Звездные истории Цымбалюк-Романовская: «Я подам заявление в полицию на Мазур»
Звездные истории

Цымбалюк-Романовская: «Я подам заявление в полицию на Мазур»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

В интервью порталу Teleprogramma.pro участницы потасовки рассказали, что думают о драке на телевидении.

В понедельник, 10 июня, в Рунете обсуждают избиение пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Она получила по лицу от Элины Мазур — женщины, которая ранее представляла ее интересы в суде. Потасовка произошла во время съемок программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. О конфликте обе участницы конфликта — и Цымбалюк-Романовская, и Мазур — рассказали корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко.

«Мы подадим заявление»

История знакомства Виталины и Элины началась в 2017 году, когда пианистка разводилась с бывшим супругом, режиссером Арменом Джигарханяном. Мазур представляла интересы Цымбалюк-Романовской, пока между женщинами не пробежала «черная кошка».

Драка Цымбалюк-Романовской и Мазур
Виталина после расставания с Джигарханяном начала встречаться с Шаляпиным. Фото: globallookpress

Спустя полгода сотрудничества Виталина и Элина разорвали деловые связи, а выяснять отношения стали в студиях ток-шоу. Во время съемок программы на НТВ дело зашло дальше банальных оскорблений: Элина ударила Виталину по лицу. Если бы не Прохор Шаляпин, который также принял участие в съемках и защитил свою женщину, неизвестно, чем бы закончилась эта история.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Цымбалюк-Романовская рассказала, что не собирается спускать ситуацию на тормозах:

Драка Цымбалюк-Романовской и Мазур
Прохор защитил Виталину, когда Мазур стала бить ее по лицу. Фото: globallookpress

— У меня нет никакого конфликта с Мазур. Просто человек неадекватно себя повел. Я это комментировать не могу. Может, у нее с психикой не в порядке. У меня все хорошо. Мы подадим соответствующее заявление в полицию после консультации с адвокатом, — прокомментировала Виталина.

«Драку начала Виталина»

У Элины Мазур своя версия развития событий: она уверяет, что драку начала Виталина. Просто почему-то продюсеры не вставили этот фрагмент в эфир. К слову, к создателям программы у женщины нет претензий. Она назвала их «тактичными» и «деликатными» людьми, более того, сотрудников канала НТВ Элина считает своими друзьями. Почему же тогда друзья-журналисты выставили ее виноватой в конфликте с Цымбалюк-Романовской, Мазур объяснить не может.

Драка Цымбалюк-Романовской и Мазур
Мазур дала Цымбалюк-Романовской по лицу. Фото: globallookpress

— На экране не видно, что драку начала Цымбалюк-Романовская: она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел. Могу сказать одно: примирения не будет! — заявила Элина.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор ШаляпинЭлина Мазур
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Цымбалюк-Романовская: «Я подам заявление в полицию на Мазур»
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