Подруга Алибасова: «Делить наследство при живом Бари — подло»

В Рунете обсуждают скандал, который Лена Ленина затеяла с сыном создателя группы «На-На». Бари-младший пока никак не прокомментировал нападки светской львицы, но на его защиту встали друзья отца.

Писательница Лена Ленина пристыдила сына музыкального продюсера Бари Алибасова за селфи из реанимации и обвинила в пиаре. Мол, негоже сыну собирать славу и лайки на болезни отца. Пока Бари-младший никак не прокомментировал нападки светской львицы, но на его защиту встали друзья создателя группы «На-На».

Близкая подруга Алибасова-старшего, звездный диетолог Марият Мухина в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко заявила, что не сомневается в искренности Бари-младшего, а вот к Лениной после всего сказанного у нее появились вопросы.

«Каждый говорит о том, что актуально для него»

— Первый человек, которому позвонил Алибасов, был его сын. Я знаю Бари-младшего. В плане искренности у меня сомнений нет! Выложил фото из реанимации, когда отец пришел в себя? А сколько было разговоров о том, что отравления нет, что это пиар. А сколько бы было сомнений, что он пришел в себя, после слухов о коме и смерти?

Понять логику Лены Лениной сложно, потому что каждый человек говорит о том, что актуально именно для него. Если она говорит о пиаре, значит, как говорится, не судите о других по себе. Получается для нее это сейчас актуально. Мы процитируем во вне то, что происходит у нас внутри. Мне, например, такие мысли даже не пришли бы в голову. Ей не хватает внимания и начинаются какие-то спекуляции, — поделилась своими мыслями Марият.

«Бари примет любого ребенка»

В скандальном заявлении Ленина также рассказала и о внебрачной дочери Алибасова, намекнув, что Бари-младшему придется делить шикарную квартиру с девушкой Верой из Киева. По мнению светской львицы, этот факт должен огорчить наследника музыкального продюсера.

— Алибасов-старший — настоящий мужчина. Он примет любого ребенка, даже без ДНК. Всегда говорит: «Я никогда не отказываюсь ни от каких детей. Если меня считают отцом, значит, я этого ребенка принимаю». У него широкая душа и большое сердце восточного мужчины, который любит детей. Но поднимать вопросы наследования при живом человеке — это как? Это просто порочно! — возмущается подруга Бари Каримовича.

«Минимум через неделю Бари переведут из реанимации»

Также собеседница портала Teleprogramma.pro рассказала и о самочувствие продюсера. По словам Марият, существует договоренность, по которой ее оповестят в случае ухудшения состояния. Пока таких звонков не было, а значит, все идет по плану.

— Сейчас у Бари в общем положительная динамика. Уже медикаментозного сна нет. Он приходит в себя. Минимум еще неделю Алибасов проведет в реанимации. Как только его переведут в палату, будет проще с доступом к нему.

Также у меня был разговор с Лидией Николаевной. Она категорически против муссирования этой темы. Простит дать человеку выздороветь и потом он все сам расскажет, — подытожила Мухина.