Подруга Алибасова о его здоровье: «Прогноза нет, еще неделя реанимации»

Сегодня, 10 июня, Бари Каримович проснулся буквально на пару секунд, встревоженно спросил про кота Чучу и снова отключился

Знаменитый продюсер Бари Алибасов, который неделю назад был госпитализирован с химическим ожогом пищевода и желудка IV степени, этим утром, впервые за последние четыре дня, произнес несколько слов. По словам его сына, Бари Алибасова-младшего, отец спросил про своего любимого кота — сфинкса по имени Чуча, и вновь провалился в сон.

Оказывается, примерно в таком состоянии он пребывал все четыре дня. Это была не кома, а седация — погружение в сон, контролируемое врачами при помощи специальных препаратов.

Для того, чтобы узнать последние новости о здоровье Бари Каримовича, портал Teleprogramma.pro связался с его хорошей подругой, диетологом Марият Мухиной.

«У него циркулярный ожог пищевода»

Марият рассказала, что в настоящее время состояние Алибасова оценивается как стабильно тяжелое, температура тела — +36,9 С.

— У него состояние полудрёмы — он то спит, то в сознании. Ему то гастроскопии делают повторные, то эзофагоскопии (осмотр внутренней поверхности пищевода — прим. ред.). Обследование делается под наркозом, но после процедур в какой-то момент он приходит в себя.

Идет процесс заживления и постоянно отходит струп. Это как корка на ожогах, только она на слизистой. Струп отходит и под ним проявляются язвы или рубцы. Четкого прогноза пока нет, Бари Каримович пробудет в реанимации как минимум неделю, потом его могут перевести в палату, где он будет находиться еще две недели.

У него тяжелейший ожог, тяжелейшее отравление. Остается очень серьезный циркулярный ожог пищевода, то есть круговой. Он может вызвать сужение пищевода и дальнейшие осложнения. Основная опасность сейчас именно там. Об операции пока никто не говорит, мы всё узнаем через неделю.

Врачи «Склифа» творят чудеса

Улучшения, как утверждает Марият, у Бари Каримовича всё же есть.

— Мы можем четко сказать, что определенная положительная динамика присутствует. Но какие-либо прогнозы при таком сильном отравлении, к тому же во время самого острого периода, просто невозможны.

Врачи в институте Склифосовского действительно творят чудеса, свою работу они сделали очень грамотно, четко и своевременно, и продолжают это делать. А человек — это часть природы, и здесь нам какие-то гарантии может дать только господь бог, мы не в силах этого сделать. Не забывайте про возраст Бари — ему ведь только что исполнилось 72 года, — напомнила Мухина.

Шукшину тоже хотели госпитализировать

Нелегко сейчас приходится супруге Бари Каримовича — 81-летней актрисе Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной. Они поженились лишь в прошлом году, и тогда многие удивлялись столь странному решению, пытались найти в их браке чью-то выгоду в виде денег или влияния.

Но когда пришла беда, все увидели, что и любовь, и забота здесь вовсе не показные. Все эти дни актриса буквально дежурит в НИИ им. Склифосовского, надеясь быть рядом, когда он проснется, или услышать от медиков что-нибудь обнадеживающее.

— Лидия Николаевна каждый день навещает его. Из-за давления, и из-за сердца и прочего букета болезней ей тоже предложили госпитализацию, но она отказалась. Потому что ей важно быть с Бари. Тем не менее, врачи из госпиталя Вишневского, у которых она уже много лет наблюдается, приглядывают за ней и дают все нужные рекомендации, — поведала нам Марият.

Никаких интервью журналистам в эти нелегкие для семьи дни Федосеева-Шукшина не дает — боится сглазить. Вместо нее это делает молодой и настроенный весьма оптимистично Бари-младший. Сегодня, как рассказала нам Мухина, сын Алибасова должен появиться в одной из популярных телепередач и лично посвятить поклонников продюсера в подробности всей этой истории.