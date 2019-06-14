Звездные истории

Вайкуле опровергла слухи о доме Пугачевой и Галкина в Юрмале

Певица утверждает, что ее друзья снимают дом на Рижском взморье.

Вайкуле опровергла слухи о доме Пугачевой и Галкина в Юрмале
Галкин и Пугачева обожают Юрмалу/globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявила, что ее давние друзья, певица Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин, без ума от Юрмалы, куда стараются приехать каждое лето. Звезды снимают в Латвии большой особняк. При этом она опровергла слухи, что дом принадлежит им. Покупать коттедж они не планируют, потому что бывают в Латвии только летом.

Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Максим Галкин
Вайкуле без ума от Юрмалы/globallookpress.com

«Они снимают большой дом в Юрмале. Едут туда прежде всего ради детей, которым очень нравится оздоравливающий климат. Там прекрасные сосны, свежий воздух, от которого все семейство без ума», – сказала Вайкуле.

Также, по словам певицы, в Латвии потрясающая минеральная вода и грязи, где люди буквально исцеляются. Вайкуле сказали, что она вполне может пробурить у себя на даче в Юрмале скважину глубиной в семь метров и оттуда польется минеральная вода. Певица, правда, от этой идеи отказалась.

«Этот минеральный фонтан может ведь и соседей залить, поэтому я не стала рисковать. А вообще в Юрмале у нас прекрасно. Советую всем приехать и один раз увидеть, чем сто раз услышать», – заметила звезда.

Вам может быть интересно:

Вайкуле объяснила, как они с Пугачевой снимают забавные видеоролики Каменских приедет на фестиваль Вайкуле без Потапа Лайма Вайкуле перечислила секреты своей красоты

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим Галкин
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вайкуле опровергла слухи о доме Пугачевой и Галкина в Юрмале
Интересно?
Поделись с друзьями: