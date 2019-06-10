«Виновник угрожал и бросался в драку»: Запашный рассказал об аварии

Художественный руководитель Большого Московского цирка считает, что мужчина, который врезался в него, заслуживает максимального наказания.

Дрессировщик Аскольд Запашный в ночь с 9 на 10 июня попал в аварию в Москве. В момент столкновения в машине художественного руководителя Большого Московского цирка находились его дочери — 9-летняя Ева и 7-летняя Эльза. К счастью, обошлось без пострадавших.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко дрессировщик Аскольд Запашный рассказал подробности происшествия.

Аскольд запомнил номер машины, которая в него врезалась

По словам дрессировщика, в ночь аварии он забрал свою семью с Курского вокзала и вез домой. На Ленинском проспекте и произошло столкновение.

— Было 2:51, когда в меня резко въехал другой автомобиль. От удара меня повело влево, в столб. Повезло, что скорость была небольшой, так как за несколько секунд до столкновения мы стояли на светофоре. Удар пришелся в правое крыло. Водитель автомобиля Škoda протащил мою машину вперед, притормозил и дал по газам. Но я успел запомнить его номер и сразу же позвонил по телефону «112». Оперативные и экстренные службы приехали быстро. Мне и дочерям не понадобилась медицинская помощь: девочки не пострадали, но сильно испугались. Я отправил их домой, а сам остался на дороге. Представители Росгвардии быстро задержали виновника ДТП, но оформление заняло около пяти часов, потому что владелец машины вел себя неадекватно, — прокомментировал Запашный.

Запашный считает, что водитель мог быть пьяным

Аскольд рассказал, что на участке дороги, где произошло столкновение, необходимости подрезать его не было. По мнению дрессировщика, водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения и просто заснуть за рулем.

— В машине находились два брата из Таджикистана. Когда провели экспертизу, оказалось, что хозяин авто пьян, но он уверял, что за рулём в момент аварии сидел его трезвый родственник. Так ли это, пока непонятно. Фотографии, которые поступили в полицию с камер наблюдения, нечеткие, поэтому идентифицировать личность водителя не удалось. Не исключено, что братья уехали с места аварии, чтобы во дворах поменяться местами и уйти от ответственности за вождение в нетрезвом виде. Владелец авто вёл себя агрессивно, начал лезть чуть ли не в драку со мной. Обещал разборки устроить, отказался проходить тест на алкоголь, не давал права полицейским… полный неадекват.

Вообще, они разыгрывали спектакль: сначала прикидывались, что плохо знают русский язык, мол, «не понимаем, что здесь написано», потом долго консультировались, что писать. Полицейские говорят: «Вы должны написать согласие», они отвечают: «А мы не согласны». Из-за этого мы так долго простояли на дороге, — объяснил Аскольд.

«Такие люди не должны садиться за руль»

Аскольд считает, что виновник аварии заслуживает максимального наказания, которое возможно за совершенное правонарушение.

— Мне здорово повезло, что авария случилась на небольших скоростях, в моей машине повреждены только диск и крыло. Но я хочу, чтобы эти люди получили максимальное наказание, которое позволяет применить закон, потому что в таком состоянии нельзя садиться за руль, — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.