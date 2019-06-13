Какую женщину Сергей Маковецкий преданно любит 36 лет

13 июня исполняется 61 год Сергею Маковецкому – артисту, который стал для наших зрителей истинно народным не только по званию, но и по горячей любви миллионов поклонников этого непредсказуемого, невероятно органичного актера.

Маковецкий – обладатель «Золотого орла», «Ники» и других престижных кинопремий – остается очень востребованным актером и сегодня. А зрителей всегда интересует не только творчество любимого артиста, но и его личная жизнь. Что ж, Маковецкий не скрывает того, что у него отбоя нет от поклонниц, но любит он вот уже много лет только одну женщину – свою супругу Елену Демченко, которая старше Сергея Васильевича на 18 лет.

Они вместе уже 36 лет. За эти годы, разумеется, бывало всякое, как и в любой семье. Однако из всех испытаний они выходили победителями. Потому что всегда вместе.

« Молодой человек! Вы на мне женитесь? »

Юный Сергей, окончив театральное училище, рвался сниматься в кино и играть интересные роли на сцене. Но в театре им. Вахтангова, куда его приняли на работу, он не чувствовал никакого движения вперед для себя. На «Мосфильме» раз за разом его отвергали режиссеры.

Оставалось пробовать счастья на периферии. Маковецкий отправился на Одесскую киностудию, и почти сразу получил роль в картине «Я, сын трудового народа». Радостный Сергей бежал по коридору киностудии, когда вдруг его окликнула незнакомая женщина, стоявшая в компании мужчин: «Молодой человек! Вы на мне женитесь?».

На мгновение остановившись, Сергей окинул незнакомку взглядом и уверенно ответил: «Женюсь!», после чего побежал дальше.

Потом он узнал: женщину зовут Елена Демченко, она на 18 лет старше и дочь адмирала, то есть из очень благополучной и обеспеченной семьи (в отличие от Маковецкого, которого вырастила одна мама и который привык считать каждую копейку — авт). В тот день над Еленой подшучивали знакомые режиссеры, Станислав Говорухин повторял, что ее, 42-летнюю разведенку с ребенком, никто не возьмет замуж.

Раззадоренная Елена ответила: «Если захочу – любой мальчик на мне женится хоть завтра!». И вскоре в коридоре киностудии возник Маковецкий.

С того дня они порой перешучивались, встречаясь на киностудии: приветствовали друг друга словами «Здравствуйте, супруга», — «Добрый день, супруг!». А через полгода, в мае 1984 года, и в самом деле стали мужем и женой.

Как Елена бросила обеспеченную жизнь и поехала за мужем в московское общежитие

Лена прекрасно понимала, как сложно живется Сергею, и старалась приносить на свидания домашние бутерброды повкуснее. Чтобы не остаться в долгу у любимой, Маковецкий, не задумываясь, тратил весь гонорар на шампанское и цветы – старался красиво ухаживать.

А потом съемки в Одессе закончились. Нужно было возвращаться в Москву, в комнату в театральном общежитии. Спустя много лет они вспоминают об этом с улыбкой, но тогда было по-настоящему тяжело. Избалованная дочь адмирала, не сомневаясь ни минуты, поехала за любимым в Москву, взяв с собой ребенка от первого брака. Все вместе жили в одной комнате, у сына Елены не было даже письменного стола – порой ему приходилось учить уроки в туалете. В этой же комнате жила и соседка, а еще лежала мама Елены – он долго болела…

Такие условия – гибель для семейной жизни, и никакая любовь не спасет. Выход был один – Сергею срочно нужно было добиваться успеха. И Елена сделала все, что от нее зависело, чтобы вселить в любимого веру в собственные силы и талант. Она не уставала повторять, какой он гениальный, какие высоты он однажды покорит. И это сработало!

Как Елене пришлось контролировать мужа

В 1992 году на экраны вышел фильм Владимира Хотиненко «Патриотическая комедия» с Сергеем Маковецким в одной из центральных ролей. И вот уже имя Маковецкого повторяют в самых высоких кинематографических кругах, вокруг него мгновенно закручивается водоворот поклонников, — главным образом, конечно, поклонниц.

Елена после недолгого периода работы на «Мосфильме» занималась домом, а Сергей каждый день блистал на сцене и съемочных площадках, ведь его популярность начала зашкаливать и предложения следовали одно за другим. Елена понимала: каждый день, каждую минуту ее муж находится в окружении юных красоток-актрис, и, само собой, это не способствовало ее спокойствию.

Так она привыкла постоянно контролировать Маковецкого, заведя привычку созваниваться каждый час. Уезжая на спектакль или на гастроли, актер знал: жена держит руку «на пульсе».

А однажды, проводив мужа в Париж, она не дождалась обещанного звонка. И сама не могла дозвониться. Так продолжалось все гастроли. Елена похудела на 7 килограммов – от переживаний. Она уже не сомневалась, что Маковецкий влюбился и бросил ее. Однако все же приехала в аэропорт его встречать. И ахнула – на пальце Сергея не было обручального кольца! Так и есть – у него появилась другая!

Впрочем, потом выяснилось, что Маковецкого в Париже попросту ограбили. Он остался без денег, без кольца и без телефона. Это ни капли не расстроило Елену – она радостно улыбалась.

Как поклонница обиделась на отказ Маковецкого и ушла к другому артисту

К чести Сергея Васильевича, он никогда не давал жене поводов для ревности, — видимо, слишком ценит семейное счастье, которое сумела создать для него Елена. Вокруг него постоянно вьются десятки поклонниц, однако актер давно уже научился охлаждать их пыл.

Например, одна девушка долгое время приходила на все его спектакли с роскошными букетами, стоившими целое состояние. Упорная поклонница настаивала на встрече, больше того – она уже намечтала себе совместную жизнь с Маковецким, хотела настоящую семью с любимым актером. Сергей Васильевич ей объяснил: мы можем общаться, я могу стать для тебя старшим товарищем и советчиком, но не больше.

Обиженная девушка сразу «разлюбила» несговорчивого Маковецкого. Уже на следующий день она сидела с таким же букетом роз на спектакле другого артиста.

Многим это может показаться странным и необычным, но Сергей и Елена действительно счастливы все 36 лет брака и по-прежнему любят друг друга. Правда, совместных детей у них так и нет, зато есть сын Елены Денис – он стал для Маковецкого родным, как и двое его детей, которые называют актера дедушкой.

Пожелаем любимому артисту новых интересных ролей и такого же семейного счастья еще на долгие годы!