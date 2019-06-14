Тайсон избивал жену, а она изменяла ему с Бредом Питтом

Спустя 30 лет после развода боксера и актрисы Робин Гивенс, стали известны шокирующие детали их совместной жизни.

Имя боксера Майка Тайсона известно всем, включая тех, кто совсем не интересуется боксом. Исполинская фигура, суровое лицо с татуировками, истории об откушенных ушах соперников – на такое трудно не обратить внимания и такое трудно не запомнить. Сейчас Майку 52 года, он уже не блистает на профессиональном ринге, но даже сейчас его имя иногда появляется на страницах газет и это бывает связано в том числе с периодически всплывающими историями из далекого прошлого.

На днях бывшая супруга спортсмена, актриса Робин Гивенс, одна из последних ролей которой – роль Сиерры Маккой в сериале «Ривердэйл», поделилась воспоминаниями о браке с Тайсоном и призналась, что действительно имела связь с Брэдом Питтом еще до того, как официально развелась.

Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить этот случай и другие скандальные моменты, которыми запомнился их брак, продлившийся всего год – с 1988 по 1989 год.

Несостоявшийся отец и домашний тиран

Майк и Робин начали встречаться в 1987-м. Возможно, до свадьбы дело не дошло бы, но актриса объявила ему, что беременна, и чемпион решил поступить благородно – повести мать своего будущего ребенка к алтарю.

Они поженились 7 февраля и вскоре случилось несчастье – Робин пережила выкидыш. Много лет спустя боксер признался, что в принципе сомневался в правдивости истории с беременностью, но тогда, в конце 80-х, он просто превратился в монстра и начал изливать на Робин всю свою злость.

Тайсон кричал на жену, обзывал «свиньей» и «воровкой», утверждал, что ей и ее мамаше от него нужны лишь деньги. Однажды он даже ударил девушку, хотя она явно была не в его весовой категории. Угрызений совести, впрочем, боксер не испытывал.

«Это был лучший удар, который я когда-либо наносил в своей жизни», – позже написал он в своей книге.

10 миллионов за один год брака

Робин в те годы была молода, красива и знаменита. Быть девочкой для битья она не собиралась, а потому рассказала об издевательствах со стороны Майка в эфире одного из крупнейших телеканалов. Жизнь с ним она описывала как «пытку, кромешный ад», а самого Тайсона называла психом.

Вскоре после свадьбы она вместе со своей матерью подсуетилась и купила шикарный особняк за 4,6 миллиона долларов. Оказавшись на грани развода, она решила не останавливаться и в дополнение к дому в качестве компенсации морального вреда «вытрясти» из муженька-агрессора приличную сумму денег. Шансы, надо сказать, были высоки, ведь никакого брачного договора они с Майком не заключали, а значит, она имела право на половину всего нажитого за этот год.

Суд пошел навстречу несчастной женщине и, приняв во внимание заявления Робин о моральном и физическом насилии по отношению к ней, обязал боксера выплатить ей 10 миллионов долларов. На тот момент это была одна пятая часть от его состояния.

Застукал жену с Брэдом Питтом

После того, как Робин и Майк разъехались, но еще до официального развода, она нашла утешение в лице менее брутального и более симпатичного мужчины – Брэда Питта.

Как рассказывал Тайсон в своих мемуарах, изданных в 2013 году, однажды перед встречей с адвокатом по бракоразводным делам он решил заглянуть к супруге в надежде, что она согласится на очередной «прощальный» секс. Но возле дома его ждал сюрприз: Робин в припаркованном автомобиле миловалась с Брэдом Питтом. Актер якобы смотрел на него перепуганными глазами и умолял: «Чувак, только не бей меня».

Когда ведущий телешоу рассказал ей об этом, актриса сочла это забавным:

«Не смешите меня. Вы думаете, Брэд мог такое сказать? Нет, никогда».

Примечательно, что после развода Робин и Питт продолжали встречаться, однако надолго их не хватило. Она жила одна и, усыновив малыша по имени Майкл, нашла свое призвание в материнстве.

В 1997 году Гивенс всё же вышла замуж во второй раз – за инструктора по теннису Светозара Маринковича. Но через несколько месяцев сама подала на развод. От гражданского мужа Мерфи Дженсена в 1999 году она родила еще одного сына – Уильяма.

В 2000 у нее был короткий роман со знаменитым радиоведущим Говардом Стерном, у которого, как она позже заявляла, был слишком маленький пенис. На последней телепередаче с ее участием актриса от своих слов отказалась и попыталась всех уверить в том, что Стерн в постели был великолепен.