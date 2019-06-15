Звездные истории Кто из звезд с радостью ухаживает за грядками, не жалея маникюра
Звездные истории

Кто из звезд с радостью ухаживает за грядками, не жалея маникюра

Ксения Падерина

Фотоотчет с дачных участков знаменитостей.

Актриса Мария Кожевникова назвала работы на дачном участке «агрофитнесом». «Хозяин Максим Евгеньевич свое хозяйство проверяет каждое утро», — докладывает она. У них растут морковка, помидоры, огурцы, перец, клубника, малина, салат, укроп, кинза, петрушка, горох и щавель.

«Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Работа кипит».

Мария Кожевникова с сыном. Фото.
Мария Кожевникова. Фото: Инстаграм

«Прямо я дачник, прям подмосковник», — делится с поклонниками телеведущий и юморист Максим Галкин.

Максим Галкин в саду своего замка. Фото.
Максим Галкин. Фото: Инстаграм

Марина Юдашкина, жена известного кутюрье, тоже не прочь покопаться в земле. Причем облагораживает она не только свой участок, но и помогает друзьям. Вот этот цветник в старой лодке она засадила для семейства певца Александра Буйнова.

Марина Юдашкина. Фото.
Марина Юдашкина. Фото: Инстаграм

В свободное от съемок время актер Андрей Мерзликин охотно возится в саду. Недавно похвастался, что посадил сам три туи, которые теперь будут напоминать ему о юге.

Андрей Мерзликин с граблями. Фото
Андрей Мерзликин. Фото: Инстаграм

Телесваха Роза Сябитова признавалась, что долго искала ландшафтного дизайнера и садовника для своего «родового гнезда». А в итоге поняла, что придется самой осваивать эти новые профессии.

Роза Сябитова в на своем участке. Фото
Роза Сябитова. Фото: Инстаграм

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Максим ГалкинМария КожевниковаРоза Сябитова
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Кто из звезд с радостью ухаживает за грядками, не жалея маникюра
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