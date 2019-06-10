Звездные истории

Татьяна Тарасова пожаловалась на обман со стороны журналистов

Корреспонденты выпускают с ней интервью, которых она на самом деле не давала.

Татьяна Тарасова пожаловалась на обман со стороны журналистов
Татьяна Тарасова/globallookpress.com

Прославленный российский тренер Татьяна Тарасова в Instagram раскритиковала работу журналистов. По ее словам, в прессе с завидной регулярностью стали появляться интервью, которых она не давала. Более того, в беседах с акулами пера она якобы рекламирует некие препараты. Как заметила наставница, она к этому не имеет никакого отношения.

«Друзья, мне попалось якобы мое интервью изданию «Специальный корреспондент», где я рекламирую некую мазь для суставов. Никакого интервью на эту тему я не давала, с журналистом Мамонтовым не беседовала. И ведь не первый раз такой обман от моего имени», — заметила легендарная наставница.

Добавим, что Татьяна Тарасова очень часто высказывается о выступлениях российских фигуристов. В фирменной манере она нередко их критикует. В разное время от нее «доставалось» даже Олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой, а также серебряному призеру Игр Евгении Медведевой.

Сама Тарасова с детства увлекалась фигурным катанием, но в 19 лет получила тяжелую травму, от которой уже не смогла оправиться. Она сосредоточилась на тренерской работе. Тарасова была замужем трижды, но предпочитает говорить только о своем последнем счастливом браке. Третьим мужем Татьяны стал пианист Владимир Крайнев. Они поженились почти сразу после знакомства. Детей у Тарасовой нет.

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Алина ЗагитоваЕвгения МедведеваТатьяна Тарасова
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Татьяна Тарасова пожаловалась на обман со стороны журналистов
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