Звездные истории

Экс-жена Тайсона пролила свет на отношения с Брэдом Питтом

Робин Гивенс утверждает, что все разговоры об их романе лишь слухи. Но кое-что их действительно связывало.

Экс-жена Тайсона пролила свет на отношения с Брэдом Питтом
Брэд Питт Фото: Globallookpress

Бывшая жена знаменитого боксера Майкла Тайсона, актриса и модель Робин Гивенс, решила прокомментировать давние слухи об ее романе с Брэдом Питтом. Знаменитость приняла участие в ТВ-шоу «Смотри, что происходит» с Энди Коэном.

В своих мемуарах «Неоспоримая правда» 52-летний Тайсон утверждал, что однажды он подъехал к дому Гивенс и увидел ее в машине с Питтом. Кроме того, спортсмен заявлял, что застал Робин в постели с Питтом в то время, когда она еще была его женой.

Ведущая спросила модель, верно ли то, о чем написал ее бывший муж. Гивенс ответила, что отчасти — да.

«Что касается случая в машине — это правда. Я не читала его книгу, но то, что он застал нас в постели — чистая ложь, такого не было никогда», – решительно заявила Робин.

Относительно случая в машине она ответила, что они просто общались после того, как Питт подвез ее домой.

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Тэги:

Брэд Питтзвездный романМайк ТайсонРобин Гивенс
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Экс-жена Тайсона пролила свет на отношения с Брэдом Питтом
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