Как Елена Сафонова повторила судьбу героини «Зимней вишни»

14 июня – день рождения Елены Сафоновой, одной из самых красивых и загадочных актрис. В 1985 году на экраны вышел фильм «Зимняя вишня», и все советские зрители – главным образом, конечно, зрительницы, - затаив дыхание, следили за поворотами судьбы красавицы героини, разведенной женщины с огромными печальными глазами.

Как признавался потом режиссер «Зимней вишни» Игорь Масленников, мужчины картину не приняли. Потому что «Зимняя вишня» — это, по выражению Масленникова, «мужское покаяние». Поскольку в жизни режиссера была похожая ситуация, он хорошо понимал, как трудно женщине в одиночку растить ребенка.

Как режиссера ругали за «Зимнюю вишню»

Женщины Советского Союза были всем сердцем на стороне героини, а мужчины не могли понять: как режиссер-мужчина мог такое снять? Ему даже звонили домой возмущенные зрители, стыдили, угрожали, обвиняли в том, что он «поганит» образ советского мужчины. Называли предателем…

Досталось тогда Масленникову и от критиков, и от прессы. Его фильм критиковали за «обывательщину» и «мелкотемье». Ругали за то, что показал женщину сильной, а мужчину – слабым, неспособным на поступок.

Несмотря ни на что, фильм оказался невероятно успешным, — за год его посмотрели 32 миллиона зрителей. Ведь тему Масленников выбрал очень актуальную для нашей страны – в то время половина 30-летних женщин СССР не были замужем, причем почти все они воспитывали в одиночку детей после развода.

Сафонова тоже воспитывала сына в одиночку

С Еленой Сафоновой произошла странная история, заставляющая поверить в мистику: ее судьба удивительным образом переплелась с судьбой ее экранной героини. Во второй части «Зимней вишни» за героиней начинает ухаживать американец. Съемочная группа работала в Лос-Анджелесе, бюджет был выделен достаточно скромный, поэтому все торопились отснять главные сцены.

И вдруг у Сафоновой, чуть ли не сутками занятой работой, появляется ухажер – американец с армянскими корнями. Впрочем, через короткое время роман завершился, оставив Елене «на память» старшего сына – Ивана, которого она родила в 1991 году. Актриса не отвечала на вопросы об отце ребенка и записала мальчика на свое имя.

Позднее стало известно, что отец Ивана – тот самый американец, с которым Сафонова повстречалась на съемках. Его звали Ваче Мартиросян, он был женат, поэтому Елене не предлагал замужество – предлагал только «спонсорство». И она не стала продолжать отношения, даже о рождении сына ему не сообщила, решив воспитывать мальчика самостоятельно. Мартиросян узнал о существовании сына только много лет спустя, когда Иван стал уже взрослым. Не правда ли, очень напоминает историю Ольги из «Зимней вишни»?

Тоже бросила богатого иностранца

Однако на этом удивительные совпадения не окончились. Для съемок «Зимней вишни-3» группа отправилась во Францию. Не успели члены съемочной группы опомниться – а у Елены уже роман с французом, актером Самюэлем Лабартом! На этот раз все было настолько серьезно, что Сафонова вышла замуж, переехала вместе с Иваном во Францию и в 1993 году родила второго сына.

Мальчика назвали Сашей. Казалось, все складывается замечательно. Она освоила французский язык, активно снималась… Только вот Лабарт, поначалу выглядевший настоящим рыцарем, оказался совсем другим человеком: он неистово ревновал Елену, причем не только к артистам-мужчинам, но и к славе, успеху в кино. Он стал запрещать ей сниматься, настаивая на том, что жена должна сидеть дома. И через несколько лет Елена вернулась на родину. Только вот Сашу муж ей не отдал. Французские законы оказались на стороне биологического отца.

За сына актрисе пришлось долго бороться. Она ходила на все заседания французского суда – унизительные тяжбы продолжались больше 3 лет. Все оказалось напрасным: французское законодательство решило, что до совершеннолетия Александр должен воспитываться с отцом-французом.

Что ж, актрисе не оставалось ничего другого – только вернуться на родину со старшим сыном, оставив младшего с бывшим мужем. Конечно, она постоянно созванивалась с Сашей, часто летала во Францию, чтобы с ним повидаться… Но ее сердце разрывалось от боли. Именно тогда она снялась в фильме Вилена Новака «Принцесса на бобах», и зрители ужаснулись, не узнав в этой постаревшей, измученной, несчастной женщине с синяками под глазами свою любимицу – красавицу Сафонову. А ей даже гримироваться не надо было – настолько она выглядела изможденной после всего, что выпало на ее долю…

К счастью, все беды и трудности давно позади. Сыновья давно взрослые, Иван работает на «Мосфильме», Александр окончил актерскую школу во Франции и строит карьеру. Елена Всеволодовна часто видится с ним – приезжает во Францию, а сын гостит у нее.

Елена Сафонова сегодня

И сегодня Сафонова – востребованная актриса. Только за последние несколько лет на экраны вышли такие фильмы с ее участием, как «Жили-были мы», «Разбитые сердца», «Портрет любимого», «Женщина с лилиями», а также «Зимняя вишня 4». История ее героини – Ольги — не окончена. Может быть, и в жизни Елены Сафоновой еще появится тот самый рыцарь, которого ждут все женщины, независимо от возраста?..

Мы поздравляем Елену Всеволодовну с днем рождения и желаем ей новых творческих успехов, радости жизни и любви! Как бы там ни было, а «Зимняя вишня» навсегда останется гимном нашим женщинам – сильным, но таким нежным и ранимым.