Почему драгоценности Зыкиной не принесли счастья никому из наследников

10 июня могло бы исполниться 90 лет самой душевной, самой русской певице – Людмиле Зыкиной. Ее не стало в 2009 году, но никто из тех, кто слышал ее голос хоть раз, никогда не забудет этих проникновенных интонаций, этого бархатного звучания.

Ее любила вся страна. А она любила своих мужей – их было у певицы пятеро. И романы были. Только она никому о них не рассказывала, и ей приписывали отношения с теми, кого видели на фото рядом с известной певицей, – с известными зарубежными актерами, министрами, политическими деятелями.

Людмила Георгиевна носила только эксклюзивные платья и с удовольствием пополняла свою коллекцию драгоценностей. Молодые девушки, глядя на нее, завидовали: уже немолодая, не слишком красивая, полная женщина, за что ей столько роскоши и столько мужчин? А ответ был простым – за талант.

Первая любовь вернула ей потерянный голос

Юная москвичка с сильным звонким голосом однажды увидела объявление о конкурсе, проводимом хором имени Пятницкого. Просто проходила мимо – и решила зайти. Из 4 тысяч претендентов отобрали десятерых. Среди них оказалась единственная девочка – Люся.

Одного таланта было мало – нужно было постоянно и много трудиться. И она трудилась, чтобы не разочаровывать руководителя хора и маму. Людмила была очень горда, когда получила первую зарплату и принесла ее маме, которая воспитывала ее одна. Мама вообще была для нее самым важным в жизни. И, когда ее не стало, Людмила от горя потеряла голос.

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С пением, решила она, покончено. И ушла работать в типографию. Два года занималась новым для себя делом, пока не познакомилась с инженером по имени Владлен. Замужество Людмилы почти совпало по времени с ее приходом в хор русской песни Всесоюзного радио – голос вернулся!

Индийский прорицатель предсказал предательство мужа и развод

Вместе с хором Зыкина много ездила на гастроли, в том числе – и за границу. Однажды во Франции, после посещения стилиста, появилась перед руководителем в мини-юбке и с распущенными волосами. Тот ее отругал: русскую песню все-таки представляете! Платье должно быть длинным, а волосы – убранными! С тех пор Зыкина всегда выходила на сцену с «башней» из густых волос и в платье в пол.

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А когда они выступали в Индии, к ней на улице подошел прорицатель и сказал: дома тебя ожидает предательство, расстанешься с мужчиной. Так и вышло: выяснилось, что уже полгода Владлен почти в открытую живет с подругой Людмилы, соврав той, что с женой они уже давно чужие люди.

В те дни Зыкина с особым чувством пела одну из своих песен: «Все трое перессорились, все трое разошлись…». Эта песня теперь была про нее.

Любовь разбивалась о ее карьеру

Это происходило снова и снова. Замуж Людмила Георгиевна неизменно выходила по любви. И сразу ее голос приобретал новые краски, звучал особенно глубоко и душевно. Во второй раз она вышла замуж за фотокорреспондента Евгения Свалова, в третий – за композитора Александра Аверкина (он написал для нее песню «На побывку едет молодой моряк»).

За ними последовали преподаватель и баянист… Но всякий раз повторялась одна и та же история. В какой-то момент муж начинал настаивать на ребенке. А Людмила Георгиевна понимала: если родит, то придется либо бросить сцену на долгое время, либо бросить ребенка на чужих людей. Оба варианта были для нее неприемлемыми: она считала, что не имеет права зарывать талант в землю, что обязана дарить своим голосом радость людям.

Как Зыкина сама стала « разлучницей-полюбовницей »

Расставаясь с мужчинами, Зыкина всю свою боль и тоску вкладывала в песни – и, слушая ее голос, зрители с трудом сдерживали слезы. А однажды она познакомилась с женатым генерал-лейтенантом. Никогда она не представляла себе, что может полюбить несвободного мужчину. Но что случилось – то случилось.

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Людмила попала в больницу, и ее возлюбленный, ничего не боясь и не скрываясь, приезжал к ней, носил на руках, собирался развестись с женой, чтобы быть с любимой всегда. Но развод для военного тогда означал конец всей карьеры. И она сама отказалась от любимого, не желая портить ему жизнь.

Любовь к драгоценностям

Получив возможность покупать красивые наряды и украшения, Людмила Георгиевна окунулась в эту страсть с головой. Заказывая модельерам новый костюм или платье, строго требовала: чтобы больше никому такого не шили, иначе – конец совместной работе!

А любовь к драгоценностям захватила ее полностью. Зыкина договорилась со всеми директорами комиссионных магазинов, и те сразу ей звонили, как только в продажу поступали качественные ювелирные изделия, а певица немедленно покупала их. Порой тратила все гонорары, а потом, на гастролях, перебивалась булочкой и чаем…

Однажды казаки преподнесли ей в дар настоящий жемчуг, и она расшила им один из своих костюмов.

Знакомые предупреждали: опасно это, держать в доме такие дорогие вещи! И Зыкина простодушно складывала драгоценности в сумочку-саквояж и возила повсюду с собой. Мало того – могла вынуть серьги или кольцо и подарить, расчувствовавшись, понравившемуся человеку.

Проклятое наследство Зыкиной

Певица умерла в возрасте 80 лет, хотя собиралась дожить до ста. Своих детей она так и не родила, но нежно любила троих племянников – Сергея, Георгия и Екатерину. И, поскольку завещания Зыкина не оставила, наследство досталось племянникам. За дело взялся старший – Сергей. Он по-быстрому организовал аукцион, на котором были проданы уникальные драгоценности его знаменитой тети.

Впрочем, скоро прокуратура признала торги незаконными. Украшения вернулись к Сергею. Как писали СМИ, он выделил брату и сестре незначительную часть наследства, а сам забрал все остальное и «ушел в бега» – отрастил бороду, начал носить темные очки и переехал, чтобы его не нашли.

Екатерина подала на Сергея в суд, требуя найти брата и поделить наследство поровну. Потом объявились новые претенденты на наследство – двоюродные и прочие родственники… А затем дело о наследстве Зыкиной было приостановлено. Говорили, что за этим стоят очень влиятельные люди.

Защитник же Сергея утверждал, что все было поделено на три части между тремя племянниками и что все остальное – ложь.

По свидетельствам близких людей Зыкиной, никто из племянников не навещал ее в последние годы жизни. Могли позвонить и попросить о чем-то – и певица никогда не отказывала, оставаясь до смерти доверчивой и открытой душой. Если бы она могла знать, какие склоки разгорятся после ее смерти вокруг ее бриллиантов, наверное, от горя снова потеряла бы голос…