Звездные истории «У него состояние пятилетнего ребенка»: сын Алибасова рассказал об отце
Звездные истории

«У него состояние пятилетнего ребенка»: сын Алибасова рассказал об отце

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Музыкальный продюсер провел в медикаментозном сне пятеро суток.

Когда вечером 5 июня музыканта Бари Алибасова погрузили в состояние медикаментозного сна, не все верили, что он проснется. Все-таки возраст — 72 года — да и травмы, мягко говоря, серьезные — ожог желудка четвертой степени, ожог пищевода, ожоги верхних дыхательных путей.

Однако Бари Каримович показал всем, как он хочет жить! Спустя пять дней создатель группы «На-На» проснулся. О том, как сейчас себя чувствует легендарный продюсер, корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал его сын, Бари Алибасов-младший.

«Он проснулся! И анализы отличные»

Сегодня голос Бари-младшего звучал в трубке радостно. Мужчина невероятно счастлив, что лечение оказалось успешным и его отец пришел в себя.

Каждый день у нас есть хорошие и не очень хорошие новости. Хорошие новости: сегодня с утра отец наконец-то проснулся! Я к нему приехал, потормошил, и он открыл глаза. Я пятеро суток не видел эти глаза вместо двух обещанных (когда медики погружали Бари Каримовича в сон, то прогнозировали выход из этого состояния через двое суток — Прим. Ред.). Ему сделали анализы и здесь тоже положительные результаты: все раны в желудке затянулись, — рассказал Алибасов-младший.

Бари Алибасов проснулся
Бари Алибасов проснулся, но не помнит ни себя, ни своих родственников. Фото: vk.com/barialibasov.

«Он даже не помнит, кто он такой»

Вместе с хорошими новостями, есть и плохие. Самой страшной является то, что Бари Каримович ничего не помнит. Он не знает своего имени, как оказался в институте им. Склифосовского, не узнает своего сына и жену Лидию Федосееву-Шукшину.

Бари Алибасов проснулся
Сын продюсера ждет, когда его отец придет в себя и «повзрослеет». Фото: vk.com/barialibasov.

Настораживают три факта. Первый — есть риск развития внутреннего кровотечения в течение нескольких дней. Раны затянулись, но когда отходят болячки, на месте зажившей травмы появляются открытые раны и развивается кровотечение. По этой причине бывает огромное количество летальных случаев. В течение двух-трех дней отец будет под постоянным наблюдением, чтобы избежать этого риска.

Вторая проблема — ему трудно самостоятельно глотать из-за большого рубца в пищеводе. Задачу нужно будет решать. В худшем случае будет нужна операция, в лучшем — все само пройдет. Пока его кормят через трубочку.

Третья проблема — самая страшная. Он проснулся, но не до конца адекватный. Ничего и никого не помнит. Даже не помнит, кто он такой. У него состояние пятилетнего ребенка. Когда отец проснулся, он начал отнимать у меня телефон и себя фотографировать. Он не отвечает на вопросы: «Зачем фотографируешься?», «Как тебя зовут?».

Он не узнает меня и Лидию Николаевну. С одной стороны прикольно поменяется с отцом ролями, когда он ребенок, а ты с ним играешь, отбираешь телефон и говоришь: «Не нажимай на кнопочки». Но безусловно это очень страшно, потому что есть мысль: «А вдруг он таким и останется?».

Врачи говорят, что это нормально, потому что он длительное время провел в состоянии медикаментозного сна и пока мозг восстанавливает нейронные связи. Через какое-то время он придет в адекватное состояние. В общем, ждем, когда отец нас вспомнит и повзрослеет. Вечером приеду и посмотрю, насколько у него за сутки восстановилась мозговая активность, – объяснил сын продюсера.

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«У него состояние пятилетнего ребенка»: сын Алибасова рассказал об отце
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