Звездные истории

Экс-солистка «ВИА Гры» заверила, что не попросит помощи у Меладзе

Анастасия Кожевникова пытается сделать сольную карьеру.

Экс-солистка «ВИА Гры» заверила, что не попросит помощи у Меладзе
Анастасия Кожевникова в составе "ВИА Гры". Фото: globallookpress.com

Анастасия Кожевникова ушла из группы «ВИА Гра» после того, как истек ее контракт. Девушка начала работу над собственными проектами осенью прошлого года, а в феврале представила поклонникам первую сольную композицию.

Песни «ВИА Гры» девушка исполнять не может, все права на них остались у Константина Меладзе. Анастасия призналась, что считает свои новые треки недооцененными, но если ее композиции так и не «взлетят», за помощью к бывшему продюсеру она обращаться не станет. Несмотря на то, что каждая его песня становится настоящим хитом.

«Я даже не думала об этом. Но не потому, что настолько самоуверенна. Конечно, я верю в себя и буду стараться», – говорит Кожевникова в новом выпуске шоу «Ходят слухи» на YouTube.

Анастасия Кожевникова. Кадр из видео YouTube-канала «Ходят слухи»

Артистка отметила, что будет самостоятельно добиваться популярности и любви поклонников. Тем более, что перед глазами у нее имеется яркий пример для подражания – украинский исполнитель и композитор Дмитрий Монатик, который стал звездой, начав практически с нуля.

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Тэги:

"ВИА Гра"Анастасия КожевниковаКонстантин Меладзе
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Экс-солистка «ВИА Гры» заверила, что не попросит помощи у Меладзе
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