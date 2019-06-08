«Напыщенная индюшка на верблюде»: фанаты обвинили Бузову в высокомерии

«Ее людям» не понравилось, как певица вела себя на красной дорожке.

«Собаки лают — караван идёт. Это всё, что я хочу сказать сегодня», — написала Ольга Бузова на своей странице в Instagram после блестящего появления на вручении премии «МУЗ-ТВ 2019». Возможно, эти слова были не только данью ее образу в тот вечер, но и обращением к многочисленным хейтерам, которые после церемонии атаковали страницу звезды.

Как многие уже знают, появление Бузовой на красной ковровой дорожке в этом году стало еще более впечатляющим, чем годом ранее. Это было похоже на восточную сказку – певица, одетая, словно принцесса, восседала на паланкине, который несли шестеро смуглых красавцев в соответствующих нарядах. Но это еще не всё: впереди паланкина и позади него шли по два верблюда в голубых и красных накидках.

У себя в Stories Ольга написала, что после этого выхода можно закрывать эти премии. Она явно гордилась тем, какое впечатление произвела на публику, хотя и не смогла получить в этом году заветную премию «МУЗ-ТВ», уступив ее Полине Гагариной.

«Напыщенная индюшка»

И лишь сама публика оказалась недовольна Бузовой и ее поведением. Дело в том, что Ольга так вжилась в роль принцессы, что, когда собравшиеся за ограждениями зрители пели ее песни и скандировали ее имя, она была сосредоточена на позировании фотографам и даже не подошла поближе к «своим людям».

— Оля, ты была очень высокомерной на красной дорожке, как всегда, всю себя разрекламировала! Так нельзя, будь проще! — написала ей одна из поклонниц.

Других больше всего возмутили верблюды. Нельзя использовать животных ради развлечения так, как это делает Бузова, уверены люди. Комментарии на эту тему собрали наибольшее количество лайков под постами ведущей телепроекта «Дом-2».

«Тебе не жалко верблюдов? Они сначала простояли пару часов, типа ждали «королеву». А потом ещё на дорожку их вывели, испугали. Стыдно должно быть!», «Топит за сохранение окружающей среды, а потом эксплуатирует животных», — писали недовольные.

Во многих обращениях к звезде присутствовали такие слова, как «напыщенная индюшка» и «живодерка».

Галкин посмеялся над верблюдами Бузовой

Похоже, что верблюды и впрямь не горели желанием блистать на каких-либо звездных мероприятиях. По крайней мере, выглядели они довольно грустными и временами очень нервничали.

Максим Галкин, который вместе с Лерой Кудрявцевой встречал гостей на красной дорожке, позже показал своим подписчикам видео с одним из верблюдов. В ожидании продолжения шествия этот «корабль пустыни» заплевал всю дорожку и даже ухитрился лягнуть одного из «погонщиков».

В Нижний Новгород просили не приезжать

По мнению подписчиков, Ольге стоит задуматься о смене имиджа и перестать делать из каждого своего выступления некое подобие цирка. Тогда, возможно, к ней начнут относиться более серьезно и воспринимать как талантливую певицу, а не как молодой вариант Верки Сердючки.

— Оля, почему столько пафоса с выходом на дорожке, то ракушка, то конь, то верблюд… Тебе что — славы не хватает, ну глупо ты выглядишь, как будто в цирке, ей богу… Когда ты уже нормально выйдешь в красивом платье, как нормальный человек? — спрашивают они.

Но пока Ольга остается в своем образе. В субботу она сообщила в очередном посте, что отправляется в Нижний Новгород, где даст двухчасовой концерт в КЗ «Юпитер». А над ней опять начали смеяться.

— Там в Нижнем какой-то чувак деньги успешно собирает, чтобы свалить на время твоего приезда из города, — напомнили ей про популярный в последние дни мем.

— Надеюсь, на верблюдах поскачешь, — подколол звезду другой подписчик.