Кто из звезд с радостью ухаживает за грядками, не жалея маникюра

Фотоотчет с дачных участков знаменитостей.

Актриса Мария Кожевникова назвала работы на дачном участке «агрофитнесом». «Хозяин Максим Евгеньевич свое хозяйство проверяет каждое утро», — докладывает она. У них растут морковка, помидоры, огурцы, перец, клубника, малина, салат, укроп, кинза, петрушка, горох и щавель.

«Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Работа кипит».

«Прямо я дачник, прям подмосковник», — делится с поклонниками телеведущий и юморист Максим Галкин.

Марина Юдашкина, жена известного кутюрье, тоже не прочь покопаться в земле. Причем облагораживает она не только свой участок, но и помогает друзьям. Вот этот цветник в старой лодке она засадила для семейства певца Александра Буйнова.

В свободное от съемок время актер Андрей Мерзликин охотно возится в саду. Недавно похвастался, что посадил сам три туи, которые теперь будут напоминать ему о юге.

Телесваха Роза Сябитова признавалась, что долго искала ландшафтного дизайнера и садовника для своего «родового гнезда». А в итоге поняла, что придется самой осваивать эти новые профессии.