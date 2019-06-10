Алена Кравец: «Я прошла через ЭКО и суррогатное материнство»

Колумнист, телеведущая, актриса и певица Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

«Здравствуйте, дорогие читатели портала Teleprogramma.pro. Сегодня мы с вами затронем тему суррогатного материнства — очень непростую и дающую простор для всевозможных спекуляций.

Меня часто спрашивают — как я к этому отношусь, был ли у меня подобный опыт? Постараюсь ответить, как всегда, честно, ничего не замалчивая и не приукрашивая. Прежде всего, я хотела бы сразу подчеркнуть, что у меня резко отрицательное отношение ко всему, что принято называть ЭКО (аббревиатура от «экстракорпоральное оплодотворение») и суррогатным материнством. И я твердо уверена в том, что пропаганда такого метода продолжения жизни — занятие со всех сторон безответственное, способное нанести непоправимый вред как физическому здоровью, так и психологическому состоянию девушке, решившейся на этот необдуманный и очень рискованный шаг.

Да, мы, женщины, хотим как можно дольше оставаться молодыми и привлекательными, быть желанными и выглядеть на все «сто»! Это, конечно, очень похвально, и такое отношение к жизни заслуживает всяческого уважения, однако ради достижения призрачных вершин, ради стремления быть похожими на «девушек из Инстаграм», ради желания «быть в тренде» многие из нас ложатся под нож хирурга или соглашаются на всякие экзотические процедуры, совершенно не задумываясь о последствиях.

Нет, я не ханжа и вовсе не против различного рода незначительных косметических операций с целью поправить свое тело, но я вижу, как стремление уберечь себя в будущем от так называемых «растяжек» (вещи малозначительной и не имеющей никакого отношения к семейному счастью), вручив жизнь своего будущего ребенка чужой женщине, приобретает характер, не побоюсь этого слова, стремительно развивающейся эпидемии.

И если есть спрос (а он есть, да еще какой!), то тут же возникает и предложение — сотни врачей предлагают свои услуги, не стесняясь и расписывая предстоящие процедуры как легкую прогулку. А ведь это совсем не так. Уверяю вас, в лучшем случае вы потеряете деньги, в худшем — еще и собственное здоровье. При этом положительного результата вам никто гарантировать не сможет.