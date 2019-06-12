«Черная вдова» Федосеева-Шукшина: на знаменитую актрису навели порчу?

Актеры и актрисы, как известно, люди эмоциональные, влюбчивые и импульсивные, поэтому несколько браков в актерской среде – не редкость.

Лидия Федосеева-Шукшина отвечала «Да!» на вопрос сотрудников ЗАГСа 5 раз. Каждый раз актриса была искренне влюблена и счастлива. Однако два ее брака закончились разводами, еще два мужа скончались. Бари Алибасов, с которым актриса связала свою жизнь осенью прошлого года, несколько дней назад оказался на грани жизни и смерти.

В народе таких женщин нередко называют «черными вдовами», якобы на них навели порчу нехорошие люди. Но стоит ли ставить безрадостное клеймо на женщину, которая так тяжело переживает несчастный случай, произошедший с Бари Алибасовым? Ведь на свете бывают еще и роковые случайности, от которых никто не застрахован…

Актер Вячеслав Воронин – дочь Настя и расставание

Украинский актер Вячеслав Воронин очаровал юную студентку Лиду, их роман развивался стремительно, и через короткое время влюбленные подали заявление в ЗАГС. Скоро молодая семья уже принимала поздравления с рождением дочери Анастасии.

Маленькую Настю пришлось на время оставить у родителей Лидии, потому что молодой маме приходилось буквально разрываться между съемками и семьей, без конца мотаясь между двумя столицами – Москвой и Ленинградом. Добавьте к этому списку еще и Киев – там работал Воронин.

Понятное дело, редкая семья выдержит подобный график. А особенно – молодая семья. Устав от бытовой неустроенности и вечных взаимных недовольств, Лидия и Вячеслав расстались. В 2016 году Вячеслава Воронина не стало – актер много болел в последние годы жизни, перенес несколько тяжелых операций, и в конце концов его сердце не выдержало, он скончался в возрасте 81 года.

Василий Шукшин – 10 лет счастья, две дочери и смерть мужа

Во второй раз Лидия Николаевна влюбилась в Василия Шукшина – легендарного советского режиссера, актера и писателя. Семейная жизнь продлилась 10 лет и была для Федосеевой-Шукшиной по-настоящему счастливой, недаром ведь актриса оставила себе фамилию любимого супруга на всю жизнь. Конечно, бывало за эти годы всякое, как и в любой семье. Уже давно не секрет, что Шукшин увлекался алкоголем, а это неизменно приносит в семью проблемы.

Да и для здоровья спиртное – не подарок. Вот и Василий Макарович нажил себе язву желудка. Правда, после рождения дочерей – Марии и Ольги – режиссер взял себя в руки и долгое время обходился без алкоголя, но вред здоровью к тому времени уже был нанесен нешуточный.

Во время съемок «Калины красной» он то и дело страдал от мучительных приступов. А 2 октября 1974 года Василий Шукшин, снимаясь в фильме «Они сражались за Родину», скоропостижно скончался от инфаркта миокарда. Лидия Николаевна была безутешна. Она и сегодня вспоминает о Шукшине с нежностью и теплотой, говорит, что он называл ее «ФеЛиНи» — «Федосеева Лидия Николаевна», был умным, общительным и очень добрым.

Михаил Агранович – упреки в карьеризме и использовании имени Шукшина

Нескоро Лидия Николаевна оправилась после смерти любимого мужа. Депрессия не отпускала, она даже собиралась одно время уйти в монастырь, от этого шага ее удержали только дочери – их надо было растить, воспитывать.

Однако жизнь продолжалась, и молодая еще женщина через некоторое время начала встречаться с мужчинами. И тут начались резкие негативные выпады в ее сторону. Общественность была против. Не смеет вдова народного писателя и актера, любимого всеми Василия Шукшина порочить его память, устраивая свою личную жизнь! Шушкин – честь и совесть советской эпохи! Вдова обязана соответствовать! И так далее.

И все же Лидия Федосеева-Шукшина позволила себе заключить третий брак. На этот раз избранником актрисы стал кинооператор Михаил Агранович. Они прожили вместе 9 лет, и все эти годы Аграновичу приходилось слышать упреки в карьеризме: его обвиняли в том, что он пытается «пробиться» именем легендарного Шукшина.

В 1984 году супруги расстались. Лидии Николаевне было тогда 46 лет.

Марек Межеевский – не ужились две творческие личности

Прошло несколько лет, и на съемках фильма «Баллада о Янушике» Лидия Николаевна познакомилась с художником Мареком Межеевским. Две творческие личности в семье – это всегда трудно и напряженно, а с годами, когда каждый уже привыкает к определенному поведению и комфорту, наверное, подстраиваться и мириться со слабостями другого становится еще сложнее.

Кроме того, Мареку не нравилось, что его все воспринимают только как «мужа Шукшиной». Даже не так – он был «мужем вдовы Василия Шукшина». К тому же, Лидия Николаевна была очень популярной и востребованной актрисой и не собиралась быть «просто женой», – она активно снималась.

Одним словом, после 5 лет совместной жизни Федосеева-Шукшина и Межеевский расстались.

Бари Алибасов – любовь сквозь годы

История любви актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и известного продюсера Бари Алибасова началась еще в 1995 году. Они встретились на сочинском фестивале «Кинотавр», и между ними вспыхнули нежные чувства. Поговаривали даже, что они поженились, но Лидия Николаевна положила конец этим слухам, пояснив, что они с Бари – просто очень хорошие друзья.

Тем не менее, их постоянно видели вместе на светских мероприятиях, в ресторанах, на концертах. Долгое время Лидия Николаевна и Бари Каримович продолжали очень тесно общаться. Когда состояние здоровья Шукшиной стало ухудшаться и ей потребовалась помощь, Бари Каримович делал все, что от него зависело: часто приезжал к актрисе, привозил продукты и лекарства, обеспечил ей надлежащий уход.

А 20 ноября 2018 года стало известно о свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Близким оставалось только порадоваться за молодоженов – по всему было видно, что они действительно счастливы.

И вот – несчастье: 4 июня Бари Каримович попал в больницу с опасным химическим отравлением, предположительно – раствором для очистки труб. Лидия Николаевна буквально не отходит от постели мужа, очень тяжело переживая случившееся. Все поклонники звездной пары искренне надеются на благоприятный исход и от души желают Бари Каримовичу скорейшего выздоровления, а Лидии Николаевне – стойкости и мужества.

«Черная вдова» – это просто злые выдумки завистников. Реальность – это открытая душа, способная любить в 80 так же сильно и горячо, как в 20.