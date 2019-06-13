Звездные истории

Гордон отреагировала на введение Шепелевым воспитательных «штрафов»

Телеведущий стал наказывать ребенка за плохое поведение.

Гордон отреагировала на введение Шепелевым воспитательных «штрафов»
Екатерина Гордон также наказывает своего ребенка/globallookpress.com

Правозащитница Екатерина Гордон в комментариях под постом телеведущего Дмитрия Шепелева рассказала, как она наказывает своего ребенка. «Я бонусов лишаю всяких. И угол осваиваем, угол. Всем известный угол», — заявила она.

Екатерина Гордон, Дмитрий Шепелев, Платон Шепелев
Гордон рассказала, как она наказывает своего ребенка/instagram.com/dmitryshepelev/

Отметим, что ранее Дмитрий Шепелев разместил пост в Instagram, в котором рассказал, что начал наказывать своего ребенка, шестилетнего Платона. Дело в том, что мальчик стал бедокурить. К примеру, в один из дней он написал в ванну. После чтения сказки на ночь мальчик очень любит побегать по дому. Потом он из-за этого не мог заснуть. Звал отца, чтобы тот полежал рядом с ним, так как ему страшно.

В итоге Дмитрий Шепелев придумал наказание для ребенка. Он штрафует его — день без сладкого или без мультфильмов. Правда, телеведущий признался, что он часто балует сына. Супруг Жанны Фриске попросил совета у своих подписчиков, как ему поступать в таких случаях. Как быть строгим и в то же время остаться для ребенка другом.

Напомним, что Шепелев не разрешает родственникам Жанны Фриске общаться с ребенком. По этому поводу они не раз высказывали свое возмущение. Сам телеведущий предпочитает не комментировать скандальную ситуацию.

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Гордон отреагировала на введение Шепелевым воспитательных «штрафов»
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