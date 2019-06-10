Звездные истории Почему драгоценности Зыкиной не принесли счастья никому из наследников
Звездные истории

Почему драгоценности Зыкиной не принесли счастья никому из наследников

Ольга Моисеева

10 июня могло бы исполниться 90 лет самой душевной, самой русской певице – Людмиле Зыкиной. Ее не стало в 2009 году, но никто из тех, кто слышал ее голос хоть раз, никогда не забудет этих проникновенных интонаций, этого бархатного звучания.

Ее любила вся страна. А она любила своих мужей – их было у певицы пятеро. И романы были. Только она никому о них не рассказывала, и ей приписывали отношения с теми, кого видели на фото рядом с известной певицей, – с известными зарубежными актерами, министрами, политическими деятелями. 

Людмила Георгиевна носила только эксклюзивные платья и с удовольствием пополняла свою коллекцию драгоценностей. Молодые девушки, глядя на нее, завидовали: уже немолодая, не слишком красивая, полная женщина, за что ей столько роскоши и столько мужчин? А ответ был простым – за талант. 

Первая любовь  вернула ей потерянный голос 

Людмила Зыкина. Фото: КП/Жданов Анатолий
Людмила Зыкина. Фото: КП/Жданов Анатолий

Юная москвичка с сильным звонким голосом однажды увидела объявление о конкурсе, проводимом хором имени Пятницкого. Просто проходила мимо – и решила зайти. Из 4 тысяч претендентов отобрали десятерых. Среди них оказалась единственная девочка – Люся.  

Одного таланта было мало – нужно было постоянно и много трудиться. И она трудилась, чтобы не разочаровывать руководителя хора и маму. Людмила была очень горда, когда получила первую зарплату и принесла ее маме, которая воспитывала ее одна. Мама вообще была для нее самым важным в жизни. И, когда ее не стало, Людмила от горя потеряла голос. 

С пением, решила она, покончено. И ушла работать в типографию. Два года занималась новым для себя делом, пока не познакомилась с инженером по имени Владлен. Замужество Людмилы почти совпало по времени с ее приходом в хор русской песни Всесоюзного радио – голос вернулся! 

Индийский прорицатель предсказал предательство мужа и развод 

Кадр из сериала «Разлучница»
Кадр из сериала «Разлучница»

Вместе с хором Зыкина много ездила на гастроли, в том числе – и за границу. Однажды во Франции, после посещения стилиста, появилась перед руководителем в мини-юбке и с распущенными волосами. Тот ее отругал: русскую песню все-таки представляете! Платье должно быть длинным, а волосы – убранными! С тех пор Зыкина всегда выходила на сцену с «башней» из густых волос и в платье в пол.

 

А когда они выступали в Индии, к ней на улице подошел прорицатель и сказал: дома тебя ожидает предательство, расстанешься с мужчиной. Так и вышло: выяснилось, что уже полгода Владлен почти в открытую живет с подругой Людмилы, соврав той, что с женой они уже давно чужие люди. 

В те дни Зыкина с особым чувством пела одну из своих песен: «Все трое перессорились, все трое разошлись…». Эта песня теперь была про нее. 

Любовь разбивалась о ее карьеру

Людмила Зыкина (справа) с мужем, Виктором Гридиным. Фото: КП/Фролов Михаил
Людмила Зыкина (справа) с мужем Виктором Гридиным. Фото: КП/Фролов Михаил

Это происходило снова и снова. Замуж Людмила Георгиевна неизменно выходила по любви. И сразу ее голос приобретал новые краски, звучал особенно глубоко и душевно. Во второй раз она вышла замуж за фотокорреспондента Евгения Свалова, в третий – за композитора Александра Аверкина (он написал для нее песню «На побывку едет молодой моряк»). 

За ними последовали преподаватель и баянист… Но всякий раз повторялась одна и та же история. В какой-то момент муж начинал настаивать на ребенке. А Людмила Георгиевна понимала: если родит, то придется либо бросить сцену на долгое время, либо бросить ребенка на чужих людей. Оба варианта были для нее неприемлемыми: она считала, что не имеет права зарывать талант в землю, что обязана дарить своим голосом радость людям. 

Как Зыкина сама стала «разлучницей-полюбовницей» 

Квартира Людмилы Зыкиной. Фото: КП/Рукавицын Олег
Квартира Людмилы Зыкиной. Фото: КП/Рукавицын Олег

Расставаясь с мужчинами, Зыкина всю свою боль и тоску вкладывала в песни – и, слушая ее голос, зрители с трудом сдерживали слезы. А однажды она познакомилась с женатым генерал-лейтенантом. Никогда она не представляла себе, что может полюбить несвободного мужчину. Но что случилось – то случилось.  

Людмила попала в больницу, и ее возлюбленный, ничего не боясь и не скрываясь, приезжал к ней, носил на руках, собирался развестись с женой, чтобы быть с любимой всегда. Но развод для военного тогда означал конец всей карьеры. И она сама отказалась от любимого, не желая портить ему жизнь. 

Любовь к драгоценностям 

Ювелирные украшения Людмилы Зыкиной. Фото: КП/Рукавицин Олег
Ювелирные украшения Людмилы Зыкиной. Фото: КП/Рукавицин Олег

Получив возможность покупать красивые наряды и украшения, Людмила Георгиевна окунулась в эту страсть с головой. Заказывая модельерам новый костюм или платье, строго требовала: чтобы больше никому такого не шили, иначе – конец совместной работе! 

А любовь к драгоценностям захватила ее полностью. Зыкина договорилась со всеми директорами комиссионных магазинов, и те сразу ей звонили, как только в продажу поступали качественные ювелирные изделия, а певица немедленно покупала их. Порой тратила все гонорары, а потом, на гастролях, перебивалась булочкой и чаем… 

Однажды казаки преподнесли ей в дар настоящий жемчуг, и она расшила им один из своих костюмов. 

Знакомые предупреждали: опасно это, держать в доме такие дорогие вещи! И Зыкина простодушно складывала драгоценности в сумочку-саквояж и возила повсюду с собой. Мало того – могла вынуть серьги или кольцо и подарить, расчувствовавшись, понравившемуся человеку. 

Проклятое наследство Зыкиной 

Распродажа наследства Людмилы Зыкиной на аукционе. Фото: КП/Жданов Анатолий
Распродажа наследства Людмилы Зыкиной на аукционе. Фото: КП/Жданов Анатолий

Певица умерла в возрасте 80 лет, хотя собиралась дожить до ста. Своих детей она так и не родила, но нежно любила троих племянников – Сергея, Георгия и Екатерину. И, поскольку завещания Зыкина не оставила, наследство досталось племянникам. За дело взялся старший – Сергей. Он по-быстрому организовал аукцион, на котором были проданы уникальные драгоценности его знаменитой тети.  

Впрочем, скоро прокуратура признала торги незаконными. Украшения вернулись к Сергею. Как писали СМИ, он выделил брату и сестре незначительную часть наследства, а сам забрал все остальное и «ушел в бега» – отрастил бороду, начал носить темные очки и переехал, чтобы его не нашли. 

Екатерина подала на Сергея в суд, требуя найти брата и поделить наследство поровну. Потом объявились новые претенденты на наследство – двоюродные и прочие родственники А затем дело о наследстве Зыкиной было приостановлено. Говорили, что за этим стоят очень влиятельные люди. 

Защитник же Сергея утверждал, что все было поделено на три части между тремя племянниками и что все остальное – ложь.  

По свидетельствам близких людей Зыкиной, никто из племянников не навещал ее в последние годы жизни. Могли позвонить и попросить о чем-то – и  певица никогда не отказывала, оставаясь до смерти доверчивой и открытой душой. Если бы она могла знать, какие склоки разгорятся после ее смерти вокруг ее бриллиантов, наверное, от горя снова потеряла бы голос… 

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Почему драгоценности Зыкиной не принесли счастья никому из наследников
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