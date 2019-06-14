Звездные истории Политов — Лениной: «Группа «На-на» распадаться не собирается!»
Звездные истории

Политов — Лениной: «Группа «На-на» распадаться не собирается!»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Светская львица рассказывает в интервью, что коллектив, который создал Бари Алибасов, распался во время его болезни. Сами «нанайцы» в шоке от заявления Лениной.

Светская львица и писательница Лена Ленина заявила о распаде группы «На-На». По ее сведениям, участники группы переругались и по этой причине ходят на ток-шоу по одиночке. Ленина заключила, что, когда Бари Алибасов придет в себя, от его коллектива не останется ничего.

Что сейчас происходит в группе на самом деле, корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал «нанаец» Владимир Политов.

«Обстановка в группе дружеская»

Владимир Политов удивился заявлению Лениной. По его словам, Лена понятия не имеет, что на самом деле происходит в коллективе, а значит, ее информация не может быть достоверной.

Участники группы «На-На» поссорились
Владимира Политова (справа) возмутили слова Лениной. Фото: @alibasov_nana.

Они задолбали (имеются в виду люди, которые высказывают теории, не зная ситуацию изнутри — Прим. Ред.), не знают, как себя пропиарить на происшествии с Бари Алибасовым. Несут всякую ересь! У нас все в порядке: готовим новые программы, вместе выезжаем на гастроли, обстановка по-прежнему дружеская.

Насчет Лениной у меня только вопросы. Вот откуда она знает, какая ситуация внутри коллектива? Она что с нами работает и находится внутри коллектива? Я не понимаю откуда такие выводы. С чего она вообще лезет? — удивляется Владимир Политов.

Участники группы «На-На» поссорились
Группа «На-На» готовит новые программы и гастролирует вместо распада. Фото: Группа «На-На».

«Пиарьтесь на своих бедах, а наши трогайте»

Ленина затронула не только вопросы дружбы внутри коллектива, но озвучила и внутреннюю информацию. Например, прошлась по новому пресс-атташе группы. Светская львица рассказала, что этот человек официально не трудоустроен.

Участники группы «На-На» поссорились
Политов опроверг заявление о распаде группы. Фото: @alibasov_nana.

— А ее какое собачье дело оформлен он или не оформлен наш пресс-атташе? Она что, сотрудник нашего коллектива? В отделе кадров работает? Откуда она знает про эту ситуацию? Заболтали эксперты, которые постоянно появляются. Они то ставят диагнозы, то высказывают свои предположения, выдавая их за действительность, по поводу происшедшего, как будто они рядом там находились. Пиарьтесь на своих бедах, а наши трогайте, — заключил Политов.

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Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиВладимир ПолитовГруппа "На-на"
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Политов — Лениной: «Группа «На-на» распадаться не собирается!»
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