождения. И сразу же отправилась в Псковский Кром – вместе с подругой. Там девушки познакомились с местными священниками, вместе с ними и отпраздновали.  

Атмосфера монастыря настолько проникла в душу Ирины, что с того дня она каждое утро стала приходить туда на молитву. А после окончания съемок приняла решение остаться в местах, где почувствовала такую благодать, и стала послушницей.  

Целых 9 месяцев она безропотно выполняла любую порученную работу в монастыре, испытывая только радость. А потом ей предложили принять постриг. Ирина задумалась: готова ли она к монашеской жизни? Долго плакала, но потом все-таки отказалась. И уехала. 

Как Ирина фиктивно вышла замуж   

Кадр из фильма "Коснуться неба"
Кадр из фильма «Коснуться неба»

Она вернулась к прежней жизни – жизни актрисы. И реальность тут же предъявила свои требования: чтобы играть в столичном театре, необходима была московская прописка, которой у Чериченко, разумеется, не было. Выход из положения предложил актер Валерий Яременко, с которым Ирина дружила: фиктивный брак. 

Совершенно неожиданно для них самих брак скоро стал самым настоящим – молодые люди влюбились друг в друга. Друзья видели, что молодожены буквально светятся от счастья: это была жизнь, полная гармонии и взаимопонимания. Так продолжалось 4 года. 

Испанская тюрьма для советской актрисы 

Кадр из фильма "Девушка с косой"
Кадр из фильма «Девушка с косой»

Когда Ирину пригласили поработать танцовщицей в Испанию, она не стала отказываться – платили довольно щедро, 45 долларов в неделю. А по выходным она возила двух местных футболистов в другие города – за это она получала еще 50 долларов. 

Все шло  хорошо до тех пор, пока в Барселоне их всех не арестовали – и футболистов, и Ирину. Выяснилось, что ребята приторговывали наркотиками. Ирина от ужаса потеряла сознание – потом ей сказали, что она перенесла микроинсульт. 

К счастью, в испанской тюрьме актрисе пришлось провести только трое суток. Убедившись в ее невиновности, власти освободили Ирину. Натерпевшаяся Ира, не дожидаясь окончания контракта, сразу же вернулась на Родину. 

Мечта о детях не осуществилась 

Кадр из сериала «Эти глаза напротив»
Кадр из сериала «Эти глаза напротив»

Актрисе пришлось долго восстанавливать здоровье и силы. А потом она потеряла нерожденных детей – у нее должны были родиться двойняшки. Удар оказался настолько сильным, что она развелась с мужем, хотя позднее так и не смогла объяснить этот свой поступок. 

Именно так говорили о Чериченко, когда она подалась в бизнес. У нее отлично получалось, ее взяли на работу в бельгийскую компанию – директором представительства. Единственное, чем Ирина Вячеславовна не соглашалась торговать, — сигаретами. Из принципа (чем не Искра?). Конечно, ей пришлось на время оставить актерскую профессию – невозможно  было совмещать торговлю и театр. 

Однажды в командировке Ирина познакомилась с мужчиной по имени Артур. Начался роман, но замуж за него выходить она отказывалась. И, забеременев, четко объяснила: это будет только ее ребенок.  

За эти 9 месяцев, которые длилась беременность, Ирина потеряла почти всех, кого любила: родителей, затем брата… И все же ей удалось доносить и родить сына, которого она назвала Филиппом. Отца Филиппа она попросила не вмешиваться в воспитание ребенка, по крайней мере, пока ему не исполнится 16 лет. 

Болезнь заставила уйти из бизнеса 

Видимо, на фоне стрессов – все-таки бизнес требует огромных нервных затрат – у Ирины начала развиваться онкология. Она прошла курс лечения, а потом решила: это знак, нужно заканчивать. И вернулась в актерскую профессию. 

Был у нее и еще один брак – с телеведущим Андреем Лысенковым. Правда, официально они свои отношения не регистрировали, тем не менее, прожили счастливо и безоблачно довольно долго – 11 лет. Потом Ирина поняла: чувства ушли. И сама ушла, собрав вещи. 

Пожалуй, неверно утверждать, что Ирина Чериченко – актриса одной роли. После Искры у нее было еще немало ярких и запоминающихся работ. И сейчас она продолжает активно сниматься, наслаждаясь каждым прожитым днем. Когда выдается отпуск – она проводит его в Индии, которую считает  местом силы для себя.  

На долю Ирины Вячеславовны выпало немало испытаний, но глаза у нее остались такими же – честными и чистыми. 

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Ирина ЧериченкоФильм "А завтра была война"
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