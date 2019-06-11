Как Шейк переживает разрыв с Купером

Ирина улетела из США в Северную Европу через несколько дней после того, как вывезла свои вещи из особняка Брэдли.

Пока американские таблоиды смакуют подробности расставания супермодели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера, виновница информационных поводов улетела в Исландию. Причем она отравилась в путешествие, не дав никаких комментариев по поводу ухода от Брэдли.

Как Шейк переживает болезненный разрыв после четырех лет отношений с актером, выяснил портал Teleprogramma.pro.

С головой ушла в работу

Только два года назад Ирина впервые стала мамой — родила дочь Лею. Однако она быстро пришла в форму и вернулась к работе. До недавнего времени Шейк активно сотрудничала лишь с избранными брендами нижнего белья, а также принимала участие в фотосессиях и показах дома моды Versace, так как является близкой подругой модельера Донателлы Версаче.

После расставания с Купером Ирина значительно расширила список компаний, с которыми сотрудничает. Это по-прежнему люксовые бренды, но их перечень увеличился в разы.

Или Шейк нужны деньги, или она попросту пытается отвлечься от личных проблем. Второе больше похоже на правду: не верится, что богач Брэдли Купер, который только в 2018 году заработал почти 3 миллиарда рублей, будет ограничивать в финансах дочь и ее мать.

Сейчас Ирину можно увидеть в рекламных компаниях французского бренда одежды The Kooples, итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, итальянского бренда Falconeri, домов мод Versace, Burberry и многих других.

Ну и в завершении можно добавить, что за четыре последние месяца года она трижды появилась на обложке американского журнала «Vogue». Что можно сказать? Работает не покладая рук.

Что Ирина будет делать в Исландии?

В Северную Европу Ирина тоже поехала не отдыхать. Она задействована в качестве модели в проекте итальянского бренда Falconeri: принимает участие в фотосессиях.

На своей странице в Instagram она публикует фото и видео красот Исландии. На фоне потрясающей природы — бурлящие водопады, нетронутые леса, скалы необычных цветов и форм — позирует красавица Ирина.

Некоторые поклонники в социальных сетях высказывают мнение, что Ирине очень тяжело, но боль, которую она испытывает из-за разрыва отношений с Купером, сильная женщина прячет за шикарной улыбкой. Мол, чего ей стоило оставить дочь и улетать в Исландию, только чтобы хоть на время забыться…