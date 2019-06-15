Как съемки в сериале «Мастер и Маргарита» отразились на Анне Ковальчук

15 июня – день рождения Анны Ковальчук – той самой булгаковской Маргариты и самой красивой «сыщицы» российского кинематографа – Марии Швецовой из сериала «Тайны следствия».

Еще в начале карьеры Ковальчук решительно заявила: обнаженной сниматься не буду! Видимо, судьба не любит подобной категоричности, потому что совсем скоро после этого заявления актрисе стали предлагать именно такие роли, которые требуют пикантных сцен.

Как Анна Ковальчук оказалась голой в центре Санкт-Петербурга

Зрители получили возможность любоваться точеной фигуркой актрисы в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». На экране, надо сказать, все получилось, как и обещал Бортко, — «аккуратно и красиво». Но вот сам процесс съемок дался Анне нелегко: нужно было раздеться прямо в центре города.

Режиссер старался, конечно, оградить актрису от лишних взглядов, но любопытные все равно находили способ присутствовать на съемках. А один товарищ, как рассказывала Анна, тихонько включил камеру и после этого ушел, думая, что Анна ничего не заметила. Актриса, рассердившись, развернула камеру в другую сторону, не обращая внимания на замечание: «Ну чего ты стесняешься, ты ведь такая красивая!». Ковальчук не стала жаловаться на него режиссеру – просто пожалела, ведь за такое поведение могли и уволить.

Изображая Маргариту, ставшую ведьмой, Анне нужно было пройти голой по улице. Как она вспоминает, вокруг, несмотря на запрет и милицейское оцепление, толпились люди с фотоаппаратами, многие высовывались из окон соседних домов…

Почему Анна Ковальчук заставила Бортко вырезать из фильма самый эффектный эпизод

После выхода на экран фильма «Мастер и Маргарита» стали происходить необъяснимые события – один за другим уходили из жизни, неизлечимо заболевали и теряли родных актеры, принявшие в нем участие.

Сама Ковальчук, пока снималась в «Мастере…», развелась с первым мужем. Причины назывались разные, но актриса признавалась, что, кроме всего прочего, он еще и стал сильно ревновать – ведь Анне пришлось сниматься обнаженной.

Когда фильм был уже смонтирован, актриса неожиданно потребовала от режиссера вырезать одну из самых эффектных сцен: обнаженная Маргарита-ведьма стоит перед маленьким напуганным мальчиком и успокаивает его, а он называет ее мамой.

Бортко не хотел убирать сцену – она получилась действительно сильной, да и снять ее было нелегко: нужно было, чтобы все это выглядело достойно, несмотря на «обнаженку». Однако Анна была непреклонна: не хочу, чтобы роль ведьмы отразилась на моей пятилетней дочери, заявила она. Ведь только Злата могла в то время называть ее мамой! И Бортко сдался – вырезал эпизод.

«Женская энергия способна творить чудеса»

Тем не менее, в фильме «Мастер и Маргарита» действительно все получилось «красиво и аккуратно». Режиссер Владимир Бортко потом говорил, что у Анны – лицо «того времени», и еще – что она «настоящая ведьма». Как считает Анна, он имел в виду присутствие в ней той самой женской энергии, которая служит извечным двигателем для мужчин. Вдохновленные женщинами, мужчины двигают вперед прогресс, а с ним – и все мироздание.

Как маленький сын не пускал Анну на съемки

Известно, что родные популярных артистов нередко ревнуют их к успеху, не могут смириться с отсутствием «звезды» дома. В случае с Анной Ковальчук можно говорить о настоящей гармонии. Каким-то женским чутьем актриса понимает ту грань, за которую не стоит заходить, и успешно совмещает работу с семейными радостями.

Анна вспоминает, что во время съемок фильма «Колчак» ей необходимо было часто уезжать из родного Питера в Москву. И тогда ее маленькая дочка Злата, оставаясь с бабушкой и дедушкой, сильно скучала по маме. Вскоре родился сын Добрыня, и, едва научившись ходить, он пытался не пустить маму на работу – просто вставал в дверях, раскидывал ручки и твердил: «Не пущу!».

Анна признается, что чувствовала свою вину перед детьми. Но, с другой стороны, ей хотелось состояться в профессии, чтобы дети могли ею гордиться.

Сыщица Швецова не любит детективы и мечтает сыграть дракона

Сериал «Тайны следствия» идет вот уже 19 лет. Конечно, Анна Ковальчук несколько устала от образа положительной сыщицы и хотела бы сыграть что-то другое – например, дракона в какой-нибудь сказке.

Когда ее спрашивают: «Наверное, вы очень любите детективы?», актриса отвечает отрицательно. По ее словам, ей вполне хватает сценария и в свободное время она предпочитает раскрыть томик классики или взять в руки книгу по психологии.

Как Анна Ковальчук приняла решение отказаться от мяса

В семье Анны Ковальчук особое отношение к животным. Дочь Злата всю жизнь занимается конным спортом, очень любит лошадей, — до такой степени, что отказалась становиться тренером по конному спорту: жалеет животных. Несколько лет назад Анна подарила дочери коня по имени Листопад, и девушка трогательно заботится о нем.

Вот уже 6 лет Анна абсолютно не ест мяса, потому что, по ее словам, «двигается на пути понимания, что такое природа», и относится к животным с уважением. Кроме того, актриса давно уже отказалась от меховой одежды. Как признается Ковальчук, отказ от мяса для нее – вовсе не подвиг, это решение далось ей легко. Мясо успешно заменяется на ее столе обжаренной спаржей с кунжутом и тушеными овощами. Что ж, результат – налицо: Анна выглядит просто потрясающе, у нее идеальная фигура и гладкое, словно светящееся лицо.

А на отказ от мяса актрису подтолкнул фильм «Земляне», после просмотра которого она в корне пересмотрела свои взгляды на многие вещи.

Мужчина, который приносит ей завтрак в постель

О первом браке, в котором родилась дочь Злата, Анна вспоминать не любит, — очень уж некрасиво с ней расстался бывший муж, позволив себе дать несколько откровенных интервью и рассказав в них об интимной жизни с актрисой.

Во второй раз Анна вышла замуж в 2007 году – за бизнесмена Олега Капустина. А в 2009 году в семье родился сын, которого назвали Добрыней. Мальчик очень гордится своей мамой. Если на улице к ней обращаются со словами: «Ой, вы так похожи на актрису Анну Ковальчук!», Добрыня важно поправляет: «Так это она и есть», чем очень смущает маму.

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А однажды мальчик растрогал и порадовал маму, принеся ей «завтрак» в постель – стакан воды, кусочек хлеба и надкусанную вафлю. Очень уж ему хотелось, чтобы уставшая накануне мама скорее проснулась.

Щедро награжденная судьбой

Судьба щедро наградила Анну Ковальчук – у неё есть красота, обаяние и ум, талант и здоровье, любимая семья и любимая работа. Нам остается лишь поздравить любимую актрису с днем рождения и пожелать как можно дольше наслаждаться дарами судьбы, каждый день открывая для себя что-то новое и интересное!