Звезды «Игры престолов» Тернер и Уильямс хотят снимать кино

Софи Тернер и Мэйси Уильямс за долгие годы съемок в шоу «Игра престолов» успели стать близкими подругами. Они поддерживали друг друга в трудные времена, помогали бороться с депрессией и просто хорошо проводили время вместе.

После завершения сериала актрисы поняли, что им необходим собственный проект, который был бы посвящен их отношениям. Об этом Тернер рассказала во время ланча со своей партнершей по Темному Фениксу Джессикой Честейн на видео от Vogue Paris.

Она поделилась, что ей становится тесно в рамках актерской профессии и она хотела бы попробовать себя в качестве режиссера и сценариста.

«Актер может контролировать лишь самого себя, а я хочу иметь полный творческий контроль и транслировать свое видение. Это то, чем я очень увлечена на сегодняшний день», — призналась Софи.

Она подчеркнула, что свой первый самостоятельный проект хотела бы создавать именно с Уильямс.

«Мэйси моя лучшая подруга. У нас такая дружба, которой у меня никогда не было раньше ни с одной из других приятельниц. Мы почувствовали, что хотим рассказать об этой дружбе, в которой партнер как будто твоя родственная душа, но при этом друг, и это все может быть как совершенно прекрасным, так и опасным и разрушительным», — сказала Софи.

По ее словам, она хотела бы сама написать сценарий, но перед этим решила подготовиться и купила себе необходимую литературу по сценарному мастерству. Тернер пожаловалась, что очень хочет писать, но пока не умеет. Девушка выразила предположение, что она, возможно, недостаточно талантлива, на что Честейн заверила ее, что это точно не так.