Галина Беляева рассказала малоизвестные факты о браке с Лотяну

Звезда картины «Мой ласковый и нежный зверь» Галина Беляева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как ее сердце покорил известный режиссер Эмиль Лотяну, который был на 25 лет старше супруги.

«Я сразу нырнула в эти отношения, словно в омут с головой. Эмиль был моей первой любовью. Конечно, когда я его в первый раз увидела, то не подумала, что этот седой человек станет моим супругом. С ним было очень интересно. Я слушала его завороженно, раскрыв рот. У него очень интересная профессия. Он был необыкновенным романтиком. Красиво ухаживал за мной. Писал стихи», – рассказала Беляева.

Как заметила Беляева, первый поцелуй у нее, однако, случился вовсе не с Лотяну, а с Олегом Янковским, который был ее напарником по картине «Мой ласковый и нежный зверь. «Это была игра. Поцелуй не был настоящим. Даже когда я целовалась с Янковским, то в голове стоял образ Лотяну. Мне хотелось с ним общаться и проводить больше времени», – заявила актриса.

По словам Беляевой, в ее жизни Лотяну сыграл очень важную роль. Он был для нее учителем и воспитателем. Она с трудом переживала их разлуки, связанные со съемками. Актриса ждала телеграмм возлюбленного и когда они приходили, бежала на почту. При этом мать пыталась отговорить девушку от замужества. Ведь разница в возрасте была очень серьезной. В итоге Лотяну закрылся с матерью Беляевой в номере одной из гостиниц и признался, что жить не может без ее дочери. Только после этого она согласилась, чтобы Галина вышла за режиссера замуж.