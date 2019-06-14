Вайкуле опровергла слухи о доме Пугачевой и Галкина в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что ее давние друзья, певица Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин, без ума от Юрмалы, куда стараются приехать каждое лето. Звезды снимают в Латвии большой особняк. При этом она опровергла слухи, что дом принадлежит им. Покупать коттедж они не планируют, потому что бывают в Латвии только летом.

«Они снимают большой дом в Юрмале. Едут туда прежде всего ради детей, которым очень нравится оздоравливающий климат. Там прекрасные сосны, свежий воздух, от которого все семейство без ума», – сказала Вайкуле.

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Также, по словам певицы, в Латвии потрясающая минеральная вода и грязи, где люди буквально исцеляются. Вайкуле сказали, что она вполне может пробурить у себя на даче в Юрмале скважину глубиной в семь метров и оттуда польется минеральная вода. Певица, правда, от этой идеи отказалась.

«Этот минеральный фонтан может ведь и соседей залить, поэтому я не стала рисковать. А вообще в Юрмале у нас прекрасно. Советую всем приехать и один раз увидеть, чем сто раз услышать», – заметила звезда.