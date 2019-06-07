Звездные истории Сын Алибасова о слухах об искусственной вентиляции лёгких: «Он дышит сам!»
Звездные истории

Сын Алибасова о слухах об искусственной вентиляции лёгких: «Он дышит сам!»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

По словам Бари-младшего, музыкальный продюсер в том же положении, что и два дня назад.

В пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация, что состояние музыкального продюсера Бари Алибасова ухудшилось. Якобы он перестал дышать самостоятельно и медики были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Бари Алибасов-младший рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко, в каком состоянии находится его отец.

«Он спит без маски на лице»

По словам сына Бари Каримовича, состояние его остается без изменений:

— Я у него был сегодня утром, отец просто спит. Он без маски на лице был. У него очень тяжелое состояние, но стабильно тяжелое. На днях надо ждать каких-то изменений. Надеемся, они будут в лучшую сторону, — рассказал порталу Teleprogramma.pro Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасову стало хуже
Состояние Алибасова остается прежним. Фото: @alibasov_nana.

«Бари Каримович находится в дреме»

Слова сына подтверждает и лучшая подруга музыкального продюсера Марият Мухина:

— Это все выдумки наших журналистов. Хочу всех успокоить: Бари Каримович находится в дреме, в медикаментозном сне. У него очень сильный болевой синдром и современные обезболивающие позволяют уснуть, чтобы не страдать от болей. Этот прием используется в классической медицине и является нашим стандартом для лечения подобных состояний. Бари дышит самостоятельно, не нужно выдумывать сказки про искусственную вентиляцию легких.

Бари Алибасову стало хуже
Сын Алибасова ждет, что со дня на день его отцу станет лучше. Фото: vk.com/barialibasov.

Напомним, 4 июня Алибасов перепутал жидкости и вместо сладкого чая хлебнул средство для прочистки труб. Он успел позвонить своему сыну и прохрипеть в трубку, что отравился.

Бари Алибасов-младший приехал домой к отцу через 7 минут, медики скорой помощи уже спасали пострадавшего. После промывания желудка у музыкального продюсера пошла кровь: кислота, которую выпил Алибасов-старший, серьезно повредила пищевод, желудок и дыхательные пути. К этому моменту продюсер уже потерял голос.

Бари Алибасову стало хуже
Алибасова ввели в кому. Фото: @alibasov_nana.

Бари Каримович был госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, где за его жизнь до сих пор борются токсикологи. 5 июня медики приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон.

Как сказал сын продюсера порталу Teleprogramma.pro, Алибасов должен отоспаться, набраться сил, а уже 7-8 июня он проснется. В противном случае, родственники Бари Каримовича будут искать нестандартные способы, чтобы его реанимировать.

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Сын Алибасова о слухах об искусственной вентиляции лёгких: «Он дышит сам!»
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