Эксперт-профайлер: «Собчак влюблена в Богомолова, а он к ней равнодушен»

Собеседник портала Teleprogramma.pro посмотрел новый выпуск программы «Осторожно, Собчак» на YouTube и поделился своими наблюдениями.

В четверг, 13 июня, на YouTube появился новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак». На этот раз гостем передачи стал театральный режиссер Константин Богомолов — тот самый, которому приписывают роман с Ксенией Анатольевной. Тот самый, из-за которого фактически распался брак Собчак с актером Максимом Виторганом.

А есть ли между Ксенией и Константином искра на самом деле? Эксперт по мимике и лжи, профайлер Илья Анищенко посмотрел шоу на YouTube и пришел к выводу, что симпатия есть, но только у одного человека!

Не ругается матом, не оскорбляет и улыбается

Если вспомнить несколько предыдущих выпусков программы Собчак, то в глаза бросается контраст. Например, в шоу с балериной Анастасией Волочковой, телеведущей Ольгой Бузовой, исполнителем Филиппом Киркоровым и многими другими Ксения демонстрировала богатство русского языка во всех формах. Во время беседы с Богомоловым ее словно подменили: ни одного ругательства, оскорбления не сорвалось с уст Собчак.

— Начнем с самого начала. Во время прогулки по Тверской можно прочитать все признаки того, что парень нравится девушке: Собчак постоянно улыбается широко и искренне, поправляет волосы (любое прихорашивание говорит о симпатии) и буквально пожирает Богомолова взглядом. Она хочет показаться приятной и поэтому меняет свое поведение в лучшую сторону — не ругается матом, не оскорбляет. Не могу говорить о влюбленности, потому что это следующая стадия, но сильная симпатия присутствует однозначно.

Что касается его, то ситуация совершенно противоположная. Во время прогулки Константин практически не обращает внимания на Ксению, избегает прямых взглядов. То есть она его взглядом пилит, а он смотрит в другую сторону. Она поворачивает к нему голову и тело, а он смотрит прямо, не обращая внимания на Собчак. Могу сказать, что мужчина, которому девушка интересна, себя так не ведет», — прокомментировал Илья Анищенко порталу Teleprogramma.pro.

«Богомолов ведет себя, как ловелас»

Далее профайлер рассказывает, что во время интервью в Театре на Малой Бронной Ксения ловила каждое слово режиссера. Она буквально впала в транс. А вот Богомолову было, откровенно говоря, скучно.

— Во время интервью в театре Константин начинает произносить высокие речи гипнотическим голосом и Ксения растворяется в этой интонации. Она погружается в его речи, видно что ее дыхание учащается, она начинает поправлять украшения, прикасаться к себе, будто в неком трансе. Собчак привлекает мужчина, с которым она говорит, она им восхищается.

Симпатии Богомолова к Ксении не видно совсем. Мне кажется, у него куча поклонниц, он этакий ловелас: образован, умен, имеет статус (с недавних пор Богомолов художественный режиссер Театра на Малой Бронной — Прим. Ред.), достаток и при этом хорошо выглядит. Складывается впечатление, что они где-нибудь погуляли, покрутили, он наговорил много красивых слов и она уже поплыла. Не более.

Явных признаков того, что Ксения Константину нравится и он хочет с ней быть вообще нет. Более того, ему и сама съемка не нравится. Он сидел и ждал, когда уже это все закончится, надоело интервью, надоели вопросы… В данном случае Богомолова можно идентифицировать, как умного мужика, у которого куча поклонниц, а Собчак на него повелась», — продолжает эксперт-профайлер.

Самоуверенная Собчак лишилась хладнокровия

Эксперт отметил и явную неуверенность самоуверенной Ксении Анатольевны. Всегда острая на язык, женщина, которая, как мы привыкли, не лезет за словом в карман, а этот раз предстала совершенно в другом свете. Женственная, ранимая и… даже немного скучная.

— Она теряет самообладание, становится неуверенной. На нее это тоже не похоже. Вроде, женщина с таким опытом, но ей настолько нравится Богомолов, что она его даже побаивается. Ей общаться с нашим президентом Владимиром Путином было менее страшно, чем с режиссером, к которому Ксения не равнодушна.

В итоге остается только один вопрос: если Богомолову не интересна Собчак, не интересно ее шоу, то зачем он вообще пришел? Думаю, что это чисто по-мужски… Иногда бывает, что девушка влюбится и начинает доставать. Уже настолько сильно проявляет инициативу, что проще согласиться, чем отказаться. Наверное, как-то так Константин и оказался на программе Ксении, — подытожил эксперт портала Teleprogramma.pro.

Профайлер Илья Анищенко