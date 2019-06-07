Сын Алибасова о слухах об искусственной вентиляции лёгких: «Он дышит сам!»

По словам Бари-младшего, музыкальный продюсер в том же положении, что и два дня назад.

В пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация, что состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось. Якобы он перестал дышать самостоятельно и медики были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Бари Алибасов-младший рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко, в каком состоянии находится его отец.

«Он спит без маски на лице»

По словам сына Бари Каримовича, состояние его остается без изменений:

— Я у него был сегодня утром, отец просто спит. Он без маски на лице был. У него очень тяжелое состояние, но стабильно тяжелое. На днях надо ждать каких-то изменений. Надеемся, они будут в лучшую сторону, — рассказал порталу Teleprogramma.pro Бари Алибасов-младший.

«Бари Каримович находится в дреме»

Слова сына подтверждает и лучшая подруга музыкального продюсера Марият Мухина:

— Это все выдумки наших журналистов. Хочу всех успокоить: Бари Каримович находится в дреме, в медикаментозном сне. У него очень сильный болевой синдром и современные обезболивающие позволяют уснуть, чтобы не страдать от болей. Этот прием используется в классической медицине и является нашим стандартом для лечения подобных состояний. Бари дышит самостоятельно, не нужно выдумывать сказки про искусственную вентиляцию легких.

Напомним, 4 июня Алибасов перепутал жидкости и вместо сладкого чая хлебнул средство для прочистки труб. Он успел позвонить своему сыну и прохрипеть в трубку, что отравился.

Бари Алибасов-младший приехал домой к отцу через 7 минут, медики скорой помощи уже спасали пострадавшего. После промывания желудка у музыкального продюсера пошла кровь: кислота, которую выпил Алибасов-старший, серьезно повредила пищевод, желудок и дыхательные пути. К этому моменту продюсер уже потерял голос.

Бари Каримович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, где за его жизнь до сих пор борются токсикологи. 5 июня медики приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон.

Как сказал сын продюсера порталу Teleprogramma.pro, Алибасов должен отоспаться, набраться сил, а уже 7-8 июня он проснется. В противном случае, родственники Бари Каримовича будут искать нестандартные способы, чтобы его реанимировать.