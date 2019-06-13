Судьба сестер Олсен: неизлечимая болезнь и измождение

13 июня Мэри-Кейт и Эшли Олсен исполняется по 33. Сестрички-блондинки прославились еще в младенчестве – 9-месячных близняшек сняли в сериале «Полный дом», после чего их милые личики запомнились всей Америке.

Родители прелестных малышек быстро поняли: все в их руках, важно не допустить, чтобы о девочках забыли, ведь маленькие актеры быстро выходят из моды. И предприимчивые папа с мамой рьяно взялись за дело.

Когда Мэри-Кейт и Эшли исполнилось по 4 года, они снялись в фильме «Берегись, бабушка, мы уже едем», а в 5 лет их называли самыми юными в истории продюсерами. Конечно, на самом деле продюсированием занимались их родители, а имена звездных девочек были простой формальностью. Продюсерскую компанию родители открыли на их гонорары.

Бренд «Близняшки Олсен»

Скоро о близняшках Олсен не говорил только ленивый. Эти очаровательные мордашки появлялись везде – их снимали в музыкальных клипах, они выпускали коротенькие видео о своей жизни, посещали в сопровождении родителей множество светских мероприятий, вызывая у всех неподдельный восторг и умиление.

И, конечно, малышки продолжали активно сниматься в кино. В 1995 году вышел фильм «Двое: я и моя тень» с участием 9-летних сестричек, который быстро стал хитом не только в Америке, но и во всем мире, включая Россию. Снялись юные красотки и в других фильмах – всего на их счету десятки кинопроектов, пользовавшихся огромной популярностью в своей время: «Папаша с афиши», «Паспорт в Париж», «Слишком мало времени», «Мгновения Нью-Йорка»…

Даже сложный подростковый возраст, который большинство детей переживает очень трудно и в котором многие «кинозвездочки» теряли свою популярность, не стал для семьи Олсен критичным. Родители сестер поступили по-настоящему мудро: они не стали надеяться исключительно на кинокарьеру девочек, сложив все «яйца в разные корзины».

Откуда у них такое богатство?

Умные родители понимали: судьба переменчива, надо бить по всем фронтам. И сестрички занимались всем, чем только можно: пели, писали мемуары (в 20-летнем возрасте!), издавали журналы… Многочисленная армия поклонников с радостью тратила деньги, поддерживая талантливых девушек во всем. Одно время в магазинах даже продавались миниатюрные копии сестричек – куклы «Мэри-Кейт» и «Эшли».

А основным источником дохода для сестер Олсен стало производство модной одежды, купальников, парфюмерии, косметики и аксессуаров. Выпускали они также и постельное белье, и часы… Правильный подход к рекламе и образы всегда позитивных, веселых, озорных и дружных сестричек, известных по кино и клипам, сделали свое дело: близняшки Олсен быстро стали миллионершами.

Сумели остаться знаменитыми и дружными

Официально Мэри-Кейт и Эшли закончили свою кинокарьеру в 2012 году. Впрочем, они потеряли интерес к кино задолго до этого, – их захватили другие интересы. Эшли училась на архитектора, Мэри-Кейт увлеклась дизайном. Сестры что-то шили вместе, придумывали одежду, строили магазины…

Бизнес шел и продолжает идти в гору, и сегодня им, «объевшимся» славой в детстве, эта слава в общем-то уже не нужна. Известность сделала свое дело – принесла близняшкам богатство и возможность заниматься любимым делом.

Мэри-Кейт рассказывала в интервью, что они с сестрой с раннего детства привыкли много работать. Благодаря этой привычке и железной дисциплине им удалось поднять свой бизнес буквально с нуля. Ну и благодаря любви поклонников, конечно же.

Вопреки всем расхожим стереотипам, ни слава, ни деньги не рассорили этих девушек. Они до сих пор остаются дружными и любящими сестрами, которые всегда и во всем поддерживают друг друга.

Мэри-Кейт вышла замуж за французского банкира Оливье Саркози – брата бывшего президента Франции. Она стала мачехой для его детей, и, судя по всему, сумела подружиться с ними. Кроме того, в свободное от работы и семьи время Мэри-Кейт занимается конным спортом.

Эшли неизлечимо больна, а Мэри-Кейт сделала неудачную пластическую операцию

Эшли пока еще не нашла мужчину всей своей жизни, хотя за ее плечами – несколько длительных романов, в том числе – и с певцом Джаредом Лето. Она активно занимается благотворительностью.

В 2015 году поклонники Эшли Олсен были поражены печальными известиями – у актрисы обнаружили неизлечимую болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), которая вызывается укусом клеща и поражает почти все органы, начиная от сердечно-сосудистой системы и суставов и заканчивая кожей. На тот момент болезнь находилась в третьей стадии – самой опасной, однако, Эшли очень серьезно подошла к лечению и через некоторое время ее состояние улучшилось.

И, конечно, все это время с ней рядом находилась сестра. Жизнь Мэри-Кейт, однако, тоже нельзя назвать безоблачной. В возрасте 18 лет Мэри-Кейт пришлось лечиться от нервной анорексии, а затем – от почечной недостаточности. В 2014 году она легла под нож пластического хирурга, чем, по мнению поклонников, нанесла себе только вред – стала выглядеть на десяток лет старше.

Терпение и труд…

Работоспособность сестер и их модное чутье достойны восхищения. Эшли и Мэри-Кейт трудятся, не покладая рук, и результатом их усилий становятся все новые линейки одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров, приносящие молодым дизайнерам стабильный доход.

Вместе с тем изумление и тревогу поклонников вызывает внешний вид сестер. Если изможденное лицо Эшли еще как-то можно объяснить болезнью (при том, что она выглядит намного лучше сестры), то что происходит с Мэри-Кейт? Виновата только пластическая операция или это последствия анорексии? Они слишком много работают? Или мы чего-то не знаем? Обе сестры, как бы там ни было, выглядят осунувшимися, измученными, гораздо старше своего возраста. При этом они сами никак не комментируют свой внешний вид и вообще не любят давать интервью.

Что ж, остается поздравить знаменитых сестричек с днем рождения, пожелать им здоровья и счастья и еще раз восхититься этими талантливыми, дружными и трудолюбивыми девушками!