Алена Кравец: «Я прошла через ЭКО и суррогатное материнство»

«Здравствуйте, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro. Сегодня мы с вами затронем тему суррогатного материнства — очень непростую и дающую простор для всевозможных спекуляций.
Меня часто спрашивают — как я к этому отношусь, был ли у меня подобный опыт? Постараюсь ответить, как всегда, честно, ничего не замалчивая и не приукрашивая. Прежде всего, я хотела бы сразу подчеркнуть, что у меня резко отрицательное отношение ко всему, что принято называть ЭКО (аббревиатура от «экстракорпоральное оплодотворение») и суррогатным материнством. И я твердо уверена в том, что пропаганда такого метода продолжения жизни — занятие со всех сторон безответственное, способное нанести непоправимый вред как физическому здоровью, так и психологическому состоянию девушке, решившейся на этот необдуманный и очень рискованный шаг.
Да, мы, женщины, хотим как можно дольше оставаться молодыми и привлекательными, быть желанными и выглядеть на все «сто»! Это, конечно, очень похвально, и такое отношение к жизни заслуживает всяческого уважения, однако ради достижения призрачных вершин, ради стремления быть похожими на «девушек из Инстаграм», ради желания «быть в тренде» многие из нас ложатся под нож хирурга или соглашаются на всякие экзотические процедуры, совершенно не задумываясь о последствиях.
Теперь вот о чем. Все мои предостережения относительно ЭКО и суррогатного материнства родились не на пустом месте — я сама прошла через это, оттого имею право обладать своим выстраданным мнением по этой тематике.
Я прошла через боль и слезы, через разочарования и нервные срывы… Это было лет пятнадцать назад, в период съемок моего клипа «Переживу!» Мы предпринимали много попыток, но эмбрионы не приживались ни у меня, ни у суррогатной матери. Я была в отчаянии от бессилия, от безысходности ситуации… Мой муж успокаивал меня как мог, дарил дорогие подарки, квартиры, машины, чтобы хоть как-то отвлечь меня от грустных мыслей. Я помню добро и очень благодарна ему за эту поддержку…
Тем не менее, в последнее время раздаются голоса и тех, кто выступает с поддержкой такого противоестественного метода. К числу его ярых сторонников и защитников принадлежит и небезызвестная Лена Борщева — бывшая участница одной из команд КВН.
У меня нет задачи ее пиарить, к тому же за ее деятельностью мне видится банальное желание лишний раз засветиться в СМИ. При этом она ссылается на свой положительный опыт. Конечно, можно вспомнить еще Аллу Пугачеву и Максима Галкина — я считаю, что им очень повезло, и желаю их деткам всего самого замечательного. Однако отталкиваться от единичных случаев и экстраполировать их результаты на явление в целом — такая логика представляется мне глубоко ошибочной и даже порочной.
Простите меня за такое сравнение, но это все равно, что ратовать за упразднение ремней безопасности только на том основании, что однажды ты забыл пристегнуться и это спасло тебе жизнь. Статистика — упрямая вещь, и лучше ориентироваться на исследования в этой области, чем жадно внимать советам бывших КВНщиц!
Не могу не коснуться и юридического аспекта суррогатного материнства. Дело в том, что, согласно букве российского закона, матерью считается та, кто родила, в данном случае суррогатная мать. Какие бы договоры ни заключались, какие бы грамотные с юридической точки зрения пункты ни прописывались в них, закон будет на стороне женщины, выносившей и родившей ребенка. И она вполне может не отдать ребенка. По разным причинам, вплоть до вымогательства денег. А это очередной виток стрессов и переживаний…
Всего этого можно избежать. Пусть ребенок появляется на свет естественным путем, согласно законам Природы, согласно промыслу Божьему, в любви и на радость родителям. За такое развитие событий ратует и наша православная церковь. А если уж никак не получается, можно рассмотреть и усыновление дитя из детского дома. Маленькие крохи, живущие там, мечтают о тепле и уюте, о любящих папе с мамой… Подумайте об этом.
И в этом вопросе я полностью солидарна с Яной Поплавской, недавно высказавшейся по вопросу ЭКО и суррогатного материнства. Могу сказать, что все ее мысли по этой проблеме созвучны моим.
Будучи в свое время в клинике, я видела море слез отчаявшихся женщин и поэтому считаю своим долгом уберечь от столь рискованного поступка как можно большее количество людей.