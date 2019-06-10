Звездные истории

Единственный сын Бари Алибасова родился от связи с фанаткой

Создатель группы «НА-НА» признался, что не уделял ребенку должного внимания.

Единственный сын Бари Алибасова родился от связи с фанаткой
Бари Алибасов/globallookpress.com

Продюсер группы «НА-НА» Бари Алибасов на протяжении нескольких дней находится в клинике. Врачи борются за его жизнь после того, как он выпил ядовитую жидкость, случайно перепутав ее с соком. Между тем несколько месяцев назад продюсер был гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Дирекция канала приняла решение поддержать продюсера и повторить эфир, в котором тот рассказывал много интересных фактов о себе.

Единственный сын Алибасова родился от фанатки/globallookpress.com

Так Бари Алибасов поведал, что его единственный сын, Бари Алибасов-младший, рожден от фанатки Елены Уронич. В те годы он выступал в группе «Интеграл». Музыкальный коллектив пользовался бешеной популярностью. В итоге на одном из концертов с ним и его другом Сергеем Янкиным в Саратове познакомились две девушки-поклонницы. «Каждая вскоре родила от нас по мальчику. Обоих детей назвали Бари. Оба в будущем выросли в красавцев-мужчин. У них даже рост одинаковый – 2 метра 4 сантиметра», – рассказывал Алибасов.

Продюсер признал, что не уделял должного воспитания ребенку. Он уехал в Москву, где продолжил карьеру. О семье забыл. «Через много лет мне стало стыдно. Я взял полмешка денег и поехал к Лене. Сын вырос. Сейчас мы прекрасно общаемся», – заметил продюсер.

Отметим, что именно Бари Алибасов-младший сейчас сообщает прессе подробности о состоянии своего звездного отца. По его словам, пока сложно дать прогнозы, удастся ли продюсеру восстановить здоровье. Врачи продолжают делать все от них зависящее.

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Бари АлибасовБари Алибасов-младшийЕлена УроничПрограмма "Судьба человека"
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Единственный сын Бари Алибасова родился от связи с фанаткой
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