Анна Калашникова: «День рождения отмечу со своим мужчиной на яхте»

Колумнист портала Teleprogramma.pro, модель, актриса и певица в четверг, 13 июня, празднует юбилей.

Красавица Анна Калашникова в четверг, 13 июня, отмечает день рождения. Звезде различных ток-шоу исполнилось 35 лет. Что можно сказать об Ане? К 35 года она успела сняться в 20 фильмах, стать лицом японской косметологической компании «Japonica» в России, записать десяток песен и родить прекрасного малыша Даниила. По версии портала Teleprogramma.pro Калашникова — девушка недели!

День рождения во Флоренции и Москве

В интервью порталу Teleprogramma.pro Анна призналась, что день рождения будет отмечать с размахом: сразу в двух странах!

— Начну отмечать 12 июня во Флоренции, так как там буду презентовать свою мужскую коллекцию пиджаков совместно с итальянским брендом. Сам праздник, 13 июня, отмечу со своим мужчиной на яхте — будем плавать, загорать, а вечером отправимся в ресторан. Моя семья сейчас в Испании, поэтому этот день мы проведем вдвоем, а 17 июня уже приглашу всех друзей.

Основной праздник пройдет на презентации моего клипа «По любви», режиссером которого выступил певец Алексей Воробьев. Уже пригласила много своих звездных коллег и друзей. Будет актер Гоша Куценко, писательница Лена Ленина, художник Никас Сафронов, телеведущая Татьяна Карматкова, певица Алина Ян, бизнес-леди Лариса Копенкина и многие другие. Совмещу этот важный день со своим днем рождения, — рассказала Анна.

Калашникова призналась, что для нее самым желанным подарком будет что-то связанное с творчеством. Она не ждет дорогих машин, шуб и квартир.

— Хочу получить клип или песню, например. Для меня это очень важно, но буду рада абсолютно любому подарку от чистого сердца. Просто сейчас в приоритете углубиться в карьеру и творчество. Несмотря на то, что мы совсем недавно отсняли клип «По любви», останавливаться я не собираюсь. Как минимум, в ближайшее время хочу снять два клипа.

А еще я выпустила 4 новых трека: «Рядом с тобой», «По любви», «Эроникотин» с Екатериной Король и «You will see me» с Марго Овсянниковой и собираюсь усиленно заняться их продвижением. Мне кажется, у этих песен есть будущее, — поделилась Калашникова творческими планами.

На вопрос о самом дорогом подарке, который ей когда-либо делал мужчина, Аня призналась, что это ее сын Даниил:

— Я не хочу хвастаться стоимостью подарков. Мне кажется, это не очень красиво. В моей жизни было много дорогих подарков, красивых сюрпризов, неожиданных свиданий. Для меня важнее то, что я стала мамой — это ни с чем несравнимое чудо. Мой мужчина каждый день дарит мне свое внимание и любовь, свое время. Я уже не в том возрасте, чтобы кичиться стоимостью подарков, — рассмеялась молодая мама.

Кстати, путь к достатку и славе у Ани был долгим и тернистым. Прежде чем стать популярной в России, ей пришлось будучи совсем юной девушкой уехать от мамы в Москву, а потом и вовсе перебраться в Америку…

Девочка из небогатой семьи, которая мечтала стать звездой

Калашникова родилась 13 июня 1984 года в Ставрополе, но вскоре семья переехала в Пятигорск, где девочка и училась в школе. Она с детства мечтала стать звездой. Точнее актрисой. Аня любила рисовать, танцевать и петь, но небогатые родители не могли обеспечить талантливой дочери дополнительное образование на хорошем уровне.

После школы, которую девушка закончила «на отлично», Калашникова быстро поняла, что в Пятигорске не сможет стать известной актрисой, поэтому перебралась в Москву. Аня хотела подать документы в высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, но не уложилась в срок. Чтобы закрепиться в Москве, ей пришлось поступать «хоть куда-нибудь», и она была зачислена в Московский авиационный институт, на факультет экономики.

Во время учебы Калашникова работала на «Мосфильме» у режиссера Карена Шахназарова. Получив диплом, Аня решила испытать судьбу во второй раз и была зачислена в Московский университет культуры. Имея в своей копилке два диплома о высшем образовании девушка пошла дальше — продолжила обучение заграницей: в академии кино Лос-Анджелеса.

Мечта стать актрисой сбылась

В Америке Калашникова сделала первые шаги на актерском поприще. Несмотря на то, что у нее были лишь эпизодические роли, Аня успела поработать в команде американского продюсера и режиссера Бретта Рэтнера. Этот человек знаком зрителям, как режиссер трилогии «Час пик», фильмов «Люди икс-Последняя битва», «Белоснежка: месть гномов» с Джулией Робертс, а одной из самых известных продюсерских работ Бретта считается оскароносный вестерн «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Калашникова получила образование и колоссальный опыт в США, но решила вернуться в Россию.

— Это была моя большая мечта попасть в Голливуд, но именно там я поняла, что безумно хочу в Россию. Я — русский человек, здесь мой дом, семья, работа. Я даже кухню люблю исключительно российскую, где бы ни была и ни отдыхала, мне всегда ее не хватает. Я не могу без своей страны. Сейчас живу на два дома — Россия и Испания. Мне нравится путешествовать, открывать новые страны и города, но жить я хочу в родной стране. Америка, безусловно, была шикарным опытом для меня. Не жалею, что там жила и училась, — рассказала Калашникова порталу Teleprogramma.pro.

В России Аня продолжила сниматься в телевизионных проектах. Мы можем увидеть актрису в сериалах «След», «Шальной агел», «Даешь молодежь», «Наша Russia» и других. Фильмография Калашниковой насчитывает 20 ролей.

Роман с Прохором Шаляпиным

Несмотря на эффектную внешность за плечами у красавицы-Ани мало романов. Точнее один, про который доподлинно известно общественности. В 2014 году Калашникова влюбилась в исполнителя Прохора Шаляпина, который на тот момент был женат на бизнес леди Ларисе Копенкиной (той самой, которую Анна пригласила на день рождения по случаю юбилея — Прим. Ред.)

Чувства оказались сильнее штампа в паспорте и Прохор развелся с супругой (кстати Лариса была старше молодого мужа на 28 лет! — Прим. Ред.).

Они были очень красивой и гармоничной парой, все шло к свадьбе, тем более, что вскоре Аня забеременела. В марте 2015 года у Шаляпина и Калашниковой родился сын Даниил, но в апреле 2016 года выяснилось, что к мальчику певец не имеет никакого отношения. По результатам теста ДНК оказалось, что Аня родила сына от другого мужчины. Она не пожелала назвать имя таинственного бойфренда. Эта история поставила точку в романе с Шаляпиным, хотя они смогли остаться друзьями.

Но сейчас об отношениях красотки не известно ничего. Приоткрыть завесу тайны она захотела даже в честь дня рождения:

— Сейчас я счастлива. Мое сердце занято, — призналась именинница.