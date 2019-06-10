Звездные истории Алибасов-младший: «Отца еще не вывели из медикаментозной комы»
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Алибасов-младший: «Отца еще не вывели из медикаментозной комы»

Екатерина Нестеренко Мария Горская

Представители компании, выпускающей "Крота", категорически отказываются общаться с прессой после того, как семья Алибасова решила подать судебный иск за сходство упаковки чистящего средства с бутылкой йогурта

Незаметно пролетели трое суток, отведенные специалистами столичного НИИ им. Склифосовского на медикаментозный сон 72-летнего Бари Алибасова, госпитализированного с химическим ожогом пищевода и желудка 4 июня. Напомним, продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот», приняв его за сок или воду.

Для того, чтобы снять боль и ускорить процесс заживления, врачи погрузили его в сон, уже сегодня Бари Каримович должен проснуться, после чего станет ясно, какими темпами идет восстановление.

Портал Teleprogramma.pro уже дозвонился до сына продюсера — Бари Алибасова-младшего, в надежде, что он порадует нас хорошими новостями. Но оказалось, что новостей пока нет: сын сейчас находится в «Склифе» рядом с отцом, но тот еще не вышел из медикаментозной комы.

— Я сейчас как раз здесь нахожусь. Отец пока еще спит, — сообщил нам Бари.

Надеемся, что вскоре новости всё же появятся и шоумен, уже отрепетировавший свои похороны и написавший завещание, вскоре вернется к нормальной жизни.

Алибасов уже отрепетировал свои похороны и написал завещание
Известный своим чувством юмора Алибасов уже отрепетировал свои похороны и написал завещание. Но врачи не намерены его отпускать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS / Instagram / коллаж Teleprogramma.pro

Производитель «Крота» не желает общаться с прессой

Тем временем, представители ООО «АМС Медиа», чье средство для прочистки труб «Крот» едва не убило создателя группы «На-на», ушли в глухую оборону и не желают говорить о причинах случившегося.

— Без комментариев, — заявляет секретарь этой компании, отвечающий на телефонные звонки, и кладет трубку.

Уже известно, что семья Алибасова намерена судиться с ООО «АМС Медиа» и доказать, что это они ставят под угрозу жизнь и здоровье десятков тысяч потребителей, выпуская опасный химикат в упаковке, которую легко спутать с соком или йогуртом.

Случай с Бари Каримовичем был далеко не первым, такие случаи уже имели место в разных городах страны. Совсем недавно в том же НИИ им. Склифосовского, где сейчас находится Алибасов, умерла женщина, по ошибке выпившая «Крот». За ее жизнь боролись целых десять дней, но повреждения организма оказались слишком серьезными.

По требованию родственников погибшей еще 17 апреля была произведена экспертиза упаковки этого средства. И, согласно заключению экспертов, «маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа 32478–2013 «Товары бытовой химии» и ГОСТа 31340–2013 «Предупредительная маркировка химической продукции».

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Алибасов-младший: «Отца еще не вывели из медикаментозной комы»
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