Дмитрий Шепелев выбирает школу для сына и строит новую семью

А родители певицы все еще не вернули долг Русфонду.

Четыре года назад, 15 июня, умерла Жанна Фриске. Если бы врачам удалось ее спасти, 8 июля 2019-го ей исполнилось бы всего 45. И сейчас бы она вместе с мужем Дмитрием Шепелевым выбирала школу для их 6-летнего сына. Но теперь Дмитрий делает это один. Жизнь не стоит на месте. «Телепрограмма» рассказывает, как живут родные певицы.

Новая подруга

Дмитрий Шепелев устроил личную жизнь. С прошлого года он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь Лада от предыдущих отношений - девочка примерно одного возраста с Платоном. Дети пары с интересом играют и общаются. Все вместе часто путешествуют: зимой на горнолыжные курорты, летом к морю, весной и осенью по городам Европы. Недавно мы встретили Диму и Катю с детьми в московских «Лужниках» на шоу цирка Дю Солей. В выходные, помимо парков и загородных отелей, они посещают Третьяковку, цирк, детские спектакли. Или гуляют с собаками - Шепелев завел питомца породы ши-тцу, как у его подруги. Свадьбы в планах пока нет. Дмитрий сейчас озабочен поиском школы для сына - мальчик через год пойдет в первый класс. В июне Шепелев начал искать школу, чтобы своевременно записать сына на подготовку.

«Я начал выбирать школу, ходить на дни открытых дверей. Пришел в одну приличную в центре Москвы, гуляю, заглядываю в кабинет, — делится свежими впечатлениями в своих соцсетях Шепелев. — Сидит пожилая тучная дама. «Заходите! Какие вопросы?» Выбираю, говорю. «А вот раньше никто не выбирал! А сейчас ходят и ходят, в рот учителю заглядывают. Я здесь уже 53 года, между прочим…» Я оторопел. Получается, что ей лет 75, не меньше. И в сентябре ей вновь дают первый класс! И ведь сразу понятно, как она будет учить: сидеть отсюда и до обеда, выучить с 9-й по 13-ю, «а вот в наше-то время» и прочее. Мне стало не по себе. Ведь это совсем не про любовь к детям, не про любовь к знаниям, это про жесткую систему, в которой до ребенка нет никакого дела. Понятно, что нас самих так учили, и казалось, что это нормально, как и то, что беляшами в столовой воняло и компьютерный класс был за решеткой и под замком. Но для своих детей хочется другого. Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали».

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Что же за женщина теперь рядом с самым известным вдовцом России? Дизайнеру Екатерине Тулуповой 36 лет, у нее есть собственная мастерская и арт-студия. Молодая женщина с детства увлечена искусством: в родном Екатеринбурге она посещала художественную школу, высшее образование получала в Москве, а потом училась на курсах дизайна в Милане, там же проходила стажировку. Поэтому Катя с семьей часто отдыхает именно в любимой Италии. Шепелев сумел подстроить свой рабочий график под интересы сына и семьи. А вот дружбы с родней Жанны Фриске у него так и не получилось.

Дом для Платона

Сын Шепелева посещает детский сад и спортивную секцию, занимается с репетитором иностранными языками и любит читать и слушать, как это делает папа. Конечно же, Дмитрий рассказывает сыну про маму, показывает ее фото и включает видеозаписи.

Родители Жанны видят внука Платона от случая к случаю. Традиционно с их стороны не утихает волна негатива в адрес отца их внука. Они не упускают момента уколоть мужчину, который заботился об их дочери, когда она была больна, а потом стал отличным отцом для Платона. Мама Жанны Ольга Копылова в эфире «Секрета на миллион» вновь кляла Диму на чем свет стоит: мол, он плохо обращался с Жанной, иногда даже унижал и точно так же может вести себя по отношению к новой избраннице. «Хорошая, симпатичная девчушка. Только она зря — я не одобряю, мне ее жалко…» Также Копылова считает, что Дмитрий чересчур высокомерен и эта его черта якобы мешает им построить нормальные отношения.

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Сам Шепелев лишь однажды публично высказался против родителей Жанны. Тогда он сказал все то, что было не раз озвучено в суде: миллионы, собранные на лечение певицы, со счетов Жанны за несколько дней до ее смерти сняла ее мать Ольга Копылова.

Напомним, когда у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга, по инициативе Первого канала деньги на лечение собирали всей страной. Деньги поступали через Русфонд, а затем были переведены на счет певицы. После ее смерти нужно было предоставить в благотворительную организацию документы, свидетельствующие о тратах на лечение, а остатки вернуть назад. 21,6 млн руб. «потерялись»: ни отчетов, ни денег. Суд обязал наследников звезды вернуть эту сумму больше года назад. Родители певицы оспаривали это решение, тратились на адвоката, делали все, чтобы приставы не пустили с молотка недвижимость покойной дочери.

По закону часть долга унаследовал и маленький Платон, но его бабушку и дедушку это нисколько не беспокоило. Но теперь мальчик ничего не должен. Недавно на счет Русфонда поступила первая часть долга - 7,98 млн руб. от продажи части дома площадью 393 кв. м в Истринском районе Подмосковья. Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске купили его за 38 млн руб. после рождения Платона, когда певица уже лечилась от рака. После смерти певицы дом принадлежал трем наследникам: родителям и сыну.

Как выяснилось, продана была доля Платона Шепелева с согласия его отца. Купил часть дома состоятельный друг Дмитрия. Стало известно, что Шепелев предложил родителям Жанны Фриске выкупить и их доли в счет долга Русфонду. Если это случится, то некрасивая история наконец закончится.