Гордон отреагировала на введение Шепелевым воспитательных «штрафов»

Правозащитница Екатерина Гордон в комментариях под постом телеведущего Дмитрия Шепелева рассказала, как она наказывает своего ребенка. «Я бонусов лишаю всяких. И угол осваиваем, угол. Всем известный угол», — заявила она.

Отметим, что ранее Дмитрий Шепелев разместил пост в Instagram, в котором рассказал, что начал наказывать своего ребенка, шестилетнего Платона. Дело в том, что мальчик стал бедокурить. К примеру, в один из дней он написал в ванну. После чтения сказки на ночь мальчик очень любит побегать по дому. Потом он из-за этого не мог заснуть. Звал отца, чтобы тот полежал рядом с ним, так как ему страшно.

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В итоге Дмитрий Шепелев придумал наказание для ребенка. Он штрафует его — день без сладкого или без мультфильмов. Правда, телеведущий признался, что он часто балует сына. Супруг Жанны Фриске попросил совета у своих подписчиков, как ему поступать в таких случаях. Как быть строгим и в то же время остаться для ребенка другом.

Напомним, что Шепелев не разрешает родственникам Жанны Фриске общаться с ребенком. По этому поводу они не раз высказывали свое возмущение. Сам телеведущий предпочитает не комментировать скандальную ситуацию.