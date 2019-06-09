Ирина Безрукова: Все меньше людей от кино присутствуют на кинофестивалях

Актриса, телеведущая Ирина Безрукова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

«Я приветствую вас, мои герои!» так обращалась к нам на проекте «Последний герой» на ТВ3 ведущая Яна Троянова. Но сегодня речь пойдет не о моем опыте выживания на диком острове. Свобода слова есть, друзья. И я тому подтверждение. В этой авторской колонке я могу затрагивать любые темы и поднимать любые вопросы, которые интересны мне и вам. Вы часто задаете мне вопросы на моей страничке в Инстаграм и в FB, которые, кстати я веду лично. В других соцсетях меня нет – будьте внимательны. Подписывайтесь и давайте общаться и обсуждать то, что интересно!

Совсем недавно соцсети и Интернет, а также модные издания пестрили фотографиями с дорожек Каннского кинофестиваля. Судя по комментариям, у людей в основном возник один вопрос — «кто все эти люди на красной дорожке»? Конечно речь идет не о маститых кинематографистах, не о тех, кто снимает кино, а о людях не имеющих никакого отношения к кинопроизводству. И как они туда попали? Я поинтересовалась. Ответ простой — за деньги.

Купили аккредитации, места в зале, билеты на вечеринки, оплатили услуги фото и видео, машина и ужин входит в стоимость билета. Сумма нешуточная — обычному любителю кино это точно не по карману. В фестивальных кругах таких называют — «киноманы». В основном это — богатые скучающие дамы – жены очень занятых господ. Их интерес понятен — во все времена люди хотели оказаться среди известных и знаменитых, и это не ново. Согласитесь, ведь это так «по-русски и людей посмотреть и себя показать».

Ради интереса заглянула в аккаунты таких любителей и любительниц кино — ни слова о фильмах, лишь фото «себя любимых» на дорожке, возле пресс-вола и иных значимых для инстаграм-мира местах. И конечно, видео снятое с балкончика (там, знаете ли, подешевле билетики) как Бред Питт, Квентин Тарантино, Элтон Джон и прочие знаменитости — входят перед просмотром в ликующий кинозал.

В нашем отечестве похожая история. Все меньше людей от кино присутствуют на кинофестивалях. Нескольких молодых и уже заявивших о себе актеров тоже были приглашены, что называется, «за свой счет» и эту удивительно, ведь они сейчас на гребне волны, они в топах, их хочет видеть зритель.

На одном из кинофестивалей в этом году случайно услышала жалобу разодетой барышни, мол приехала из Питера, пока красоту навела, поесть не успела, позировала, снимала сторис, а впереди еще Канны и Кинотавр. Её спутницы понимающе вздыхали. «Попрыгунья стрекоза» — помните басню Крылова?

больше по теме Кинотавр-2019: самые ожидаемые премьеры и именитые гостиС 9 по 16 июня в Сочи пройдет очередной – уже 30-й – Открытый российский фестиваль «Кинотавр».

Вообще, после моего поста в FB мне звонили и писали многие коллеги-актеры и режиссеры, благодарили, что я выразила и их мнение в том числе, а независимые журналисты, пишущие о кино, жаловались, что и с ним тоже не все так просто — в наше время быть «независимым» — дорогое удовольствие, знаете ли.

Мне доводилось побывать на многих «Кинотаврах», еще во время президентства Олега Янковского. Там был представлен весь цвет российского кино. От мэтров, до дебютантов, которые сейчас уже сами стали мэтрами. Кто будет на «Кинотавре» в этом году, увидим, у меня даже при большом желании не получается поехать — идут репетиции в театре. Спрос на спектакль «Бесконечный апрель» так высок, что мы меняем формат и сценографию, чтобы иметь возможность показать его теперь уже на 200 человек, а не камерно на 70, как раньше. Кстати, приходите 15 июня в Московский Губернский театр на «Бесконечный апрель», сыграем для вас с моим любимым Андреем Ильиным — прекрасным театральным и киношным артистом. И родителей взрослых с собой приводите – после просмотра спектакля вам будет о чем поговорить и что обсудить.