Ивлеева и Бородин: обидчивая история от мужского лица

Недавно вышло интервью музыканта Арсения Бородина, в котором он выставил свою бывшую девушку Настю Ивлееву в не самом выгодном свете.

Часто бывает так, что мужчина, не выдержав того, что в стае вожаком являются не он, расстается со своей ставшей успешной женщиной. А иногда обида так велика, что и после расставания судьба «бывшей» не дает ему покоя. В паре Ивлеевой и Бородина все произошло именно так.

Бывший участник группы «Челси», бывший парень популярной в Сети Насти Ивлеевой никак не может по-рыцарски промолчать, когда дело касается его с Настей взаимоотношений.

После расставания женщины узнают о себе много нового

Сейчас, когда он так и не добился ничего сверх его былых побед на поприще шоу-бизнеса, все его интервью с выпячиванием собственной значимости в судьбе самой популярной блогерши в рунете выглядят как попытки мелькнуть в массмедиа хотя бы с помощью известного имени.

И, надо сказать, ему удается. Его имя сейчас на слуху. Только вот такой ли славы хотел обиженный певец? В своих интервью Арсений Бородин говорит о том, что именно он стал тем, кто сотворил звезду. Он-де вытащил ее из деревни, он свел ее со звездными друзьями, он обеспечил связи и наработал контакты.

После его слов создается впечатление, что неблагодарная провинциалка использовала рыцаря в сияющих латах, выдоила, высушила, доспехи распродала и красиво ушла в закат. Нет, в последнем абзаце интервью, конечно, звучит фразочка, что «…Настя сама, на таланте, на харизме…», но на фоне статьи в три листа, где Бородин восхваляет себя и собственные заслуги в судьбе Ивлеевой, эта игра в благородство попросту теряется.

Напомним Настино восхождение без Бородинских самовосхвалений

… И получится вот что. Познакомились Ивлеева и Бородин еще в 2011 году. Девушка тогда уже, как многие другие до нее, перебралась в город побольше за судьбой получше. Росла себе скромная деревенская девочка в не такой уж и далекой и глухой деревне, как это представляется после слов Бородина. Разметелево находится всего в 35 километрах от Санкт-Петербурга, полстраны до работы ежедневно на такие расстояния добирается.

И 3000 человек – это не глухомань, это вполне себе живой населенный пункт со всей инфраструктурой. И детсад, и школа, и клубы, и магазины – далеко не всякая деревня может похвастаться всем этим. Но – да, конечно, это не Барнаул. Впрочем, и в родном для Бородина Барнауле для артистичной девушки было бы мало места.

Переехав в Питер, Настя сразу нашла работу

Устроившись на должность хостес в одном из клубов, она встречала гостей и рассаживала их за столики. Красивая улыбчивая, она пользовалась вниманием. Не обошел ее и Арсений Бородин. Как и другие, он пел ей военные песни о том, что нужно перебираться в Москву, что он ей поможет, он ее продвинет.

Но Настя, скорее всего, знала цену этим обещаниям, улыбалась и отмахивалась. Замуж за богатенького она выйти не стремилась, а может и просто не нашелся тот, чья золотая клетка была бы привлекательной для девушки. Можно строить предположения, но судя по свободолюбивому характеру Насти, свою клетку она собиралась строить для себя сама.

Москва слезам не верит – Настя убедилась

Попробовав себя в разных сферах деятельности, Настя решила все же переехать в Москву – все-таки город возможностей. Тогда и позвонила Арсению. Бородин был рад приезду девушки, но особого участия в ее судьбе не принимал: оплачивал ее присутствие рядом с собой, но к ее благоустройству в Москве руки не прикладывал.

Настя с подружкой практически выживали в чужом городе, снимая однокомнатную квартирку на окраине Москвы. Настя работала на двух работах – в знакомой ей должности хостес. Все это время вела свой блог, потихоньку становясь популярной как тусовщица и «фитоняшка». Позже это помогло ей в ее стремительном взлете к первому миллиону.

Как стать благодетелем

Понемногу Ивлеева обжилась в Москве. Арсений все так же рад был демонстрировать друзьям красотку и обаяшку Настю. А Настя тем временем осмелела и стала легче знакомиться с людьми. Появились нужные связи, какие-то предложения работы. Все это время Бородин был рядом и теперь, конечно, приписывает себе все заслуги продвижения Ивлеевой в тусовке.

С одной стороны, это он приглашал Настю в «общество». А с другой – стоит вспомнить как он в нее «вкладывался», когда девчонки заваривали на кухне «бомжпакет». Так что, скорее всего, дело вовсе не в стремлении Арсения сделать добро. Его устраивали свободные отношения с селяночкой, которая никуда не денется.

Просто так получилось, что Настя – харизматичная, целеустремленная и привлекательная личность, которая к тому же быстро поняла себе цену. Так что кто бы ни был рядом с ней, она все равно так или иначе, но стала бы популярной.

Помог случай: короткий ролик «Кого я обманываю??» стал вирусным и принес Насте огромное количество подписчиков. В то время контракт Бородина с Виктором Дробышем, под крылом которого он процветал, уже два года как закончился. Фабрикозвездный мальчик попробовал пробиться сам, но его звезда уже достигла зенита.

За границей его талант не оценили, для продвижения обязали выучить немецкий язык. Напрягаться артист не захотел и вернулся на родину. Как раз тогда у них с Настей и завязались отношения. Настя к тому времени окончила школу телеведущих и неплохо зарабатывала в автосалоне, так что хотя бы времена «доширака» закончились.

Не получается заработать самому – заставь работать других

После случайного успеха смешного мини-скетча от Ивлеевой, решили попробовать продолжить тему, и это принесло первые немалые доходы. И вот когда уже сработала эта идея, Бородин все же решился на серьезные отношения. И то правда: можно не волноваться, что на подружку нужно тратиться. Но неожиданно Настя начала зарабатывать в разы больше любовника, а его востребованность оставляла желать лучшего.

К тому же на фоне ее успеха молодой человек не пожелал бороться за свою карьеру: разлентяйничался, начал пить, а потом и впал в неминуемую депрессию. Ведь не только деньги определяют счастье творческого человека, а в большей степени его популярность.

Так вот Настя стала в разы популярнее бойфренда и теперь в клубах говорили: «О! Вон Ивлеева со своим!», а не наоборот. В общем, совместная жизнь продлилась около двух с половиной месяцев. Дольше деятельная натура Насти выдерживать валяющегося на диване грустного пьяненького Бородина не захотела и ушла.

С тех пор ничего не изменилось. Настя – первая леди Рунета, Арсений – певец с некоторой степенью востребованности. Конечно, после интервью об отношениях с известной блогершей имя Бородина замелькало на страницах изданий. Но как-то это слишком уж похоже на поведение известной акульей рыбки-компаньона.